sábado 03 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de enero de 2026 - 07:33
En redes.

Javier Milei celebró la captura de Nicolás Maduro

El presidente Javier Milei respaldó el accionar norteamericano y replicó mensajes de Trump y Bullrich tras los ataques en Caracas.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Javier Milei y Dónald Trump.

Javier Milei y Dónald Trump.

Lee además
Javier Milei no se tomará vacaciones, pero habilitó días de descanso para sus funcionarios.
Política.

Javier Milei no se tomará vacaciones pero habilitó días de descanso para el gabinete
Javier Milei y el mensaje de por fin de año
Mensaje.

Javier Milei: "Vayamos por un 2026 que haga a la Argentina grande otra vez"

“La libertad avanza. Viva la libertad carajo”, escribió Milei, en un mensaje breve que replicó el anuncio realizado por Trump en su red Truth Social. El presidente de Estados Unidos afirmó que Maduro “fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”, tras una operación de gran escala.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2007385057275805729&partner=&hide_thread=false

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también se expresó públicamente y sostuvo: “Venezuela será libre”, en una publicación difundida en la red social X, en línea con el posicionamiento del Gobierno argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2007390942568067203&partner=&hide_thread=false

El anuncio de Trump y la ofensiva militar

Donald Trump confirmó el operativo durante la madrugada y aseguró que la acción se realizó “en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses”. Además, informó que brindará detalles en una conferencia de prensa prevista para las 11 de la mañana, hora local, desde Mar-a-Lago.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”, escribió Trump en su publicación.

El mensaje llegó luego de que se reportaran fuertes explosiones en Caracas alrededor de las 2 de la madrugada, acompañadas por ruidos de aeronaves sobrevolando la ciudad. Usuarios de redes sociales difundieron videos donde se observaron columnas de humo en distintos puntos de la capital.

Anuncio de Donald Trump
Anuncio de Donald Trump.

Anuncio de Donald Trump.

Explosiones, apagones y tensión en Caracas

Según los registros difundidos por vecinos, también se produjeron ataques aéreos en zonas cercanas a las bases militares de La Carlota y Fuerte Tiuna. En paralelo, residentes reportaron cortes de luz y un intenso movimiento de helicópteros Chinook durante la noche.

Las imágenes que circularon mostraron escenas de caos, con cientos de vehículos intentando alejarse de las áreas afectadas. En varios videos se observó a fuerzas de seguridad del régimen deteniendo a civiles en la vía pública, mientras continuaban las detonaciones.

Habitantes de La Guaira también informaron explosiones, en un contexto marcado por apagones simultáneos en distintos sectores de Caracas. La situación generó un fuerte impacto regional y un inmediato posicionamiento de distintos líderes políticos.

El antecedente del reclamo de Milei en el Mercosur

Días antes, durante la cumbre del Mercosur, Milei había reclamado una condena regional al gobierno de Nicolás Maduro. En ese ámbito, cuestionó las advertencias del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien había señalado que una acción militar estadounidense podía derivar en una “catástrofe humanitaria”.

“El continente sudamericano se ve nuevamente acosado por la presencia militar de una potencia extranjera”, había expresado Lula. En respuesta, Milei afirmó que Venezuela “continúa padeciendo una crisis política, humanitaria y social devastadora”.

Durante su discurso, el presidente argentino calificó al gobierno venezolano como “una dictadura atroz e inhumana” y sostuvo: “Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente”.

Respaldo a la presión internacional

En ese mismo contexto, Milei había señalado: “La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y de Donald Trump para liberar al pueblo venezolano”. También instó a los países del bloque a “condenar tajantemente este experimento autoritario”.

Además, reiteró el pedido por “la liberación de todos los presos políticos” y reclamó por “la libertad del argentino Nahuel Gallo, detenido ilegalmente”, según expresó en su intervención.

Por último, Milei destacó “el reconocimiento internacional al coraje de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025”, y volvió a pedir que “se respete la voluntad del pueblo venezolano”, en línea con su postura sostenida desde el inicio de su gestión.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Javier Milei no se tomará vacaciones pero habilitó días de descanso para el gabinete

Javier Milei: "Vayamos por un 2026 que haga a la Argentina grande otra vez"

Javier Milei congelará su sueldo y el de Victoria Villarruel por tiempo indeterminado

Javier Milei ratificó que la soberanía de las Islas Malvinas "no está en discusión"

El Gobierno extiende el alivio impositivo para pymes y micro empresas: ¿De qué trata esta medida?

Lo que se lee ahora
Nicolás Maduro.

ESTADOS UNIDOS CAPTURÓ A NICOLÁS MADURO

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Imagen de archivo
Atención.

Rutas y caminos intransitables en Jujuy este viernes 2 de enero

El caso Loan tiene un nuevo giro clave.
Justicia.

¿Quién es Pablo Berton, acusado por una menor de enterrar a Loan?

Florencia Romero, la jujeña que conquista ESPN: Siempre voy para adelante video
Apasionados.

Florencia Romero, la jujeña que conquista ESPN: "Siempre voy para adelante"

Lluvia en Jujuy
Precaución.

Jujuy bajo alerta por tormentas y granizo por tres días consecutivos

La Plaza de Maimará llena de basura video
Indignante.

Así quedó Maimará después de la Chaya de Mojones: la plaza y calles llenas de basura

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel