miércoles 18 de febrero de 2026

18 de febrero de 2026 - 18:32
Medida.

Aerolíneas Argentinas cancela 255 vuelos por el paro de este jueves

La medida impacta en vuelos de cabotaje, regionales e internacionales durante este jueves 19 de febrero. Hay más de 31mil pasajeros afectados.

Victoria Marín
Victoria Marín
255 vuelos cancelados de Aerolíneas Argentinas por el paro de este jueves.

255 vuelos cancelados de Aerolíneas Argentinas por el paro de este jueves.

Aerolíneas Argentinas.&nbsp;
Aerolíneas Argentinas. 

La aerolínea de bandera Aerolíneas Argentinas anunció que este jueves 19 de febrero cancelará 255 vuelos en todo el país como consecuencia del paro general convocado por la CGT. La medida se da en rechazo a la reforma laboral que se debatirá en la Cámara de Diputados y tendrá un fuerte impacto en el transporte aéreo.

Según informó la empresa, las cancelaciones afectarán a más de 31.000 pasajeros en toda su red de operaciones y generarán un impacto económico estimado en 3 millones de dólares. La mayor parte de los vuelos suspendidos corresponde al cabotaje: 219 servicios que dejarán sin viajar a unos 25000 pasajeros. A esto se suman 32 vuelos regionales, con cerca de 5000 personas afectadas, y 4 vuelos internacionales, que involucran a alrededor de 1000 pasajeros.

aerolineas canccela vuelos por el paro de la cgt

Qué dijeron desde Aerolíneas Argentinas

Desde la compañía indicaron que se adoptaron todas las acciones posibles para reducir el impacto de la medida, mediante reprogramaciones, adelantamientos de vuelos y demoras fuera de la franja horaria alcanzada por el paro. De todos modos, reconocieron que el alcance de la protesta sindical impide garantizar la normalidad del servicio durante la jornada.

Por otra parte, Aerolíneas Argentinas adelantó que aplicará los descuentos salariales correspondientes al personal que adhiera a la medida por la jornada no trabajada. En un comunicado oficial, la empresa remarcó que “reafirma su compromiso de brindar un servicio seguro, confiable y de calidad, aun en circunstancias adversas”, y lamentó los inconvenientes que esta situación pudiera ocasionar a los pasajeros.

Recomendaciones a los pasajeros

Ante este escenario, la recomendación para quienes tengan vuelos programados para este jueves es verificar el estado de su servicio en los mails antes de dirigirse al aeropuerto y consultar las opciones de reprogramación disponibles.

Paro de la CGT

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó la realización de una huelga general de 24 horas prevista para este jueves 19 de febrero en rechazo a la reforma laboral. Además, la conducción sindical se pronunció sobre el cierre de Fate y manifestó su apoyo a los empleados afectados.

Durante una rueda de prensa en la sede de Azopardo, el integrante del triunvirato Jorge Sola aseguró: “Vamos a hacer un paro de 24 horas”. Desde la central obrera anticiparon que la medida de fuerza será "contundente" y que el país "va a estar paralizado de una punta a la otra".

