El FMI apoyó la medida del Banco Central sobre las bandas cambiarias y la acumulación de reservas

La vocera del organismo, Julie Kozack, expresó en X: “Celebramos el reciente acceso al mercado y las medidas anunciadas para fortalecer el marco monetario y cambiario, reconstituir los colchones de reservas e impulsar reformas que impulsen el crecimiento. Estamos colaborando estrechamente con las autoridades en la implementación de estas importantes medidas”.
El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, respondió al mensaje con un agradecimiento: “¡¡Gracias Julie/equipo!!”
Qué cambia con el nuevo esquema cambiario
Con la decisión del Banco Central, las bandas de flotación dejarán de ajustarse por decisión discrecional y pasarán a hacerlo automáticamente según la inflación mensual que informe el INDEC.
El objetivo es evitar atrasos cambiarios, sostener la competitividad y reducir expectativas de devaluaciones bruscas, un punto clave en la estrategia del Gobierno para anclar la inflación.
La medida también permitirá reducir intervenciones oficiales en el mercado y complementar un nuevo programa de acumulación de reservas, uno de los compromisos centrales del acuerdo con el FMI.
Un pedido insistente del FMI
Durante las últimas revisiones del programa, el FMI había reclamado a la Argentina un esquema más predecible de compras de reservas por parte del Banco Central, similar a los modelos de Chile, Colombia y México.
Kozack reiteró estos lineamientos al remarcar que: “Seguimos abogando por que las autoridades aprovechen la oportunidad para implementar un marco monetario y cambiario consistente y sólido que contribuya a la acumulación de reservas”.
El organismo ya anticipó que la Argentina volverá a incumplir la meta de reservas en diciembre, por lo que espera que el Gobierno adopte un enfoque “más ambicioso” en los próximos meses.
Caputo coincidió con esa visión: “El FMI quiere que compremos reservas, el mercado quiere que compremos reservas y nosotros queremos comprar reservas”.
Hacia un 2026 con nuevas reglas cambiarias
Con las bandas indexadas por inflación y un plan formal de acumulación de reservas, el Gobierno busca darle previsibilidad al mercado cambiario y fortalecer la estabilidad macroeconómica de cara al nuevo año.
El FMI, por su parte, respaldó públicamente el rumbo anunciado y ratificó que seguirá monitoreando la implementación del programa.