Las fotos de Donald Trump supervisando la captura de Nicolas Maduro

La Casa Blanca publicó este sábado una serie de fotografías que muestran al presidente estadounidense, Donald Trump , siguiendo en tiempo real el desarrollo de la operación militar denominada “Resolución Absoluta”, ejecutada en Caracas para capturar al líder venezolano Nicolás Maduro y a la primera dama, Cilia Flores .

En las imágenes difundidas se observa al mandatario junto a sus principales asesores en la sala de seguimiento, monitoreando cada fase del operativo, considerado por Washington como uno de los más complejos realizados en los últimos años en la región.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine , brindó detalles en una conferencia de prensa y aseguró que la misión fue “ la culminación de meses de planificación y ensayos ”.

“Fue una operación discreta, precisa y ejecutada durante las horas más oscuras del 3 de enero”, afirmó. Más de 150 aeronaves participaron en el despliegue, entre ellas cazas F-35, F-22, F-18, aviones de alerta temprana E-2 y bombarderos estratégicos B-1.

El objetivo era introducir una fuerza de interdicción en el centro de Caracas manteniendo el factor sorpresa. Para ello, el Componente Aéreo Conjunto desmanteló los sistemas de defensa aérea venezolanos mientras la unidad de élite avanzaba hacia la zona objetivo.

Caine explicó que se utilizaron armas específicamente seleccionadas para garantizar la llegada segura de los helicópteros al complejo donde se encontraba Maduro. La operación alcanzó ese punto a las 2:01 de la madrugada, hora local, momento en el que las fuerzas especiales aislaron el área para facilitar la captura.

Helicóptero dañado y militares heridos

Trump confirmó que uno de los helicópteros estadounidenses sufrió daños y que dos militares resultaron heridos, aunque no hubo fallecidos. Según Caine, la aeronave logró regresar a su

“Fue una operación extraordinaria. La fuerza utilizada permitió traer al dictador Maduro. Fue un ataque en suelo similar a la eliminación de las fuerzas iraníes el año pasado. Maduro fue exitosamente capturado en la mitad de la noche”.

El presidente agregó que las luces de Caracas “se apagaron en gran medida debido a cierta experiencia que tenemos”, y confirmó que Maduro y Cilia Flores fueron detenidos. “Ambos deberán enfrentar a la justicia de Estados Unidos. Fueron acusados en Nueva York por una campaña mortal de narcotráfico”, sostuvo.

Finalmente, Trump definió el lugar de la captura como “una fortaleza militar fortificada en el corazón de Caracas” y destacó: “Somos un país respetado nuevamente. Estas operaciones se realizaron en colaboración con fuerzas de todo Estados Unidos”.