domingo 04 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de enero de 2026 - 09:32
Relaciones Exteriores.

China le pidió a Estados Unidos que libere a Nicolás Maduro

El reclamo sobre el pedido de liberación de Nicolás Maduro se realizó a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
presidente china y nicolas maduro
Lee además
delcy rodriguez asumio como presidenta interina de venezuela

Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina de Venezuela
Venezolanoscelebraron la captura de Nicolás Maduro
Euforia.

Miles de venezolanos celebraron en todo el país la detención de Nicolás Maduro: "Venezuela libre"

El reclamo fue realizado a través de un comunicado emitido este domingo por el Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático, luego de que se conociera la noticia sobre la detención del líder chavista.

El pedido de China para liberar a Nicolás Maduro

“China pide a Estados Unidos que garantice la seguridad personal del presidente Nicolás Maduro y su esposa, que los libere inmediatamente y que desista de derrocar al gobierno de Venezuela”, se lee en el documento oficial. En el mismo texto, Beijing calificó el accionar como una “clara violación del derecho internacional”.

Tras difundirse el hecho, el gobierno chino expresó su “grave preocupación” y cuestionó que la administración de Donald Trump “se haya apoderado por la fuerza” del mandatario venezolano y lo haya sacado del país.

Nicolas Maduro en Nueva York
Nicolas Maduro en Nueva York

Nicolas Maduro en Nueva York

“China expresa su profunda conmoción y condena enérgicamente el uso temerario de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un Estado soberano y las acciones dirigidas contra el presidente de otro país”, manifestó el comunicado.

Además, China denunció una “grave transgresión” de las leyes internacionales, una “vulneración de la soberanía venezolana” y una “amenaza a la paz y la seguridad de América Latina y el Caribe”. En ese sentido, instó a la Casa Blanca a respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, y a “cesar las violaciones de la soberanía y la seguridad de otros países”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina de Venezuela

Miles de venezolanos celebraron en todo el país la detención de Nicolás Maduro: "Venezuela libre"

Las fotos de Donald Trump supervisando la captura de Nicolas Maduro en vivo

Donald Trump: "Vamos a dirigir Venezuela hasta que llegue el momento de una transición segura"

Javier Milei celebró la captura de Nicolás Maduro

Lo que se lee ahora
delcy rodriguez asumio como presidenta interina de venezuela

Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina de Venezuela

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

La primera foto de Nicolás Maduro detenido
Urgente.

La primera foto de Nicolás Maduro detenido

Conferencia de Donald Trump video
Operativo.

Donald Trump: "Vamos a dirigir Venezuela hasta que llegue el momento de una transición segura"

Nicolas Maduro en Nueva York video
Detenidos.

Nicolás Maduro y su esposa llegaron a Nueva York

Rutas y caminos de Jujuy
Atención.

Rutas intransitables tras la tormenta en Jujuy: qué caminos están cortados este domingo 4 de enero

Las fotos de Donald Trump supervisando la captura de NicolasMaduro
Conmoción mundial.

Las fotos de Donald Trump supervisando la captura de Nicolas Maduro en vivo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel