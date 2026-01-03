sábado 03 de enero de 2026

3 de enero de 2026 - 15:07
Migraciones.

Venezolanos vinculados al régimen de Nicolás Maduro no podrán ingresar a Argentina

La medida alcanza a funcionarios, militares y empresarios asociados al régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Pasaporte venezolano.

Pasaporte venezolano.

Según precisó Adorni, la decisión se implementa mediante la Dirección Nacional de Migraciones, en coordinación con otros organismos del Estado Nacional, y apunta a reforzar los controles de ingreso al país frente al nuevo escenario internacional.

La Argentina ha dispuesto restricciones para el ingreso de ciudadanos venezolanos vinculados al régimen de Nicolás Maduro”, expresó el funcionario en el texto difundido de manera oficial.

A quiénes alcanzan las nuevas medidas

De acuerdo al comunicado firmado por Adorni, las restricciones migratorias alcanzan a funcionarios del régimen, integrantes de las fuerzas armadas venezolanas y empresarios relacionados con la estructura de poder que encabezó Maduro. También se incluye a personas que se encuentran sancionadas por los Estados Unidos.

Las medidas comprenden a funcionarios, militares y empresarios asociados al régimen y a aquellos que figuran en listas de sanciones internacionales”, señaló el jefe de Gabinete.

Desde el Gobierno indicaron que el objetivo consiste en evitar que personas vinculadas al régimen venezolano utilicen a la Argentina como destino o punto de tránsito tras la caída de Maduro.

Trabajo conjunto y controles reforzados

Adorni destacó que la decisión se ejecuta a partir de un trabajo articulado entre Migraciones y otros organismos del Estado Nacional. Ese esquema permite cruzar información con bases de datos nacionales e internacionales para detectar perfiles alcanzados por la restricción.

“Gracias a esta medida, los cómplices del régimen que intenten buscar refugio en el exterior no podrán ingresar a nuestro país”, afirmó el funcionario.

El comunicado remarcó que los controles se aplican bajo la normativa vigente y respetan los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia migratoria y de seguridad.

