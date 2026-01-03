Miles de venezolanos celebraron en todo el país la detención de Nicolás Maduro: "Venezuela libre"

Miles de ciudadanos venezolanos residentes en Argentina se autoconvocaron este sábado en el Obelisco y otros puntos del país, para celebrar la caída del régimen de Nicolás Maduro , luego de conocerse la noticia de su detención en Caracas.

La concentración comenzó incluso antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmara oficialmente la captura de Maduro y de la primera dama, Cilia Flores . Los primeros grupos llegaron con camisetas, gorros y carteles con los colores de Venezuela, y la convocatoria se multiplicó con el correr de las horas hasta alcanzar su mayor afluencia alrededor de las 17.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que, al caer la noche, el Obelisco y el Puente de la Mujer serían iluminados de amarillo, azul y rojo como gesto de acompañamiento a las familias venezolanas que debieron emigrar y que hoy viven este acontecimiento con lágrimas, abrazos y esperanza.

Historias de exilio

Muchos de los presentes llevan años radicados en Argentina. Coincidieron en que dejaron su país por la falta de oportunidades, los problemas de acceso a alimentos y medicinas, y la ausencia de un horizonte de futuro con Maduro en el poder.

Las historias personales se multiplicaron rápidamente. Entre ellas, la de Jesús, un joven entrevistado por TN, quien se quebró al recordar que un disparo recibido durante una manifestación contra el chavismo lo dejó en silla de ruedas. Esa herida cambió su vida y lo empujó a abandonar Venezuela rumbo a Buenos Aires.

Otra pareja venezolana contó que emigró para darle a su hija una vida más segura y con proyección. “Soñamos con que algún día pueda conocer el país que nosotros recordamos de nuestra infancia”, expresaron emocionados.

Seguridad reforzada y tensiones políticas

Debido al crecimiento de la concentración, el Gobierno porteño dispuso un refuerzo del operativo de seguridad, aunque aclaró que se trató de una medida preventiva ante la magnitud de la convocatoria. Las autoridades señalaron que toda manifestación política conlleva tensiones y posibles enfrentamientos entre ideologías contrapuestas.

En paralelo, agentes policiales también se desplazaron hacia la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, donde comenzaron a reunirse grupos opositores a Trump para repudiar el operativo militar que concluyó con la captura de Maduro.

Periodismo bajo presión

En el contexto de la cobertura, comunicadores y cronistas recordaron que la libertad de prensa y el ejercicio crítico del periodismo “son pilares fundamentales de la democracia y suelen incomodar a los autoritarios”, en referencia al clima político que atravesó Venezuela durante los años del chavismo.

La jornada culminó con una marea de banderas venezolanas ondeando en pleno centro porteño. Para muchos de los presentes, no fue solo un festejo político, sino un momento de desahogo y memoria colectiva tras años de dolor, desarraigo y lucha por reconstruir sus vidas lejos de su país.