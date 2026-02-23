lunes 23 de febrero de 2026

23 de febrero de 2026 - 11:53
México.

Cartel Jalisco Nueva Generación: qué escenario se abre tras la muerte de "El Mencho"

El abatimiento del fundador del Cartel Jalisco Nueva Generación desató una ola de violencia en varios estados y abre un escenario de posible escalada criminal.

Por  Judith Girón
Cartel Jalisco Nueva Generación: qué escenario se abre tras la muerte de El Mencho

Cartel Jalisco Nueva Generación: qué escenario se abre tras la muerte de "El Mencho"

Los detalles sobre la caída de “El Mencho”. 
Alarma

Los detalles sobre la caída de "El Mencho", el capo narco más temido de México

El operativo militar expuso el peso territorial del cartel y provocó una respuesta inmediata con bloqueos de rutas, quema de vehículos, ataques a comercios y enfrentamientos armados en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Guerrero, Sinaloa y en el balneario turístico de Puerto Vallarta.

El operativo militar provocó una respuesta inmediata con bloqueos de rutas

El operativo militar provocó una respuesta inmediata con bloqueos de rutas

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”

Fundado en 2009, el CJNG se consolidó en poco más de una década como una estructura criminal con rasgos cuasi militares, fuerte capacidad de reclutamiento y armamento de alto poder. Según informes citados por agencias internacionales, el cartel es una pieza clave en el tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos, además de controlar economías ilegales como la extorsión, el robo de combustible, el secuestro y el tráfico de personas, lo que le permitió acumular una enorme capacidad financiera.

En el plano simbólico, la organización se destacó por desafiar abiertamente al Estado, difundiendo videos de sicarios fuertemente armados y realizando ataques de alto impacto. Entre los antecedentes más graves figuran el atentado de 2020 contra Omar García Harfuch, entonces jefe policial de Ciudad de México, y asesinatos selectivos de funcionarios y autoridades locales en distintos puntos del país.

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” abre un escenario de alta incertidumbre.

Su liderazgo era personalista y centralizado, sin un heredero natural. Su hijo mayor, conocido como “El Menchito”, fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, lo que limita una sucesión directa. Analistas en seguridad advierten que el CJNG podría optar por una conducción colegiada de mandos regionales o enfrentar una guerra interna por el control de rutas, plazas y negocios ilegales.

image
Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho"

Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”

Ambas hipótesis implican riesgos. Una fragmentación podría derivar en disputas locales con otras organizaciones criminales, mientras que una interna prolongada podría elevar los índices de homicidios, ataques a fuerzas de seguridad y hechos de violencia contra la población civil. Para el gobierno mexicano, el golpe representa un éxito operativo, pero también el inicio de una etapa crítica para contener posibles reacomodamientos y evitar una nueva escalada del crimen organizado a nivel nacional.

