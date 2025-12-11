jueves 11 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de diciembre de 2025 - 13:16
Atención.

El Gobierno incorporó a último momento un nuevo artículo en la Reforma Laboral: qué establece

Hubo un sorpresivo agregado de último momento en el texto de la Reforma Laboral sobre la Justicia Nacional del Trabajo.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Javier Milei firmando el texto de la Reforma Laboral

Javier Milei firmando el texto de la Reforma Laboral

Lee además
La CGT anunció que se movilizará el jueves 18 de diciembre.
Política.

La CGT confirmó una movilización contra la reforma laboral para el 18 de diciembre
La CGT saldrá a la calle para protestar contra la reforma laboral (Foto: Jaime Olivos)
Politica.

La CGT marchará el jueves 18 de diciembre contra la reforma laboral

Esto debe a que el artículo 91 sumado al texto de la Reforma Laboral, determina que la Justicia Nacional del Trabajo “mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo entre la Nación y el Gobierno de CABA”.

Javier Milei participará de la jura de los 127 nuevos diputados nacionales
Javier Milei

Javier Milei

Qué dice el texto de la Reforma Laboral sobre la Justicia Nacional del Trabajo

“Una vez formalizado dicho acuerdo se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos”, dice el artículo, que se incorporó de manera inesperada ya que no figuraba en la versión que se difundió oficialmente este martes.

La decisión se convirtió en una señal de que el Gobierno Nacional está dispuesto a acelerar el traspaso de los juzgados laborales a la Ciudad de Buenos Aires, lo que implica disolver los que funcionan hoy a nivel nacional y que desde el oficialismo, sectores de la oposición y el empresariado son vistos como “hostiles” y “cercanos al kirchnerismo”.

camara del trabajo

La novedad sorprendió porque el traspaso de los juzgados nacionales del trabajo parecía haber entrado en una nebulosa porque el Gobierno Nacional no parecía dispuesto a acelerar esa decisión, que debería instrumentar el Ministerio de Justicia.

El Gobierno ya tenía en la mira a los jueces laborales ante una andanada de fallos adversos, que incluyeron la invalidez constitucional del DNU 70, entre otros, y tenía expectativa en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) a partir de un fallo de la Corte Suprema dictado en diciembre pasado que habilitó al tribunal porteño a intervenir como instancia superior en causas civiles, comerciales, laborales y penales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La CGT confirmó una movilización contra la reforma laboral para el 18 de diciembre

La CGT marchará el jueves 18 de diciembre contra la reforma laboral

La reforma laboral autoriza el pago de sueldos por billeteras virtuales

Punto por punto: qué dice el texto de la Reforma Laboral que firmó Javier Milei

Reforma laboral: cómo se calcularán las indemnizaciones por despido

Lo que se lee ahora
Plantel Gimnasia de Jujuy
Mercado.

Gimnasia de Jujuy oficializó la lista de futbolistas que seguirán en el plantel 2026

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

¿Cuándo se paga el aguinaldo en Jujuy?
Cobro.

Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados públicos de Jujuy

Falleció el productor musical Gonzalo Urueña.
Mundo musical.

¿De qué murió el productor musical Gonzalo Urueña?

Una mujer fue atropellada en pleno centro: San Martín y Necochea están cortadas
Siniestro.

Atropellaron a una mujer en pleno centro: fue en San Martín y Necochea

Confirmaron la fecha del aguinaldo 2025 en Jujuy: mirá cuándo cobran los estatales
AHORA.

Confirmaron la fecha del aguinaldo 2025 en Jujuy: mirá cuándo cobran los estatales

Plantel Gimnasia de Jujuy
Mercado.

Gimnasia de Jujuy oficializó la lista de futbolistas que seguirán en el plantel 2026

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel