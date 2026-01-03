Javier Milei: "Es la caída del régimen del dictador Nicolás Maduro"

El presidente Javier Milei se refirió a la detención de Nicolás Maduro y la definió como un punto de quiebre político y judicial para la región. En declaraciones con La Nación+, el mandatario argentino afirmó que se trata del final de un régimen que “trampeó elecciones” y sostuvo que el proceso avanza por delitos de narcoterrorismo.

“En primer lugar, lo que hay que comprender es que estamos frente a la caída del régimen de un dictador que venía trampeando elecciones”, expresó Milei. Y agregó: “En la última elección fue derrotado de manera contundente y aun así quiso quedarse aferrado al poder” .

El jefe de Estado diferenció el plano político del judicial y remarcó cuál considera el eje central de la detención . “Lo más fuerte no es solo lo político, sino la línea por la que lo detienen: estamos hablando de un narcoterrorista”, afirmó.

Milei avanzó con definiciones duras sobre la figura de Maduro y su estructura de poder. “Tenía el narcotráfico como fuerte de ingreso a partir del Cartel de los Soles”, sostuvo. Según el Presidente, el régimen venezolano desarrolló “estrategias de infiltración y alianzas con carteles”.

En ese sentido, señaló vínculos internacionales. “Tenía conexiones profundas con sectores del socialismo español, con Podemos, y con estructuras que impulsan la izquierda radical en el mundo”, dijo.

También mencionó presuntas interferencias regionales. “Hubo interferencias electorales en Argentina, Bolivia, México y otros países”, aseguró Milei.

Vínculos internacionales y acusaciones de terrorismo

En su exposición, el mandatario argentino vinculó al régimen venezolano con organizaciones armadas. “Existen vínculos con Irán, Hezbollah, Hamas y con la guerrilla colombiana”, afirmó. Además, sostuvo que Maduro “participó en operaciones de lavado de dinero a gran escala”.

Milei trazó una comparación histórica para explicar su postura. “Cumplía un rol similar al que tuvo Cuba en los años 70, importando comunismo y terrorismo a la región”, expresó.

Para el Presidente, este entramado explica la gravedad del caso. “Estamos hablando de un terrorista y un narcotraficante”, enfatizó.

“Es una excelente noticia para el mundo libre”

El jefe de Estado sostuvo que el impacto del hecho excede a Venezuela. “Es una excelente noticia para el mundo libre, no solo para los venezolanos que tuvieron que huir”, afirmó.

Milei describió las consecuencias sociales del régimen. “Lo que padecieron en términos de pobreza, inflación, caída en la alimentación, pérdida de peso, violencia, persecución y tortura fue devastador”, enumeró.

También alertó sobre el alcance regional. “Esta franquicia se extendió y contaminó al continente con ideas siniestras y perversas para la libertad, y además trajo mucha violencia”, sostuvo.

Persecución política y experiencia personal

El Presidente aseguró que el régimen venezolano aplicó métodos sistemáticos contra sus opositores. “Persiguen a sus opositores y tienen un manual de ataque”, dijo. En ese marco, hizo una referencia personal: “Yo lo sufrí en la campaña de 2023 con todas las letras”.

Para Milei, el escenario actual marca una definición clara. “Queda bien en claro quién está de un lado y quién está del otro”, expresó.

En relación al futuro político de Venezuela, sostuvo: “El verdadero presidente es González Urrutia, quien tiene que asumir para cumplir su mandato”.

Mercosur, Estados Unidos y la ONU

Milei también se refirió al posicionamiento regional. “En el Mercosur yo condené al régimen venezolano y Lula tuvo una posición muy distinta”, señaló. Y agregó: “Eso va de acuerdo a los intereses de cada uno”.

El Presidente negó cualquier vínculo con Caracas. “A mí claramente no me financió Venezuela; yo sufrí la campaña del socialismo del siglo XXI más fuerte de la historia”, afirmó.

Por último, anticipó la postura internacional del país. “Argentina apoyará totalmente a Estados Unidos en la reunión de la ONU”, confirmó.