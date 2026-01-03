sábado 03 de enero de 2026

3 de enero de 2026 - 13:43
Operativo.

Donald Trump: "Vamos a dirigir Venezuela hasta que llegue el momento de una transición segura"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio detalles de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Conferencia de Donald Trump

Conferencia de Donald Trump

Conferencia de Donald Trump

Conferencia de Donald Trump

Tras la captura de Nicolas Maduro en un operativo realizado por Estados Unidos en Venezuela, Donald Trump dio una conferencia de prensa este sábado y detalló el exitoso ataque a gran escala sobre Caracas que derivó en el traslado de Maduro y su esposa.

Nicolás Maduro.

ESTADOS UNIDOS CAPTURÓ A NICOLÁS MADURO
Bombardeo en Venezuela.
Detención.

Venezuela declaró el estado de emergencia

El líder de la Casa Blanca en conferencia de prensa en Mar-a-Lago, sostuvo que la operación en Venezuela constituyó una demostración de fuerza como no se veía desde la Segunda Guerra Mundial, y marcó que utilizó el “abrumador poder militar estadounidense”.

Indicó que el ataque fue desplegado desde el aire, la tierra y el mar, y subrayó que se trató de una acción de tal magnitud que “ningún otro país” estaría en condiciones de ejecutar. Trump sugirió que Estados Unidos dejó sin suministro eléctrico a Caracas, aunque evitó precisar cómo se llevó a cabo esa maniobra.

Embed - HABLA DONALD TRUMP EN VIVO| Conferencia tras el ataque y captura a Maduro

Afirmó que Estados Unidos asumirá el control de Venezuela por tiempo indefinido, sin fijar un plazo para devolver el poder a manos venezolanas. “Vamos a dirigir el país hasta que llegue el momento de una transición segura, adecuada y juiciosa”.

Indicó que Washington quien decida cuándo y en qué condiciones se producirá esa transferencia, y comparó otros momentos similares como las ocupaciones estadounidenses en Alemania, Japón e Irak, y dijo que es para la reconstrucción económica.

"Vamos a controlarlo con un grupo, vamos a hacer un control apropiado. Las compañías petroleras van a proveer dinero", expresó Trump. "No tenemos miedo a que haya militares en el terreno. No lo haremos en vano”.

“Se va a dirigir el país de manera correcta y justa. Se hará mucho dinero y llegará a la gente. Vamos a cuidar a la gente", y destacó que "estamos eligiendo a la gente".

Donald Trump, Venezuela y el petroleo

Aseguró que empresas estadounidenses repararán la infraestructura petrolera venezolana y comenzarán a operar para “generar dinero para el país”, reforzando así la idea de una administración directa de los recursos estratégicos mientras dure la presencia estadounidense.

"No podemos arriesgarnos a que lo haga alguien que no tenga en cuenta el bien de la gente. Vamos a quedarnos hasta que se haga una transición ordenada. Vamos a gobernarlo hasta que se pueda hacer algo ordenado", añadió el republicano. Adelantó que Estados Unidos está "preparado para una segunda ola de ataques si hace falta",

"Como saben, hacer negocios en Venezuela viene siendo difícil. No se puede bombear petróleo. Vamos a tener nuestras empresas, las más grandes, gastando millones en infraestructura y que empiecen a hacer dinero para el país”, dijo.

Trump habló acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth. “Ninguna nación en el mundo podría haber logrado lo que Estados Unidos logró ayer; francamente, en tan poco tiempo, todas las capacidades militares venezolanas quedaron inutilizadas cuando los hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas, trabajando con nosotros, las fuerzas del orden, capturaron con éxito a Maduro en plena noche. Estaba oscuro, las luces de Caracas se apagaron en gran medida debido a nuestra operación”, dijo.

Donald Trump
Donald Trump

Donald Trump

Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, precisó que la misión militar en Venezuela se inició a petición del Departamento de Justicia y que se denominó “Determinación Absoluta”.

El mensaje para Venezuela

“Queremos la paz y la libertad para la gente de Venezuela. Los venezolanos no van a sufrir nunca más”, y agregó que tiene “evidencia aplastante de lo que ha hecho Maduro”.

“Los líderes de Venezuela deben entender que lo que le pasó a Maduro les puede pasar a ellos. Cuando esta gente se vaya, Venezuela será libre definitivamente “, dijo. “Ahora nuestro hemisferio está mucho más seguro. Quiero agradecer a los generales, quienes hicieron un trabajo fantástico con estos ataques precisos. Fue un ataque por la justicia”, concluyó.

El futuro de Venezuela

Sostuvo que la "alianza de Venezuela con EE.UU" puede lograr que "la gente sea rica, independiente y segura", y agregó que "ellos sufrieron tanto, les sacaron tanto. El ilegítimo dictador Maduro es responsable de miles de muertes, personalmente gobernó de manera cruel. Es responsable de las muertes de miles de norteamericanos y serán juzgados".

"Las pruebas serán presentadas, vi lo que tenemos, es horrible y quita el aliento". Confirmó que Maduro está viajando en un barco a Estados Unidos. "Se decidirá si irá a Nueva York o a Miami, en Florida", aclaró el mandatario.

El reclamo a sus antecesores

"Venezuela nos sacó nuestras propiedades, que construimos, y nunca tuvimos un presidente que se encargue de esto. Teníamos guerras a 10 mil kilómetros, pero nunca nadie se hizo cargo de esto. El régimen socialista nos robó la infraestructura y lo hicieron por la fuerza", expresó.

Acusó a Venezuela de "confiscar y robar unilateralmente petróleo estadounidense, activos estadounidenses y plataformas estadounidenses", y marcó que a Estados Unidos le "costó miles y miles de millones de dólares".

"La Doctrina Monroe es algo importante, la superamos por un montón. Nos olvidamos de eso, pero ya no nos olvidaremos. La prevalencia en el hemisferio occidental ya no será dejada de lado. Bajo nuestra administración vamos a restablecer el poder de Estados Unidos en la región", afirmó Trump."Ahora están volviendo a nosotros".

Maduro fue acusado formalmente de narcotráfico por la justicia estadounidense en 2020, y el departamento de Estado ofrecía una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a su arresto.

