El paro de la CGT paraliza el fútbol argentino: el jueves no habrá partidos

El paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) impacta de lleno en el fútbol argentino. Este jueves no se disputan los partidos previstos por el Torneo Apertura ni el encuentro internacional entre Lanús y Flamengo. La medida rige en todo el país y afecta la operatividad en los estadios por la adhesión sindical.

La decisión se conoce durante la jornada previa y altera la programación oficial. La organización del certamen confirma que no existen garantías para el normal desarrollo de los espectáculos deportivos.

Por la sexta fecha del Torneo Apertura figuraban cuatro encuentros en la grilla del jueves. A las 17.15, Defensa y Justicia debía recibir a Belgrano. En el mismo horario, San Lorenzo tenía previsto jugar ante Estudiantes de Río Cuarto.

Más tarde, a las 19.30, Independiente Rivadavia figuraba como local frente a Independiente. En Córdoba, Instituto aparecía programado ante Atlético Tucumán.

La suspensión responde a la adhesión de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles al paro nacional. El gremio nuclea a trabajadores administrativos, de mantenimiento y logística en clubes y estadios. Sin esos servicios, la organización de los partidos no resulta viable.

También se frena la Recopa Sudamericana

La medida alcanza el plano internacional. Lanús debía enfrentar a Flamengo por la ida de la Recopa Sudamericana. El partido concentraba la atención por tratarse de un cruce entre campeones continentales.

La falta de personal para control de accesos, mantenimiento, administración y asistencia técnica impide garantizar el espectáculo. Las autoridades deportivas trabajan en la reprogramación, aunque no difunden nuevas fechas.

Cómo impacta en el calendario del fútbol argentino

La postergación modifica un calendario que ya muestra alta exigencia. El Torneo Apertura transita un tramo clave y varios equipos compiten en torneos internacionales en paralelo.

La reprogramación obliga a reorganizar viajes, reservas de estadios y cronogramas televisivos. Las instituciones aguardan definiciones oficiales para reordenar su agenda.