sábado 03 de enero de 2026

3 de enero de 2026 - 07:03
Nicolás Maduro

ESTADOS UNIDOS CAPTURÓ A NICOLÁS MADURO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro tras un operativo militar.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro y  Dónald Trump.
En vivo.

Las reacciones internacionales tras la captura de Nicolás Maduro
Nicolás Maduro Guerra. video
En vivo.

El hijo de Nicolás Maduro llamó al pueblo a salir a la calle

Trump señaló que la operación se realizó “en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses” y anunció que ofrecerá más detalles en una conferencia de prensa prevista para hoy desde Mar-a-Lago.

Explosiones en Caracas

La información del ataque fue acompañada por reportes de fuertes explosiones en Caracas en torno a las 02:00 hora local y sonidos de aviones sobrevolando la zona, según reportaron usuarios en redes sociales.

Las autoridades estadounidenses no habían confirmado oficialmente el alcance del operativo ni detallado los objetivos alcanzados al cierre de las primeras informaciones, aunque Trump anticipó que habrá una rueda de prensa para aclarar la situación.

Anuncio de Trump y reacción internacional

En su mensaje, Trump aseguró: “Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido, junto con su esposa, capturado y trasladado fuera del país”.

El mandatario añadió que los detalles del operativo se darán a conocer más adelante y convocó a una conferencia de prensa a las 11:00 AM (hora del Este de Estados Unidos).

Anuncio de Donald Trump
Anuncio de Donald Trump.

Anuncio de Donald Trump.

Reacción desde Venezuela

Por su parte, el gobierno de Venezuela rechazó las acusaciones y denunció lo que calificó de “agresión militar” por parte de Estados Unidos. Las fuerzas oficiales respondieron a la situación con la declaración de un estado de conmoción exterior, y se instó a la movilización social y política en rechazo al ataque.

