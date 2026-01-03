La reacción de los políticos argentinos tras la detención de Nicolás Maduro

La captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, quien fue sacado de su país en un operativo encabezado por los Estados Unidos e imputado por narcoterrorismo, generó un inmediato impacto en la política argentina. A través de redes sociales, entrevistas y comunicados oficiales, referentes de distintos espacios fijaron posición sobre el hecho, con mensajes que reflejaron un escenario de fuerte polarización.
Áxel Kicillof: "Buenos Aires condena el ataque"
La Provincia de Buenos Aires condena el accionar militar de Estados Unidos en Venezuela. Este hecho constituye una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional, altera la estabilidad regional y sienta un peligroso precedente. Estas acciones vulneran…— Axel Kicillof (@Kicillofok) January 3, 2026