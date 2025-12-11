El Gobierno incorporó a último momento un nuevo artículo en la Reforma Laboral: qué establece

Javier Milei firmando el texto de la Reforma Laboral

Javier Milei firmó en las últimas horas el proyecto de la reforma laboral que ingresará al Congreso de la Nación. Minutos más tarde, se conoció que hubo un sorpresivo agregado de último momento que podría causar un impacto político.

Esto debe a que el artículo 91 sumado al texto de la Reforma Laboral, determina que la Justicia Nacional del Trabajo “mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo entre la Nación y el Gobierno de CABA”.

Javier Milei participará de la jura de los 127 nuevos diputados nacionales Javier Milei Qué dice el texto de la Reforma Laboral sobre la Justicia Nacional del Trabajo “Una vez formalizado dicho acuerdo se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos”, dice el artículo, que se incorporó de manera inesperada ya que no figuraba en la versión que se difundió oficialmente este martes.

La decisión se convirtió en una señal de que el Gobierno Nacional está dispuesto a acelerar el traspaso de los juzgados laborales a la Ciudad de Buenos Aires, lo que implica disolver los que funcionan hoy a nivel nacional y que desde el oficialismo, sectores de la oposición y el empresariado son vistos como “hostiles” y “cercanos al kirchnerismo”.

camara del trabajo La novedad sorprendió porque el traspaso de los juzgados nacionales del trabajo parecía haber entrado en una nebulosa porque el Gobierno Nacional no parecía dispuesto a acelerar esa decisión, que debería instrumentar el Ministerio de Justicia. El Gobierno ya tenía en la mira a los jueces laborales ante una andanada de fallos adversos, que incluyeron la invalidez constitucional del DNU 70, entre otros, y tenía expectativa en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) a partir de un fallo de la Corte Suprema dictado en diciembre pasado que habilitó al tribunal porteño a intervenir como instancia superior en causas civiles, comerciales, laborales y penales.

