sábado 03 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de enero de 2026 - 17:18
Conmoción mundial.

Las fotos de Donald Trump supervisando la captura de Nicolas Maduro

La Casa Blanca difundió imágenes de Donald Trump siguiendo la operación “Resolución Absoluta” en Caracas

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Las fotos de Donald Trump supervisando la captura de NicolasMaduro

Las fotos de Donald Trump supervisando la captura de Nicolas Maduro

La Casa Blanca publicó este sábado una serie de fotografías que muestran al presidente estadounidense, Donald Trump, siguiendo en tiempo real el desarrollo de la operación militar denominada “Resolución Absoluta”, ejecutada en Caracas para capturar al líder venezolano Nicolás Maduro y a la primera dama, Cilia Flores.

Lee además
Donald Trump.
Entrevista.

Donald Trump dio detalles del operativo de captura de Nicolás Maduro
Conferencia de Donald Trump
Operativo.

Donald Trump: "Vamos a dirigir Venezuela hasta que llegue el momento de una transición segura"

En las imágenes difundidas se observa al mandatario junto a sus principales asesores en la sala de seguimiento, monitoreando cada fase del operativo, considerado por Washington como uno de los más complejos realizados en los últimos años en la región.

Las fotos de Donald Trump supervisando la captura de Nicolas Maduro
Las fotos de Donald Trump supervisando la captura de Nicolas Maduro

Las fotos de Donald Trump supervisando la captura de Nicolas Maduro

“Fue una operación discreta, precisa y ejecutada durante las horas más oscuras del 3 de enero”, afirmó. Más de 150 aeronaves participaron en el despliegue, entre ellas cazas F-35, F-22, F-18, aviones de alerta temprana E-2 y bombarderos estratégicos B-1.

El objetivo era introducir una fuerza de interdicción en el centro de Caracas manteniendo el factor sorpresa. Para ello, el Componente Aéreo Conjunto desmanteló los sistemas de defensa aérea venezolanos mientras la unidad de élite avanzaba hacia la zona objetivo.

Caine explicó que se utilizaron armas específicamente seleccionadas para garantizar la llegada segura de los helicópteros al complejo donde se encontraba Maduro. La operación alcanzó ese punto a las 2:01 de la madrugada, hora local, momento en el que las fuerzas especiales aislaron el área para facilitar la captura.

Las fotos de Donald Trump supervisando la captura de Nicolas Maduro
Las fotos de Donald Trump supervisando la captura de Nicolas Maduro

Las fotos de Donald Trump supervisando la captura de Nicolas Maduro

Helicóptero dañado y militares heridos

Trump confirmó que uno de los helicópteros estadounidenses sufrió daños y que dos militares resultaron heridos, aunque no hubo fallecidos. Según Caine, la aeronave logró regresar a su

Fue una operación extraordinaria. La fuerza utilizada permitió traer al dictador Maduro. Fue un ataque en suelo similar a la eliminación de las fuerzas iraníes el año pasado. Maduro fue exitosamente capturado en la mitad de la noche”.

El presidente agregó que las luces de Caracas “se apagaron en gran medida debido a cierta experiencia que tenemos”, y confirmó que Maduro y Cilia Flores fueron detenidos. “Ambos deberán enfrentar a la justicia de Estados Unidos. Fueron acusados en Nueva York por una campaña mortal de narcotráfico”, sostuvo.

Las fotos de Donald Trump supervisando la captura de Nicolas Maduro
Las fotos de Donald Trump supervisando la captura de Nicolas Maduro

Las fotos de Donald Trump supervisando la captura de Nicolas Maduro

Finalmente, Trump definió el lugar de la captura como “una fortaleza militar fortificada en el corazón de Caracas” y destacó: “Somos un país respetado nuevamente. Estas operaciones se realizaron en colaboración con fuerzas de todo Estados Unidos”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Donald Trump dio detalles del operativo de captura de Nicolás Maduro

Donald Trump: "Vamos a dirigir Venezuela hasta que llegue el momento de una transición segura"

La primera foto de Nicolás Maduro detenido

Venezolanos vinculados al régimen de Nicolás Maduro no podrán ingresar a Argentina

Javier Milei celebró la captura de Nicolás Maduro

Lo que se lee ahora
Nicolás Maduro.

ESTADOS UNIDOS CAPTURÓ A NICOLÁS MADURO

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Lluvia en Jujuy
Precaución.

Jujuy bajo alerta por tormentas y granizo por tres días consecutivos

Nicolás Maduro.

ESTADOS UNIDOS CAPTURÓ A NICOLÁS MADURO

La autopsia al joven que se prendió fuego en la comisaría de El Chingo será el lunes video
Investigación.

La autopsia al joven que se prendió fuego en la comisaría de El Chingo será el lunes

La primera foto de Nicolás Maduro detenido
Urgente.

La primera foto de Nicolás Maduro detenido

Salta: cayeron 17mm de agua en una hora.
Impactante.

Temporal en Salta: voladura de techos, calles inundadas y caída de granizo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel