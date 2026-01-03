Donald Trump dio detalles del operativo de captura de Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, brindó este sábado nuevos detalles sobre el operativo militar que terminó con la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro. En una entrevista televisiva, el mandatario destacó la magnitud de la maniobra, confirmó que hubo soldados norteamericanos heridos y subrayó el rol clave del comando Delta en una acción que definió como “nunca antes vista”.

Durante una entrevista con la cadena Fox News, Trump resaltó el desempeño de las fuerzas especiales que participaron del operativo. “Hicieron un trabajo muy bueno, algo nunca antes visto. No hay otro país en el mundo que pueda hacer una maniobra así” , afirmó.

En ese sentido, comparó la escena con una transmisión televisiva. “Lo miré como si estuviese viendo un show de TV. La velocidad fue increíble, el trabajo que hicieron fue impresionante”, expresó.

El presidente estadounidense relató que observó todo el despliegue desde un salón especial en Mar-a-Lago, Florida, acompañado por un equipo de militares. “ Lo miramos desde un cuarto, fue muy compleja la maniobra, el aterrizaje, la cantidad de helicópteros, los jets, teníamos todo”, describió.

Trump remarcó que las tropas ingresaron a zonas de difícil acceso. “Entraron a lugares a los que no se podía entrar. En cuestión de segundos lo sacamos”, sostuvo.

Según detalló el mandatario, el seguimiento del operativo incluyó comunicaciones en tiempo real desde el terreno. “No vi nunca nada así, lo vi en tiempo real, escuché la comunicación en el campo y fue increíble”, señaló.

El presidente hizo hincapié en la coordinación aérea, con helicópteros y aviones de combate involucrados en la maniobra, y en la rapidez con la que se ejecutó la extracción.

Soldados heridos y condiciones del operativo

Trump confirmó que no hubo víctimas fatales entre las fuerzas estadounidenses. “No hubo muertes”, afirmó, aunque aclaró que “algunos soldados resultaron heridos” y que uno de los helicópteros sufrió un ataque durante la operación.

De acuerdo a su relato, la acción militar se encontraba planificada para días anteriores, pero debió postergarse. “El operativo estaba previsto para cuatro días atrás, pero se pospuso por el mal clima”, explicó.

El presidente también describió el lugar donde se hallaba Nicolás Maduro al momento del operativo. “Hoy había algo menos de nubes, se abrió el clima y fuimos. Estaba oscuro, no había luna”, indicó.

Sobre el sitio, detalló: “Él estaba en una fortaleza muy protegida. Tenía puertas blindadas y un cuarto secreto. Estaba intentando entrar pero no llegó a meterse”.

Las declaraciones de Trump aportaron nuevos elementos sobre una operación que continúa generando repercusiones políticas y militares a nivel internacional.