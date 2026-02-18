miércoles 18 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de febrero de 2026 - 13:54
Suspensión.

El paro de la CGT paraliza el fútbol argentino: el jueves no habrá partidos

El paro nacional convocado por la CGT obliga a suspender la fecha del Apertura y un duelo internacional.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
El paro de la CGT paraliza el fútbol argentino: el jueves no habrá partidos

El paro de la CGT paraliza el fútbol argentino: el jueves no habrá partidos

Lee además
Reforma laboral: la CGT define un paro general de 24 horas ante el debate en Diputados
Tensión.

Reforma laboral: la CGT define un paro general de 24 horas ante el debate en Diputados
El Gobierno les descontará el día a los estatales que se adhieran al paro nacional contra la reforma laboral.  
Política.

El Gobierno anticipa descuentos a estatales que participen del paro nacional

La decisión se conoce durante la jornada previa y altera la programación oficial. La organización del certamen confirma que no existen garantías para el normal desarrollo de los espectáculos deportivos.

CGT (1)

Qué partidos se suspenden y por qué

Por la sexta fecha del Torneo Apertura figuraban cuatro encuentros en la grilla del jueves. A las 17.15, Defensa y Justicia debía recibir a Belgrano. En el mismo horario, San Lorenzo tenía previsto jugar ante Estudiantes de Río Cuarto.

Más tarde, a las 19.30, Independiente Rivadavia figuraba como local frente a Independiente. En Córdoba, Instituto aparecía programado ante Atlético Tucumán.

La suspensión responde a la adhesión de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles al paro nacional. El gremio nuclea a trabajadores administrativos, de mantenimiento y logística en clubes y estadios. Sin esos servicios, la organización de los partidos no resulta viable.

También se frena la Recopa Sudamericana

La medida alcanza el plano internacional. Lanús debía enfrentar a Flamengo por la ida de la Recopa Sudamericana. El partido concentraba la atención por tratarse de un cruce entre campeones continentales.

La falta de personal para control de accesos, mantenimiento, administración y asistencia técnica impide garantizar el espectáculo. Las autoridades deportivas trabajan en la reprogramación, aunque no difunden nuevas fechas.

Cómo impacta en el calendario del fútbol argentino

La postergación modifica un calendario que ya muestra alta exigencia. El Torneo Apertura transita un tramo clave y varios equipos compiten en torneos internacionales en paralelo.

La reprogramación obliga a reorganizar viajes, reservas de estadios y cronogramas televisivos. Las instituciones aguardan definiciones oficiales para reordenar su agenda.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Reforma laboral: la CGT define un paro general de 24 horas ante el debate en Diputados

El Gobierno anticipa descuentos a estatales que participen del paro nacional

La CGT confirmó el paro contra la reforma laboral

¿Qué servicios se verían afectados por el paro nacional convocado por la CGT?

Qué sindicatos se suman a los paros por la marcha de la CGT contra la reforma laboral

Lo que se lee ahora
ANSES se prepara para pagar una ayuda fundamental para muchas familias.
Economía.

Ayuda escolar ANSES 2026: quiénes pueden cobrar hasta $340.000 y cómo no quedar afuera

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Tutorias en el secundario. video
Fechas.

Arrancan las tutorías para los estudiantes que adeudan materias en Jujuy

Esto es lo que tenés que invertir hoy en plazo fijo para recibir $200.000 al mes
Economía

Esto es lo que tenés que invertir hoy en plazo fijo para recibir $200.000 al mes

Polémica por las licencias médicas.   video
Política.

Licencias médicas: qué dice la ley actual y el artículo que el Gobierno va a eliminar

Nueva tarifa de taxis amarillos y compartidos en San Salvador de Jujuy.
Precios.

Hoy rige la nueva tarifa de taxis amarillos y compartidos en San Salvador de Jujuy

Imagen creada con IA. video
País.

Reforma laboral: el Gobierno aceptó eliminar el artículo de las licencias médicas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel