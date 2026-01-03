ESTADOS UNIDOS CAPTURÓ A NICOLÁS MADURO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que su país llevó a cabo “un ataque a gran escala contra Venezuela” y que el mandatario Nicolás Maduro fue capturado junto con su esposa y sacado del país en avión, según publicó en su red social Truth Social.

Trump señaló que la operación se realizó “ en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses ” y anunció que ofrecerá más detalles en una conferencia de prensa prevista para hoy desde Mar-a-Lago.

La información del ataque fue acompañada por reportes de fuertes explosiones en Caracas en torno a las 02:00 hora local y sonidos de aviones sobrevolando la zona, según reportaron usuarios en redes sociales.

Videos publicados en plataformas sociales muestran columnas de humo elevándose desde distintos puntos de la ciudad. También se reportaron ataques a bases militares como La Carlota y Fuerte Tiuna, mientras residentes afirmaron escuchar aeronaves circulando sobre la capital venezolana.

Las autoridades estadounidenses no habían confirmado oficialmente el alcance del operativo ni detallado los objetivos alcanzados al cierre de las primeras informaciones, aunque Trump anticipó que habrá una rueda de prensa para aclarar la situación.

Anuncio de Trump y reacción internacional

En su mensaje, Trump aseguró: “Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido, junto con su esposa, capturado y trasladado fuera del país”.

El mandatario añadió que los detalles del operativo se darán a conocer más adelante y convocó a una conferencia de prensa a las 11:00 AM (hora del Este de Estados Unidos).

Reacción desde Venezuela

Por su parte, el gobierno de Venezuela rechazó las acusaciones y denunció lo que calificó de “agresión militar” por parte de Estados Unidos. Las fuerzas oficiales respondieron a la situación con la declaración de un estado de conmoción exterior, y se instó a la movilización social y política en rechazo al ataque.