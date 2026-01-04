China le pidió a Estados Unidos que libere a Nicolás Maduro

China le pidió a Estados Unidos que “libere inmediatamente” a Nicolás Maduro y a su esposa, y que “desista de derrocar al gobierno de Venezuela”.

El reclamo fue realizado a través de un comunicado emitido este domingo por el Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático, luego de que se conociera la noticia sobre la detención del líder chavista.

El pedido de China para liberar a Nicolás Maduro “China pide a Estados Unidos que garantice la seguridad personal del presidente Nicolás Maduro y su esposa, que los libere inmediatamente y que desista de derrocar al gobierno de Venezuela”, se lee en el documento oficial. En el mismo texto, Beijing calificó el accionar como una “clara violación del derecho internacional”.

Tras difundirse el hecho, el gobierno chino expresó su “grave preocupación” y cuestionó que la administración de Donald Trump “se haya apoderado por la fuerza” del mandatario venezolano y lo haya sacado del país.

Nicolas Maduro en Nueva York Nicolas Maduro en Nueva York “China expresa su profunda conmoción y condena enérgicamente el uso temerario de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un Estado soberano y las acciones dirigidas contra el presidente de otro país”, manifestó el comunicado. Además, China denunció una “grave transgresión” de las leyes internacionales, una “vulneración de la soberanía venezolana” y una “amenaza a la paz y la seguridad de América Latina y el Caribe”. En ese sentido, instó a la Casa Blanca a respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, y a “cesar las violaciones de la soberanía y la seguridad de otros países”.

