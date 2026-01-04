domingo 04 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de enero de 2026 - 11:11
Conflicto.

Aerolíneas Argentinas suspendió el vuelo inaugural Buenos Aires - Aruba por la situación en Venezuela

La aerolínea de bandera canceló el primer vuelo directo entre Ezeiza y Aruba por razones de seguridad, tras una alerta internacional vinculada a la crisis en Venezuela. La medida afectó a unos 170 pasajeros.

Por  Verónica Pereyra
Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo que debía partir este sábado hacia Aruba desde Buenos Aires

Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo que debía partir este sábado hacia Aruba desde Buenos Aires

Lee además
Conferencia de Donald Trump
Operativo.

Donald Trump: "Vamos a dirigir Venezuela hasta que llegue el momento de una transición segura"
Javier Milei y Edmundo González Urrutia.
Política.

Javier Milei pidió la asunción de Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela

Desde la compañía explicaron que la cancelación responde a recomendaciones que desaconsejan el uso de determinadas rutas aéreas cercanas a zonas de conflicto, lo que obligó a revisar la viabilidad del trayecto. En ese contexto, se resolvió priorizar la seguridad de los pasajeros y de la tripulación, aun cuando se trataba de un vuelo especialmente esperado por tratarse de la inauguración de una nueva ruta.

image
El primer vuelo inagural a Aruba de Aerolíneas Argnetinas, que partió desde Córdoba el 1 de enero, tuvo evitar el espacio aéreo venezolano

El primer vuelo inagural a Aruba de Aerolíneas Argnetinas, que partió desde Córdoba el 1 de enero, tuvo evitar el espacio aéreo venezolano

Alerta aérea y restricciones en la región

La medida se da luego de una alerta internacional sobre el espacio aéreo en el norte de Sudamérica y el Caribe, producto de la escalada de tensión en Venezuela. Estas advertencias impactaron en distintas aerolíneas que operan en la región y derivaron en cancelaciones, desvíos y reprogramaciones de vuelos hacia destinos caribeños.

En el caso de Aerolíneas Argentinas, la situación se ve agravada por restricciones previas vinculadas al sobrevuelo del espacio aéreo venezolano, lo que obliga a rediseñar rutas y evaluar constantemente las condiciones operativas. Frente a este escenario, la empresa consideró que no estaban dadas las garantías necesarias para realizar el vuelo inaugural con normalidad.

Qué pasará con los pasajeros y la ruta a Aruba

La suspensión afectó a alrededor de 170 pasajeros, quienes serán reubicados en vuelos posteriores o recibirán asistencia, de acuerdo con la disponibilidad y las políticas comerciales de la aerolínea. Desde la compañía remarcaron que se trata de una medida preventiva y excepcional, sujeta a la evolución del contexto regional.

Pese a este contratiempo, Aerolíneas Argentinas mantiene su apuesta por la conectividad con el Caribe, ya que la ruta Buenos Aires–Aruba forma parte de la programación prevista para la temporada de verano. La empresa continuará monitoreando la situación internacional para retomar las operaciones cuando las condiciones de seguridad lo permitan.

image
Comunicado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, de Puerto Rico, sobre la cancelación de sus actividades aeronaúticas este sábado

Comunicado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, de Puerto Rico, sobre la cancelación de sus actividades aeronaúticas este sábado

Impacto en los pasajeros y el contexto regional

El episodio se da en un marco de tensión geopolítica en la región, que ya había generado restricciones y modificaciones en rutas aéreas comerciales durante los últimos meses. Cabe recordar que el espacio aéreo venezolano presenta limitaciones para distintas aerolíneas, lo que obliga a rediseñar trayectos hacia destinos del Caribe.

Pese a este contratiempo, la ruta Buenos Aires–Aruba forma parte de la estrategia de expansión internacional de Aerolíneas Argentinas para la temporada de verano, con vuelos directos también previstos desde otras provincias. La empresa continuará evaluando la situación para retomar la operación cuando estén dadas las condiciones de seguridad necesarias.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Donald Trump: "Vamos a dirigir Venezuela hasta que llegue el momento de una transición segura"

Javier Milei pidió la asunción de Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela

Miles de venezolanos celebraron en todo el país la detención de Nicolás Maduro: "Venezuela libre"

Al menos 40 personas murieron en el ataque de Estados Unidos a Venezuela

Cristina Kirchner condenó la detención de Maduro y afirmó que EE. UU. "volvió a cruzar un límite"

Lo que se lee ahora
cristina kirchner condeno la detencion de maduro y afirmo que ee. uu. volvio a cruzar un limite
Redes.

Cristina Kirchner condenó la detención de Maduro y afirmó que EE. UU. "volvió a cruzar un límite"

Por  Verónica Pereyra

Las más leídas

La primera foto de Nicolás Maduro detenido
Urgente.

La primera foto de Nicolás Maduro detenido

Conferencia de Donald Trump video
Operativo.

Donald Trump: "Vamos a dirigir Venezuela hasta que llegue el momento de una transición segura"

Rutas y caminos de Jujuy
Atención.

Rutas intransitables tras la tormenta en Jujuy: qué caminos están cortados este domingo 4 de enero

Nicolas Maduro en Nueva York video
Detenidos.

Nicolás Maduro y su esposa llegaron a Nueva York

Las fotos de Donald Trump supervisando la captura de NicolasMaduro
Conmoción mundial.

Las fotos de Donald Trump supervisando la captura de Nicolas Maduro en vivo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel