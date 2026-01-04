lunes 05 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de enero de 2026 - 23:22
Tensión.

Donald Trump habló de una posible segunda operación en Venezuela y advirtió a Cuba y Colombia

Donald Trump advirtió que Estados Unidos podría intervenir nuevamente en Venezuela si el chavismo no coopera en la transición, y aseguró que su país estará a cargo hasta garantizar un proceso seguro.

Por  Verónica Pereyra
Donald Trump
Lee además
Venezolanoscelebraron la captura de Nicolás Maduro
Euforia.

Miles de venezolanos celebraron en todo el país la detención de Nicolás Maduro: "Venezuela libre"
Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo que debía partir este sábado hacia Aruba desde Buenos Aires
Conflicto.

Aerolíneas Argentinas suspendió el vuelo inaugural Buenos Aires - Aruba por la situación en Venezuela

Trump destacó la precisión del operativo que permitió la detención de Maduro y su esposa, y subrayó que todas las opciones militares seguirán sobre la mesa, con el objetivo de proteger la paz, la libertad y la seguridad del pueblo venezolano.

La advertencia del mandatario estadounidense aumenta la tensión política en Venezuela y mantiene en alerta a la comunidad internacional, mientras se observa cómo se desarrollará la transición planteada por Estados Unidos.

image
Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El presidente Donald Trump reafirmó este domingo que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro, en medio de negociaciones con el nuevo liderazgo del país sudamericano.

Consultado sobre si había hablado con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, Trump respondió: “Estamos tratando con la gente que acaba de juramentarse. No me pregunten quién está al mando porque les daré una respuesta muy controvertida”. Al insistir en la aclaración, agregó: “Significa que nosotros estamos a cargo”.

La declaración subraya la posición dominante de Estados Unidos en la transición política venezolana, mientras la comunidad internacional sigue de cerca los movimientos en Caracas.

Cuba Está "A Punto De Caer"

El presidente Donald Trump afirmó este domingo que Cuba podría colapsar pronto, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y su salida del poder en Venezuela.

Desde el Air Force One, Trump señaló que será difícil para La Habana mantenerse sin la ayuda petrolera venezolana. “No pienso que debamos tomar ninguna acción. Parece que se está cayendo”, aseguró, sugiriendo que el país caribeño enfrentaría una crisis inminente debido a la pérdida de apoyo energético.

La declaración marca un nuevo capítulo en la tensión regional, con Estados Unidos observando de cerca los posibles cambios políticos en Venezuela y su impacto en los aliados del chavismo.

image
Air Foce One, avión presidencial

Air Foce One, avión presidencial

Trump no descarta acción militar en Colombia contra Gustavo Petro: “Es una buena idea”

A bordo del Air Force One, de regreso a Washington tras pasar Año Nuevo en Mar-a-Lago, el presidente estadounidense, Donald Trump, se refirió al mandatario colombiano Gustavo Petro como “un hombre enfermo” que, según sus palabras, “le gusta producir cocaína y vendérsela a EE.UU.”.

image
Donald Trump, presidente de EE.UU. y Gustavo Petro, presidente de Colombia

Donald Trump, presidente de EE.UU. y Gustavo Petro, presidente de Colombia

Durante una conversación de solo audio con periodistas, transmitida por la cuenta oficial de la Casa Blanca, Trump advirtió que “no lo seguirá haciendo por mucho tiempo más”. Al ser consultado sobre una posible acción militar contra Petro, similar a la ejecutada en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, respondió: “Me parece una buena idea”.

En los últimos días, tras la detención de Maduro y la incursión estadounidense en territorio venezolano, Petro se convirtió en uno de los principales críticos de la Casa Blanca. Por su parte, Trump ha reiterado sus ataques contra el mandatario colombiano, a quien considera aliado de Maduro en la región.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Miles de venezolanos celebraron en todo el país la detención de Nicolás Maduro: "Venezuela libre"

Aerolíneas Argentinas suspendió el vuelo inaugural Buenos Aires - Aruba por la situación en Venezuela

Al menos 40 personas murieron en el ataque de Estados Unidos a Venezuela

El Ejército de Venezuela rechazó la intervención de Estados Unidos y exigió la liberación de Maduro

Trasladaron a Nicolás Maduro al Tribunal Federal en Nueva York

Lo que se lee ahora
Nicolás Maduro detenido.
Internacional.

Nicolás Maduro enfrentará este lunes a la Justicia de Estados Unidos

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Gimnasia de Jujuy mueve el mercado de pases: confirmó otros cinco refuerzos para el 2026
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy mueve el mercado de pases: confirmó otros cinco refuerzos para el 2026

Se realizó el tradicional Encuentro de Pesebres en la Catedral de Jujuy
Precaución.

Se realizó el tradicional Encuentro de Pesebres en la Catedral de Jujuy

Venezolanos que residen en Jujuy
Comunicado.

Captura de Nicolás Maduro: "Para los venezolanos en Jujuy, esta noticia devuelve la esperanza"

Trasladaron a Nicolás Maduro al Tribunal Federal en Nueva York
Mundo.

Trasladaron a Nicolás Maduro al Tribunal Federal en Nueva York

Alto Comedero: detuvieron a un hombre por agredir a su pareja e intentar llevársela por la fuerza
Jujuy.

Alto Comedero: detuvieron a un hombre por agredir a su pareja e intentar llevársela por la fuerza

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel