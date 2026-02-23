Cartel Jalisco Nueva Generación: qué escenario se abre tras la muerte de "El Mencho"

El Ejército mexicano abatió este domingo en Tapalpa, Jalisco, a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fundador y líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización considerada la más poderosa y violenta de México.

El operativo militar expuso el peso territorial del cartel y provocó una respuesta inmediata con bloqueos de rutas, quema de vehículos, ataques a comercios y enfrentamientos armados en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Guerrero, Sinaloa y en el balneario turístico de Puerto Vallarta.

image image El operativo militar provocó una respuesta inmediata con bloqueos de rutas La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” Fundado en 2009, el CJNG se consolidó en poco más de una década como una estructura criminal con rasgos cuasi militares, fuerte capacidad de reclutamiento y armamento de alto poder. Según informes citados por agencias internacionales, el cartel es una pieza clave en el tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos, además de controlar economías ilegales como la extorsión, el robo de combustible, el secuestro y el tráfico de personas, lo que le permitió acumular una enorme capacidad financiera.

En el plano simbólico, la organización se destacó por desafiar abiertamente al Estado, difundiendo videos de sicarios fuertemente armados y realizando ataques de alto impacto. Entre los antecedentes más graves figuran el atentado de 2020 contra Omar García Harfuch, entonces jefe policial de Ciudad de México, y asesinatos selectivos de funcionarios y autoridades locales en distintos puntos del país.

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” abre un escenario de alta incertidumbre. Su liderazgo era personalista y centralizado, sin un heredero natural. Su hijo mayor, conocido como “El Menchito”, fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, lo que limita una sucesión directa. Analistas en seguridad advierten que el CJNG podría optar por una conducción colegiada de mandos regionales o enfrentar una guerra interna por el control de rutas, plazas y negocios ilegales. image Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” Ambas hipótesis implican riesgos. Una fragmentación podría derivar en disputas locales con otras organizaciones criminales, mientras que una interna prolongada podría elevar los índices de homicidios, ataques a fuerzas de seguridad y hechos de violencia contra la población civil. Para el gobierno mexicano, el golpe representa un éxito operativo, pero también el inicio de una etapa crítica para contener posibles reacomodamientos y evitar una nueva escalada del crimen organizado a nivel nacional.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.