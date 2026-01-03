Nicolás Maduro y su esposa ya están en Nueva York

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, llegaron a una base militar de Nueva York. La pareja llegó en un Boeing 757 vinculado al Departamento de Justicia de Estados Unidos, desde Guantánamo, en Cuba, hasta la base aérea Stewart en New York.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó formalmente a Maduro en 2020 con los cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados al uso de armas automáticas, proceso que se desarrollaba sin la presencia del acusado en territorio estadounidense.
Embed - EN VIVO: LA LLEGADA DE NICOLÁS MADURO A NUEVA YORK
Un juez del tribunal federal del distrito sur de Nueva York hizo una actualización de la acusación contra el dictador venezolano, y lo señala de nuevo como líder de una red de narcotráfico y narcoterrorismo. La nueva acusación, conocida como "imputación sustitutiva", es una versión ampliada de la presentada en marzo de 2020.
La concentración comenzó incluso antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmara oficialmente la captura de Maduro y de la primera dama, Cilia Flores. Los primeros grupos llegaron con camisetas, gorros y carteles con los colores de Venezuela, y la convocatoria se multiplicó con el correr de las horas hasta alcanzar su mayor afluencia alrededor de las 17.
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que, al caer la noche, el Obelisco y el Puente de la Mujer serían iluminados de amarillo, azul y rojo como gesto de acompañamiento a las familias venezolanas que debieron emigrar y que hoy viven este acontecimiento con lágrimas, abrazos y esperanza.