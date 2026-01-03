sábado 03 de enero de 2026

3 de enero de 2026 - 12:12
Entrevista.

Donald Trump dio detalles del operativo de captura de Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió al comando Delta y confirmó que hubo soldados heridos, pero ninguna víctima fatal.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Donald Trump.

Donald Trump.

Durante una entrevista con la cadena Fox News, Trump resaltó el desempeño de las fuerzas especiales que participaron del operativo. “Hicieron un trabajo muy bueno, algo nunca antes visto. No hay otro país en el mundo que pueda hacer una maniobra así”, afirmó.

En ese sentido, comparó la escena con una transmisión televisiva. “Lo miré como si estuviese viendo un show de TV. La velocidad fue increíble, el trabajo que hicieron fue impresionante”, expresó.

Seguimiento en tiempo real desde Mar-a-Lago

El presidente estadounidense relató que observó todo el despliegue desde un salón especial en Mar-a-Lago, Florida, acompañado por un equipo de militares. “Lo miramos desde un cuarto, fue muy compleja la maniobra, el aterrizaje, la cantidad de helicópteros, los jets, teníamos todo”, describió.

Trump remarcó que las tropas ingresaron a zonas de difícil acceso. “Entraron a lugares a los que no se podía entrar. En cuestión de segundos lo sacamos”, sostuvo.

Según detalló el mandatario, el seguimiento del operativo incluyó comunicaciones en tiempo real desde el terreno. “No vi nunca nada así, lo vi en tiempo real, escuché la comunicación en el campo y fue increíble”, señaló.

El presidente hizo hincapié en la coordinación aérea, con helicópteros y aviones de combate involucrados en la maniobra, y en la rapidez con la que se ejecutó la extracción.

Soldados heridos y condiciones del operativo

Trump confirmó que no hubo víctimas fatales entre las fuerzas estadounidenses. “No hubo muertes”, afirmó, aunque aclaró que “algunos soldados resultaron heridos” y que uno de los helicópteros sufrió un ataque durante la operación.

De acuerdo a su relato, la acción militar se encontraba planificada para días anteriores, pero debió postergarse. “El operativo estaba previsto para cuatro días atrás, pero se pospuso por el mal clima”, explicó.

El presidente también describió el lugar donde se hallaba Nicolás Maduro al momento del operativo. “Hoy había algo menos de nubes, se abrió el clima y fuimos. Estaba oscuro, no había luna”, indicó.

Sobre el sitio, detalló: “Él estaba en una fortaleza muy protegida. Tenía puertas blindadas y un cuarto secreto. Estaba intentando entrar pero no llegó a meterse”.

Las declaraciones de Trump aportaron nuevos elementos sobre una operación que continúa generando repercusiones políticas y militares a nivel internacional.

