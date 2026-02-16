lunes 16 de febrero de 2026

16 de febrero de 2026 - 13:50
Conflicto.

Reforma laboral: CGT y UTA anuncian huelga de 24 horas

La CGT frenará actividades en todo el país cuando Diputados debata la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó un paro general de 24 horas que se activará el día en que la Cámara de Diputados de la Nación Argentina trate la reforma laboral. La medida alcanza a todo el país y suma el respaldo de gremios del transporte. La decisión surge tras una reunión virtual del Consejo Directivo.

La CGT saldrá a la calle para protestar contra la reforma laboral (Foto: Jaime Olivos)
Paro general con impacto en transporte y servicios

La huelga tendrá alcance nacional y afectará transporte, bancos, industria, administración pública y servicios. La adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) garantiza la paralización de colectivos en gran parte del país.

También confirmaron su adhesión sindicatos ferroviarios, aeronáuticos y marítimos. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte comunicó respaldo a la medida, lo que anticipa una jornada con circulación reducida en rutas y ciudades.

En Jujuy, los gremios locales aguardan la confirmación de la fecha exacta para definir la modalidad de adhesión en la provincia. Referentes sindicales anticipan alto acatamiento en el sector estatal y en el transporte urbano.

image

Reforma laboral: los puntos que generan conflicto

El eje de la protesta radica en artículos vinculados a licencias médicas, derecho a huelga, indemnizaciones y regulación de asambleas. El artículo 44 concentra la mayor polémica, ya que establece cambios en el pago de salarios durante enfermedades o accidentes no laborales.

Dirigentes sindicales cuestionan la reducción porcentual del salario en esos casos. Desde el oficialismo sostienen que la medida apunta a ordenar el sistema y evitar abusos.

La reforma también introduce modificaciones en el esquema de servicios esenciales y en la organización interna de los sindicatos. Estos puntos elevan la tensión entre el Gobierno nacional y el movimiento obrero.

Debate en Diputados y escenario político

El proyecto ingresará a la Comisión de Legislación del Trabajo antes de su tratamiento en el recinto. La CGT enviará representantes para exponer su postura ante los legisladores.

En el Congreso, el oficialismo negocia apoyos con bloques aliados para asegurar la aprobación. La sesión podría realizarse esta semana si prosperan los acuerdos parlamentarios.

El anuncio del paro marca un nuevo capítulo en la relación entre la Casa Rosada y la conducción sindical. Se trata de la cuarta huelga general desde el inicio de la actual gestión.

Cómo puede impactar el paro en Jujuy

En la provincia, la medida podría afectar el transporte urbano, interurbano y servicios administrativos. Comercios y bancos definirán su modalidad según la adhesión gremial.

El Ministerio de Trabajo de Jujuy suele monitorear este tipo de jornadas para evaluar niveles de acatamiento y garantizar servicios mínimos en áreas sensibles.

Empresas privadas y organismos públicos informarán en las próximas horas cómo operarán durante la jornada de protesta.

