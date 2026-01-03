sábado 03 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de enero de 2026 - 19:35
Detenidos.

Nicolás Maduro y su esposa ya están en Nueva York

El líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa llegaron a Nueva York dónde serán juzgados por cargos de conspiración narcoterrorista.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Nicolás Maduro y su esposa ya están en Nueva York

Nicolás Maduro y su esposa ya están en Nueva York

Nicolás Maduro y su esposa ya están en Nueva York

Nicolás Maduro y su esposa ya están en Nueva York

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, llegaron a una base militar de Nueva York. La pareja llegó en un Boeing 757 vinculado al Departamento de Justicia de Estados Unidos, desde Guantánamo, en Cuba, hasta la base aérea Stewart en New York.

Lee además
la primera foto de nicolas maduro detenido
Urgente.

La primera foto de Nicolás Maduro detenido
la emocion de catherine fulop tras la detencion de nicolas maduro
Espectáculos.

La emoción de Catherine Fulop tras la detención de Nicolás Maduro

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó formalmente a Maduro en 2020 con los cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados al uso de armas automáticas, proceso que se desarrollaba sin la presencia del acusado en territorio estadounidense.

Embed - EN VIVO: LA LLEGADA DE NICOLÁS MADURO A NUEVA YORK

Un juez del tribunal federal del distrito sur de Nueva York hizo una actualización de la acusación contra el dictador venezolano, y lo señala de nuevo como líder de una red de narcotráfico y narcoterrorismo. La nueva acusación, conocida como "imputación sustitutiva", es una versión ampliada de la presentada en marzo de 2020.

Nicolás Maduro y su esposa ya están en Nueva York
Nicolás Maduro y su esposa ya están en Nueva York

Nicolás Maduro y su esposa ya están en Nueva York

Festejos en Argentina por la detención de Maduro

Miles de ciudadanos venezolanos residentes en Argentina se autoconvocaron este sábado en el Obelisco y otros puntos del país, para celebrar la caída del régimen de Nicolás Maduro, luego de conocerse la noticia de su detención en Caracas.

La concentración comenzó incluso antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmara oficialmente la captura de Maduro y de la primera dama, Cilia Flores. Los primeros grupos llegaron con camisetas, gorros y carteles con los colores de Venezuela, y la convocatoria se multiplicó con el correr de las horas hasta alcanzar su mayor afluencia alrededor de las 17.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que, al caer la noche, el Obelisco y el Puente de la Mujer serían iluminados de amarillo, azul y rojo como gesto de acompañamiento a las familias venezolanas que debieron emigrar y que hoy viven este acontecimiento con lágrimas, abrazos y esperanza.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La primera foto de Nicolás Maduro detenido

La emoción de Catherine Fulop tras la detención de Nicolás Maduro

Venezolanos vinculados al régimen de Nicolás Maduro no podrán ingresar a Argentina

Las fotos de Donald Trump supervisando la captura de Nicolas Maduro en vivo

Miles de venezolanos celebraron en todo el país la detención de Nicolás Maduro: "Venezuela libre"

Lo que se lee ahora
la primera foto de nicolas maduro detenido
Urgente.

La primera foto de Nicolás Maduro detenido

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Lluvia en Jujuy
Precaución.

Jujuy bajo alerta por tormentas y granizo por tres días consecutivos

Nicolás Maduro.

ESTADOS UNIDOS CAPTURÓ A NICOLÁS MADURO

La primera foto de Nicolás Maduro detenido
Urgente.

La primera foto de Nicolás Maduro detenido

Conferencia de Donald Trump video
Operativo.

Donald Trump: "Vamos a dirigir Venezuela hasta que llegue el momento de una transición segura"

La dueña tuvo que pagar las expensas y todos los gastos durante dos años.
Redes sociales.

Historia viral: tuvo que desalojar a su amiga por mala inquilina y perdió una fortuna

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel