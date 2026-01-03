Javier Milei: "Es la caída del régimen del dictador Nicolás Maduro"

El jefe de Estado diferenció el plano político del judicial y remarcó cuál considera el eje central de la detención. “Lo más fuerte no es solo lo político, sino la línea por la que lo detienen: estamos hablando de un narcoterrorista”, afirmó.
“Tenía el narcotráfico como principal fuente de ingresos”
Milei avanzó con definiciones duras sobre la figura de Maduro y su estructura de poder. “Tenía el narcotráfico como fuerte de ingreso a partir del Cartel de los Soles”, sostuvo. Según el Presidente, el régimen venezolano desarrolló “estrategias de infiltración y alianzas con carteles”.
En ese sentido, señaló vínculos internacionales. “Tenía conexiones profundas con sectores del socialismo español, con Podemos, y con estructuras que impulsan la izquierda radical en el mundo”, dijo.
También mencionó presuntas interferencias regionales. “Hubo interferencias electorales en Argentina, Bolivia, México y otros países”, aseguró Milei.
Vínculos internacionales y acusaciones de terrorismo
En su exposición, el mandatario argentino vinculó al régimen venezolano con organizaciones armadas. “Existen vínculos con Irán, Hezbollah, Hamas y con la guerrilla colombiana”, afirmó. Además, sostuvo que Maduro “participó en operaciones de lavado de dinero a gran escala”.
Milei trazó una comparación histórica para explicar su postura. “Cumplía un rol similar al que tuvo Cuba en los años 70, importando comunismo y terrorismo a la región”, expresó.
Para el Presidente, este entramado explica la gravedad del caso. “Estamos hablando de un terrorista y un narcotraficante”, enfatizó.
Milei describió las consecuencias sociales del régimen. “Lo que padecieron en términos de pobreza, inflación, caída en la alimentación, pérdida de peso, violencia, persecución y tortura fue devastador”, enumeró.
También alertó sobre el alcance regional. “Esta franquicia se extendió y contaminó al continente con ideas siniestras y perversas para la libertad, y además trajo mucha violencia”, sostuvo.
Persecución política y experiencia personal
El Presidente aseguró que el régimen venezolano aplicó métodos sistemáticos contra sus opositores. “Persiguen a sus opositores y tienen un manual de ataque”, dijo. En ese marco, hizo una referencia personal: “Yo lo sufrí en la campaña de 2023 con todas las letras”.
Para Milei, el escenario actual marca una definición clara. “Queda bien en claro quién está de un lado y quién está del otro”, expresó.
En relación al futuro político de Venezuela, sostuvo: “El verdadero presidente es González Urrutia, quien tiene que asumir para cumplir su mandato”.
Mercosur, Estados Unidos y la ONU
Milei también se refirió al posicionamiento regional. “En el Mercosur yo condené al régimen venezolano y Lula tuvo una posición muy distinta”, señaló. Y agregó: “Eso va de acuerdo a los intereses de cada uno”.
El Presidente negó cualquier vínculo con Caracas. “A mí claramente no me financió Venezuela; yo sufrí la campaña del socialismo del siglo XXI más fuerte de la historia”, afirmó.
Por último, anticipó la postura internacional del país. “Argentina apoyará totalmente a Estados Unidos en la reunión de la ONU”, confirmó.