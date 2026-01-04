domingo 04 de enero de 2026

4 de enero de 2026 - 11:09
Oficial.

Al menos 40 personas murieron en el ataque de Estados Unidos a Venezuela

El diario norteamericano New York Times publicó por primera vez una cifra de fallecidos tras los ataques de Estados Unidos a Venezuela.

Ataque Estados Unidos a Venezuela

El dato fue concedido por "un alto funcionario venezolano que habló bajo condición de anonimato para describir los informes preliminares". Además, muchas otras personas lo perdieron todo en los ataques, sus casas quedaron completamente destruidas.

El presidente Donald Trump, en declaraciones a Fox News el sábado, dijo que no había muerto ningún soldado estadounidense. No obstante, sugirió que algunos miembros del ejército habían resultado heridos.

image

Delcy Rodríguez asumió como presidenta de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

La vice de Venezuela, Delcy Rodríguez, asumió como presidenta encargada de su país tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EEUU. Lo hizo luego de que el Tribunal Supremo de Justicia local declaró la ausencia forzosa del Presidente de la República. El gobierno de Brasil ya la reconoció como la presidenta interina.

delcy rodríguez

El máximo tribunal dictaminó este sábado a la noche que "la ciudadana Delcy Rodríguez, vice ejecutiva de la república, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela. para garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación".

La actual mandataria venezolana ante la captura de Maduro señaló que el país sostuvo el mandato de "mantener relaciones de diálogo para abordar una agenda constructiva", pero "la respuesta fue haber recibido esta agresión que viola flagrantemente los artículos 1 y 2 de las Cartas de Naciones Unidas".

