La emoción de Catherine Fulop tras la detención de Nicolás Maduro

En la mañana del sábado, Catherine Fulop manifestó una fuerte reacción pública luego de que se conociera la noticia sobre el ataque de Estados Unidos a Venezuel a con explosivos y la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores.

La actriz y modelo, nacida en Venezuela y radicada en Argentina desde hace más de tres décadas, utilizó sus redes sociales para expresar su impacto emocional ante los acontecimientos.

“ Dios nos proteja!!!!! Llegó el día y se hará justicia por tanto sufrimiento de un pueblo oprimido. Espero pronto vernos Venezuela ”, escribió Fulop en una publicación que rápidamente generó miles de interacciones. El mensaje reflejó una postura que la artista ya había expresado en otras oportunidades respecto de la situación política venezolana.

La publicación sumó respuestas inmediatas de su entorno familiar. Oriana Sabatini, su hija mayor, comentó con una serie de emojis de corazones y banderas venezolanas, en una señal de acompañamiento al mensaje de su madre.

Publicación de Catherine Fulop Publicación de Catherine Fulop.

El respaldo familiar y nuevas expresiones públicas

Osvaldo Sabatini, esposo de Fulop, también se pronunció en los comentarios del posteo principal. “Tanto daño, tanto sufrimiento causado. Familias enteras separadas. Padres, hijos, abuelos, hermanos. Pronto nos veremos en Venezuela”, escribió el actor, en un mensaje que apeló al impacto social de los hechos recientes.

La actriz amplió su reacción a través de las historias de Instagram. Allí compartió capturas de pantalla de un móvil del canal Todo Noticias (TN) desde Caracas y un dibujo del personaje Gaturro, creado por Nik, donde el personaje aparece llorando junto a un corazón con los colores de la bandera venezolana.

En otra historia, Fulop difundió una cita atribuida al filósofo austríaco Viktor Frankl, sobreviviente de campos de concentración nazis: “Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la última de las libertades humanas, la elección de su actitud personal ante un conjunto de circunstancias”. El texto acompañó el tono reflexivo de su publicación.

Mensajes en X y antecedentes de sus declaraciones

La reacción de Fulop no se limitó a Instagram. En la red social X, antes conocida como Twitter, también compartió su postura frente a los acontecimientos en Venezuela. “Está pasando!!!! Finalmente estos criminales pagarán por todos sus crímenes!!!”, redactó junto a un video que mostró el momento de las explosiones en Caracas.

En años anteriores, la actriz se pronunció en reiteradas ocasiones contra el gobierno de Nicolás Maduro, a quien señaló públicamente como dictador. Esas declaraciones formaron parte de su actividad constante en redes, donde suele referirse a la situación política y social de su país de origen.

En ese mismo contexto, Fulop reaccionó semanas atrás ante la noticia de que María Corina Machado fue distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2025. La actriz reposteó una imagen del acto en Oslo y agregó un breve mensaje: “HISTORIA”.

Carlos Baute también celebró la captura de Maduro

Las repercusiones no se limitaron al entorno de Fulop. El cantante venezolano Carlos Baute también utilizó sus redes sociales para manifestarse tras la captura de Nicolás Maduro. “Por fin, el Sr. Trump dijo que ya atrapó al sátrapa de Maduro. Bendiciones Venezuela. Estamos atentos a la noticia. Nos tocó el día que se nos hizo realidad el regalo de Navidad”, publicó en su cuenta de X.

En otro mensaje, Baute apeló a un tono más cauteloso: “Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma”. Luego añadió: “A todos los que están adentro —familia, amigos, nuestra gente— estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible”.

El artista cerró su serie de publicaciones con otra afirmación: “Dios no abandona a la gente buena, y Venezuela es un país de gente buena. Mis redes están a disposición para informar y ayudar en lo que haga falta. Venezuela ya empezó su camino hacia la libertad”.