Aerolíneas Argentinas suspendió el vuelo inaugural Buenos Aires - Aruba por la situación en Venezuela

Aerolíneas Argentinas suspendió este sábado el vuelo inaugural Buenos Aires–Aruba , que tenía previsto despegar desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 23.55. La decisión se adoptó tras recibir advertencias de seguridad emitidas por organismos aeronáuticos internacionales, en el marco del complejo escenario político y militar que atraviesa Venezuela .

Desde la compañía explicaron que la cancelación responde a recomendaciones que desaconsejan el uso de determinadas rutas aéreas cercanas a zonas de conflicto, lo que obligó a revisar la viabilidad del trayecto. En ese contexto, se resolvió priorizar la seguridad de los pasajeros y de la tripulación , aun cuando se trataba de un vuelo especialmente esperado por tratarse de la inauguración de una nueva ruta.

El primer vuelo inagural a Aruba de Aerolíneas Argnetinas, que partió desde Córdoba el 1 de enero, tuvo evitar el espacio aéreo venezolano

Alerta aérea y restricciones en la región

La medida se da luego de una alerta internacional sobre el espacio aéreo en el norte de Sudamérica y el Caribe, producto de la escalada de tensión en Venezuela. Estas advertencias impactaron en distintas aerolíneas que operan en la región y derivaron en cancelaciones, desvíos y reprogramaciones de vuelos hacia destinos caribeños.

En el caso de Aerolíneas Argentinas, la situación se ve agravada por restricciones previas vinculadas al sobrevuelo del espacio aéreo venezolano, lo que obliga a rediseñar rutas y evaluar constantemente las condiciones operativas. Frente a este escenario, la empresa consideró que no estaban dadas las garantías necesarias para realizar el vuelo inaugural con normalidad.

Qué pasará con los pasajeros y la ruta a Aruba

La suspensión afectó a alrededor de 170 pasajeros, quienes serán reubicados en vuelos posteriores o recibirán asistencia, de acuerdo con la disponibilidad y las políticas comerciales de la aerolínea. Desde la compañía remarcaron que se trata de una medida preventiva y excepcional, sujeta a la evolución del contexto regional.

Pese a este contratiempo, Aerolíneas Argentinas mantiene su apuesta por la conectividad con el Caribe, ya que la ruta Buenos Aires–Aruba forma parte de la programación prevista para la temporada de verano. La empresa continuará monitoreando la situación internacional para retomar las operaciones cuando las condiciones de seguridad lo permitan.

image Comunicado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, de Puerto Rico, sobre la cancelación de sus actividades aeronaúticas este sábado

Impacto en los pasajeros y el contexto regional

El episodio se da en un marco de tensión geopolítica en la región, que ya había generado restricciones y modificaciones en rutas aéreas comerciales durante los últimos meses. Cabe recordar que el espacio aéreo venezolano presenta limitaciones para distintas aerolíneas, lo que obliga a rediseñar trayectos hacia destinos del Caribe.

