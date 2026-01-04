El Ejército de Venezuela rechazó la intervención de Estados Unidos y exigió la liberación de Maduro

El general y ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, rechazó este domingo el accionar de Estados Unidos y exigió la liberación de Nicolás Maduro, a quien definió como “auténtico” y “legítimo”.

Qué dijo el Ejército de Venezuela sobre la captura de Nicolás Maduro Durante un discurso, el funcionario aseguró que se trató de un secuestro y remarcó que Maduro fue elegido democráticamente por el pueblo venezolano. “Ayer se llevaron secuestrado a la persona que el pueblo de Venezuela eligió como presidente. Es el presidente constitucional electo por el pueblo para el periodo 2025-2031. Es el presidente auténtico y genuino líder, constitucional de todos los venezolanos y venezolanas. Acto que llevó a cabo en elección libres en 2024, secretas, universales con un sistema electoral que ha garantizado estos procesos eleccionarios en Venezuela”, señaló López.

En ese marco, el ministro reclamó la liberación inmediata del mandatario y de su esposa. “Nosotros desde aquí exigimos la pronta liberación de nuestro comandante y de su primera dama. Exigimos al mundo que vea con atención todo esto que está ocurriendo en contra de Venezuela en contra de su soberanía y constitución”.

Padrino López también agradeció las manifestaciones populares en rechazo a la intervención de Estados Unidos y advirtió sobre las consecuencias a nivel global. “Esto representa una amenaza contra el orden global. Si hoy fue contra Venezuela, mañana puede ser contra cualquier país. Rechazamos este colonialismo”, afirmó.

Finalmente, reafirmó la postura de las Fuerzas Armadas venezolanas y destacó su rol en la continuidad institucional. “Nosotros votamos por la paz, diálogo y entendimiento y respeto a los derechos humanos y derechos internacionales. La fuerza armada bolivariana ha garantizado la continuidad democrática y constitucional del país y lo seguirá haciendo. ‘El orden y la paz son nuestro puerto’, decía Bolivar. La patria nos representa a todos”.

