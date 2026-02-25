Uruguay declaró la emergencia sanitaria por gripe aviar

El Gobierno de Uruguay declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional tras confirmar la presencia de influenza aviar de alta patogenicidad H5 en aves silvestres. La decisión se oficializó el 24 de febrero de 2026 a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

La detección se registró en los departamentos de Maldonado, Rocha y Canelones. A partir de esos casos, las autoridades dispusieron un paquete de medidas preventivas para frenar la posible expansión del virus hacia el sistema productivo avícola.

La resolución establece acciones inmediatas y de alcance nacional, con el objetivo de proteger tanto la producción como la sanidad animal.

La Dirección General de Servicios Ganaderos resolvió limitar el movimiento de aves de traspatio, es decir, aquellas criadas en corrales domésticos. También alcanzó a ejemplares que no integran el Sistema de Monitoreo Avícola.

En el caso de los establecimientos con modalidad “free range”, las autoridades ordenaron que las aves permanezcan en espacios cerrados y protegidos con mallas antipájaros mientras rija la alerta sanitaria. La medida busca evitar el contacto con fauna silvestre.

El ministerio indicó que estas disposiciones apuntan a reducir el riesgo de contagio dentro de la cadena productiva, considerada estratégica para la economía del país.

Controles estrictos y suspensión de actividades

Entre las acciones obligatorias figura la restricción de ingreso de personas ajenas a los establecimientos avícolas. Además, se exige desinfección rigurosa de herramientas, instalaciones y vehículos.

Las autoridades también remarcaron la necesidad de mantener limpieza estricta del calzado y reforzar las rutinas de higiene en cada predio. Estas pautas forman parte del protocolo sanitario vigente ante enfermedades de alto impacto.

En paralelo, el Gobierno suspendió ferias, remates, exposiciones y todo evento vinculado a la especie aviar en el territorio nacional. El incumplimiento de las disposiciones podrá derivar en sanciones conforme a la normativa vigente.

Vigilancia y alcance nacional de la medida

La emergencia sanitaria rige en los 19 departamentos de Uruguay. El objetivo central consiste en contener la circulación del virus y evitar su ingreso a granjas comerciales.

Las autoridades sanitarias mantienen monitoreo permanente y coordinación con productores para garantizar la aplicación de las medidas. El documento oficial detalla que la alerta se mantendrá mientras persista el riesgo epidemiológico.

El anuncio se difundió tras la confirmación de los casos en aves silvestres y marca un nuevo capítulo en la vigilancia regional frente a la influenza aviar.