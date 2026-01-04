domingo 04 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de enero de 2026 - 13:51
Conferencia.

El Ejército de Venezuela rechazó la intervención de Estados Unidos y exigió la liberación de Maduro

Este domingo las Fuerzas Armadas de Venezuela emitió una conferencia de prensa para expresarse en contra de la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Ejército Venezuela

El general y ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, rechazó este domingo el accionar de Estados Unidos y exigió la liberación de Nicolás Maduro, a quien definió como “auténtico” y “legítimo”.

Lee además
al menos 40 personas murieron en el ataque de estados unidos a venezuela
Oficial.

Al menos 40 personas murieron en el ataque de Estados Unidos a Venezuela
donald trump advirtio que delcy rodriguez pagara un precio muy alto si no coopera
Tensión.

Donald Trump advirtió que Delcy Rodríguez "pagará un precio muy alto" si no coopera

Qué dijo el Ejército de Venezuela sobre la captura de Nicolás Maduro

Durante un discurso, el funcionario aseguró que se trató de un secuestro y remarcó que Maduro fue elegido democráticamente por el pueblo venezolano. “Ayer se llevaron secuestrado a la persona que el pueblo de Venezuela eligió como presidente. Es el presidente constitucional electo por el pueblo para el periodo 2025-2031. Es el presidente auténtico y genuino líder, constitucional de todos los venezolanos y venezolanas. Acto que llevó a cabo en elección libres en 2024, secretas, universales con un sistema electoral que ha garantizado estos procesos eleccionarios en Venezuela”, señaló López.

En ese marco, el ministro reclamó la liberación inmediata del mandatario y de su esposa. “Nosotros desde aquí exigimos la pronta liberación de nuestro comandante y de su primera dama. Exigimos al mundo que vea con atención todo esto que está ocurriendo en contra de Venezuela en contra de su soberanía y constitución”.

Padrino López también agradeció las manifestaciones populares en rechazo a la intervención de Estados Unidos y advirtió sobre las consecuencias a nivel global. “Esto representa una amenaza contra el orden global. Si hoy fue contra Venezuela, mañana puede ser contra cualquier país. Rechazamos este colonialismo”, afirmó.

Finalmente, reafirmó la postura de las Fuerzas Armadas venezolanas y destacó su rol en la continuidad institucional. “Nosotros votamos por la paz, diálogo y entendimiento y respeto a los derechos humanos y derechos internacionales. La fuerza armada bolivariana ha garantizado la continuidad democrática y constitucional del país y lo seguirá haciendo. ‘El orden y la paz son nuestro puerto’, decía Bolivar. La patria nos representa a todos”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Al menos 40 personas murieron en el ataque de Estados Unidos a Venezuela

Donald Trump advirtió que Delcy Rodríguez "pagará un precio muy alto" si no coopera

Captura de Nicolás Maduro: "Para los venezolanos en Jujuy, esta noticia devuelve la esperanza"

China le pidió a Estados Unidos que libere a Nicolás Maduro

El papa León XIV pidió el bienestar de los venezolanos por encima de cualquier interés

Lo que se lee ahora
Venezolanos que residen en Jujuy
Comunicado.

Captura de Nicolás Maduro: "Para los venezolanos en Jujuy, esta noticia devuelve la esperanza"

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Rutas y caminos de Jujuy
Atención.

Rutas intransitables tras la tormenta en Jujuy: qué caminos están cortados este domingo 4 de enero

Hoy se hace el encuentro de pesebres en la Catedral (Archivo) video
Convocante.

Este domingo se hace el tradicional encuentro de pesebres en San Salvador de Jujuy

Nicolas Maduro en Nueva York video
Detenidos.

Nicolás Maduro y su esposa llegaron a Nueva York

Rige alerta amarilla para Jujuy este viernes: a qué hora llega la lluvia
Atención.

Jujuy sigue bajo alerta amarilla por tormentas y posible granizo este domingo

Las fotos de Donald Trump supervisando la captura de NicolasMaduro
Conmoción mundial.

Las fotos de Donald Trump supervisando la captura de Nicolas Maduro en vivo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel