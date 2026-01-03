Venezuela declaró el estado de emergencia

Venezuela declaró este sábado el estado de excepción y conmoción exterior luego de los bombardeos atribuidos a Estados Unidos sobre la ciudad de Caracas. La decisión se conoció tras un mensaje público del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien calificó el ataque como “la más criminal agresión militar” sufrida por el país.

El anuncio se dio durante la madrugada, pocas horas después de que fuertes explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares sacudieran la capital venezolana. Según el gobierno, la medida rige en todo el territorio nacional y apunta a reforzar la defensa interna ante lo que definieron como una invasión extranjera.

“Estamos frente al ultraje más grande que sufrió Venezuela en su historia reciente”, expresó Padrino López en un mensaje difundido por redes sociales oficiales.

En un video de seis minutos publicado en Instagram, el ministro del régimen brindó un parte oficial sobre los ataques. Allí aseguró que Estados Unidos utilizó helicópteros de combate desde los cuales se lanzaron misiles y cohetes contra distintos objetivos en Caracas.

“Desplegaremos todas nuestras capacidades para la defensa integral de la Nación a través del despliegue masivo de todos los medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos”, afirmó el funcionario.

Padrino López sostuvo que las fuerzas armadas se encuentran en máxima alerta y remarcó que la respuesta militar forma parte de una estrategia integral ordenada por el Ejecutivo venezolano.

Llamado a la población y mensaje interno

Durante su intervención, el ministro realizó un llamado directo a la ciudadanía para evitar situaciones de descontrol. “La desesperación es aliada del invasor. Evitemos el caos y la anarquía”, señaló.

En ese sentido, buscó transmitir un mensaje de resistencia frente a la ofensiva militar. “Nos han atacado, pero no nos doblegarán. Nosotros venceremos”, expresó en la grabación, difundida antes de que el presidente estadounidense Donald Trump confirmara la captura de Nicolás Maduro.

Las autoridades remarcaron que las fuerzas de seguridad permanecen activas en distintos puntos del país mientras continúan los operativos defensivos.

Comunicado de Delcy Rodríguez

Comunicado oficial y estado de excepción

Horas después del mensaje del ministro de Defensa, el régimen emitió un comunicado a través de la televisión estatal en el que confirmó la declaración del estado de excepción tras las explosiones registradas en la capital.

“Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos”, señaló el texto oficial.

El comunicado convocó además a la movilización popular en rechazo al bombardeo y denunció una violación directa del derecho internacional.

Argumentos legales y advertencias regionales

Según el régimen, el ataque constituye “una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2”, en referencia al respeto por la soberanía y la prohibición del uso de la fuerza.

“El hecho amenaza la paz y la estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas”, advirtieron las autoridades.

En el texto leído en cadena nacional, el líder del régimen anunció la declaración del “estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, para proteger los derechos de la población, garantizar el funcionamiento de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada”.

El comunicado completo

“La República Bolivariana de Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidosde América contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira. Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza. Tal agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas.

El objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación. No lo lograrán. Tras más de doscientos años de independencia, el pueblo y su Gobierno legítimo se mantienen firmes en defensa de la soberanía y del derecho inalienable de decidir su destino. El intento de imponer una guerra colonial para destruir la forma republicana de gobierno y forzar un “cambio de régimen”, en alianza con la oligarquía fascista fracasará como todos los intentos anteriores.

Desde 1811, Venezuela ha enfrentado y vencido imperios. Cuando en 1902 potencias extranjeras bombardearon nuestras costas, el Presidente Cipriano Castro proclamó: “La planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la Patria.” Hoy, con la moral de Bolívar, Miranda y nuestros libertadores, el pueblo venezolano se alza nuevamente para defender su independencia ante la agresión imperial.

Pueblo a la calle.

El Gobierno Bolivariano llama a todas las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización y repudiar este ataque imperialista. El pueblo de Venezuela y su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en perfecta fusión popular-militar-policial, se encuentran desplegados para garantizar la soberanía y la paz. Simultáneamente, la Diplomacia Bolivariana de Paz elevará las correspondientes denuncias ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el Secretario General de dicha organización, la CELAC y el MNOAL, exigiendo la condena y rendición de cuentas del Gobierno estadounidense.

El Presidente Nicolás Maduro ha dispuesto todos los planes de defensa nacional para ser implementados en el momento y circunstancias adecuadas, en estricto apego a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación.