jueves 11 de diciembre de 2025

11 de diciembre de 2025 - 16:54
Política.

La CGT confirmó una movilización contra la reforma laboral para el 18 de diciembre

La conducción de la CGT resolvió convocar a una movilización hacia la Plaza de Mayo para manifestar su rechazo al plan de reformas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La CGT anunció que se movilizará el jueves 18 de diciembre.

La CGT anunció que se movilizará el jueves 18 de diciembre.

La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que marchará el próximo jueves hacia Plaza de Mayo para expresar su rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei y remitido al Congreso para su debate.

La central sindical, encabezada por Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, resolvió avanzar con la protesta durante una reunión de su núcleo de conducción, aun cuando la propuesta oficial no introduce modificaciones profundas en las funciones sindicales ni en cuestiones sensibles como el financiamiento gremial.

CGT
La CGT saldrá a la calle para protestar contra la reforma laboral (Foto: Jaime Olivos)

La CGT saldrá a la calle para protestar contra la reforma laboral (Foto: Jaime Olivos)

Qué piensa la CGT sobre la reforma laboral

La reunión estuvo atravesada casi por completo por el proyecto de reforma laboral que el Ejecutivo ingresó hoy al Senado. Fue el eje central del análisis político, social, económico y laboral del país”, argumentaron los sindicalistas.

Ayer, en conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, omitió aspectos clave del informe del Consejo de Mayo. Ese documento, de más de 400 páginas, incluye expresiones que para nosotros constituyen agresiones hacia los trabajadores”, indicaron.

Y añadieron: “En varios tramos el informe habla de ‘trabas’, de ‘aprovechamientos sindicales’ y hasta utiliza ironías sobre la actividad laboral, pero no menciona que la CGT dejó asentado —en la página 288— su rechazo explícito a los puntos que allí se discutían”.

La CGT rechazó la reforma laboral impulsada por Milei.

El proyecto concluye: “Los empleadores podrán actuar como agentes de retención de los importes que, en concepto de cuotas de afiliación, deban abonar los trabajadores afiliados a asociaciones sindicales con personería gremial, siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes”.

A su vez, se aclaró: “A su vez, se deberá contar con resolución de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, que lo autorice. Cualquiera de las partes del contrato de trabajo podrá dejar sin efecto el acuerdo previo comunicándolo a la otra 30 días de anticipación por cualquier medio fehaciente”.

En las últimas horas, trascendió un nuevo borrador de la reforma laboral.

Fuertes críticas de la CGT al proyecto de reforma laboral que el Gobierno impulsa en el Congreso

Los representantes sindicales enfatizaron que en la página 288 del documento aparece la posición oficial de la CGT, expuesta por Gerardo Martínez, donde queda claramente registrado el rechazo de la central obrera a los criterios analizados. Señalaron además que, a su entender, gran parte de las conclusiones del informe responden más a una mirada ideológica que a un enfoque práctico. También destacaron que observan una marcada sintonía entre la iniciativa impulsada por la Unión Industrial Argentina y el proyecto elevado por el Ejecutivo.

Según el análisis que presentó la CGT, el país atraviesa un escenario de deterioro social profundo, acompañado por la caída de la inversión y el desmantelamiento del sector productivo.

Nuevo borrador de la reforma laboral.
Qué cambia en las indemnizaciones y cómo impacta en los juicios.

Qué cambia en las indemnizaciones y cómo impacta en los juicios.

La central describió esta situación como un verdadero “industricidio”, señalando el cierre de más de 18.000 pequeñas y medianas empresas y la desaparición de 300.000 puestos de trabajo registrados. De acuerdo con sus números, esto equivale a que unos 400 asalariados por día, a lo largo de toda la semana, quedan excluidos del empleo formal.

Entre los aspectos que despertaron mayor malestar, ubicaron la ausencia total de una instancia de discusión previa. La dirigencia remarcó que no existió ninguna ronda de negociación ni un espacio de intercambio con los actores que, en su opinión, debieron haber intervenido en la redacción del proyecto: los sectores productivos y los trabajadores.

La conducción sindical expresó un rechazo absoluto a todo el contenido del proyecto y adelantó que pondrá en marcha acciones políticas y presentaciones judiciales con el objetivo de detener su avance.

El presidente Javier Milei firmó el proyecto de reforma laboral, acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Indicaron que varias disposiciones resultan “claramente inconstitucionales”, ya que contradicen el principio de tutela del trabajador y vulneran normas incluidas en la Constitución Nacional.

Advirtieron, además, que diversos sectores laborales —entre ellos, periodistas, viajantes de comercio, choferes privados y personal de enfermería— podrían perder derechos ya reconocidos. “Vamos a explicar a cada legislador y a cada gobernador por qué esta ley no puede aprobarse”, finalizaron.

