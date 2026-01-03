sábado 03 de enero de 2026
3 de enero de 2026 - 12:25
La reacción de los políticos argentinos tras la detención de Nicolás Maduro

Dirigentes del oficialismo y la oposición se expresaron luego del operativo liderado por Estados Unidos para detener a Nicolás Maduro.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Áxel Kicillof: "Buenos Aires condena el ataque"

Live Blog Post

Bárbara Andreussi: "No hay impunidad eterna para quienes oprimen a sus pueblos"

Live Blog Post

Juan Jenefes: "Ver a Maduro detenido genera esperanza"

Live Blog Post

Natalia Morales: "Es un ataque contra la soberanía de un país"

La diputada provincial Natalia Morales repudió el ataque y dijo que se trata del ataque a la soberanía de Venezuela.

Live Blog Post

Alejandro Vilca: "Es necesaria la movilización en todo el continente"

El diputado provincial Alejandro Vilca llamó a una movilización de todo el continente contra la detención del presidente de Venezuela.

Live Blog Post

Alfredo Cornejo: "Celebramos una Venezuela libre"

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, saludó a los venezolanos que viven en Argentina y celebró la detención de Nicolás Maduro.

Live Blog Post

Ricardo Quintela: "La Rioja reafirma su defensa irrestricta de la soberanía de los Estados"

El gobernador de La Rioja emitió un comunicado repudiando el ataque de los Estados Unidos en Caracas y la detención de Nicolás Maduro.

Live Blog Post

El comunicado del Partido Justicialista

El Partido Justicialista nacional emitió un comunicado repudiando los bombardeos en Venezuela y subrayando que son "una amenaza para toda la región".

Live Blog Post

Myiriam Bregman: "Hay que repudiar la agresión del imperialismo"

La diputada nacional de la izquierda, Myriam Bregman, destacó que "es necesario repudiar en forma urgente esta agresión del imperialismo yankie y extender la movilización antiimperialista en todo el continente".

Live Blog Post

PRO: "Que el pueblo republicando recupere su país"

El PRO emitió un comunicado subrayando que "durante años denunciamos que el régimen del dictador criminal Nicolás Maduro destruyó la institucionalidad, persiguió a la oposición, silenció a la prensa y forzó el exilio de millones de venezolanos".

Live Blog Post

Jorge Macri: "La dictadura llegó a su fin"

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires escribió un corto mensaje apoyando el comunicado del PRO. "Histórico. Venezuela será libre", subrayó.

Live Blog Post

Mauricio Macri: "Llega a su fin la impunidad de un dictador"

“Hoy celebro la detención de Nicolás Maduro, y ver llegar a su fin la impunidad de un dictador que se creía eterno. Espero que el orden democrático pueda restablecerse de inmediato”, escribió el ex presidente Mauricio Macri.

Live Blog Post

Victoria Villarruel: "Hoy renace la esperanza en Venezuela"

La vicepresidente de la Nación subrayó que las familias podrán reencontrarse definitivamente. "Pensamos en Venezuela unida, con Justicia ¡Venezuela Libre!".

Live Blog Post

Patricia Bullrich: "Venezuela será libre"

La senadora y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reposteó una información sobre la detención de Nicolás Maduro y expresó "Venezuela será libre".

"Argentina, al igual que los Estados Unidos, declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista, una estructura criminal liderada desde el poder por el propio régimen de Nicolás Maduro", agregó.

Live Blog Post

Javier Milei: "Viva la libertad carajo"

El presidente de la Nación, Javier Milei, celebró la detención de Nicolás Maduro y dijo que es la caída del régimen de un dictador. Fue uno de los primeros políticos en expresarse al respecto.

La nota completa: "Estamos viendo la caída del régimen de un dictador"

