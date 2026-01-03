Javier Milei celebró la captura de Nicolás Maduro

El presidente Javier Milei celebró este sábado el operativo militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro , anunciada por el mandatario norteamericano Donald Trump. La reacción del jefe de Estado argentino se conoció a través de redes sociales, pocas horas después de que se registraran explosiones y sobrevuelos militares en Caracas.

Mensaje. Javier Milei: "Vayamos por un 2026 que haga a la Argentina grande otra vez"

Política. Javier Milei no se tomará vacaciones pero habilitó días de descanso para el gabinete

“La libertad avanza. Viva la libertad carajo” , escribió Milei, en un mensaje breve que replicó el anuncio realizado por Trump en su red Truth Social. El presidente de Estados Unidos afirmó que Maduro “fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”, tras una operación de gran escala.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también se expresó públicamente y sostuvo: “Venezuela será libre”, en una publicación difundida en la red social X, en línea con el posicionamiento del Gobierno argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2007390942568067203&partner=&hide_thread=false VENEZUELA SERÁ LIBRE https://t.co/6vGhsPgCOZ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 3, 2026

El anuncio de Trump y la ofensiva militar

Donald Trump confirmó el operativo durante la madrugada y aseguró que la acción se realizó “en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses”. Además, informó que brindará detalles en una conferencia de prensa prevista para las 11 de la mañana, hora local, desde Mar-a-Lago.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”, escribió Trump en su publicación.

El mensaje llegó luego de que se reportaran fuertes explosiones en Caracas alrededor de las 2 de la madrugada, acompañadas por ruidos de aeronaves sobrevolando la ciudad. Usuarios de redes sociales difundieron videos donde se observaron columnas de humo en distintos puntos de la capital.

Anuncio de Donald Trump Anuncio de Donald Trump.

Explosiones, apagones y tensión en Caracas

Según los registros difundidos por vecinos, también se produjeron ataques aéreos en zonas cercanas a las bases militares de La Carlota y Fuerte Tiuna. En paralelo, residentes reportaron cortes de luz y un intenso movimiento de helicópteros Chinook durante la noche.

Las imágenes que circularon mostraron escenas de caos, con cientos de vehículos intentando alejarse de las áreas afectadas. En varios videos se observó a fuerzas de seguridad del régimen deteniendo a civiles en la vía pública, mientras continuaban las detonaciones.

Habitantes de La Guaira también informaron explosiones, en un contexto marcado por apagones simultáneos en distintos sectores de Caracas. La situación generó un fuerte impacto regional y un inmediato posicionamiento de distintos líderes políticos.

El antecedente del reclamo de Milei en el Mercosur

Días antes, durante la cumbre del Mercosur, Milei había reclamado una condena regional al gobierno de Nicolás Maduro. En ese ámbito, cuestionó las advertencias del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien había señalado que una acción militar estadounidense podía derivar en una “catástrofe humanitaria”.

“El continente sudamericano se ve nuevamente acosado por la presencia militar de una potencia extranjera”, había expresado Lula. En respuesta, Milei afirmó que Venezuela “continúa padeciendo una crisis política, humanitaria y social devastadora”.

Durante su discurso, el presidente argentino calificó al gobierno venezolano como “una dictadura atroz e inhumana” y sostuvo: “Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente”.

Respaldo a la presión internacional

En ese mismo contexto, Milei había señalado: “La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y de Donald Trump para liberar al pueblo venezolano”. También instó a los países del bloque a “condenar tajantemente este experimento autoritario”.

Además, reiteró el pedido por “la liberación de todos los presos políticos” y reclamó por “la libertad del argentino Nahuel Gallo, detenido ilegalmente”, según expresó en su intervención.

Por último, Milei destacó “el reconocimiento internacional al coraje de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025”, y volvió a pedir que “se respete la voluntad del pueblo venezolano”, en línea con su postura sostenida desde el inicio de su gestión.