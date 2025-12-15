El FMI apoyó la medida del Banco Central sobre las bandas cambiarias y la acumulación de reservas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) celebró este lunes las medidas anunciadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) , que dispuso que las bandas de flotación del dólar —el piso y el techo dentro de los cuales puede moverse el tipo de cambio— se actualizarán todos los meses según la inflación a partir del 1 de enero de 2026.

Economía. El FMI valoró el apoyo financiero de EE.UU. pero pidió "acelerar la acumulación de reservas"

Economía. El FMI valoró el apoyo del Tesoro de EE.UU. y pidió a la Argentina más esfuerzos para fortalecer las reservas

La vocera del organismo, Julie Kozack , expresó en X: “Celebramos el reciente acceso al mercado y las medidas anunciadas para fortalecer el marco monetario y cambiario, reconstituir los colchones de reservas e impulsar reformas que impulsen el crecimiento. Estamos colaborando estrechamente con las autoridades en la implementación de estas importantes medidas”.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo , respondió al mensaje con un agradecimiento: “¡¡Gracias Julie/equipo!!”

En la última semana esta cotización subió 40 pesos o 2,7 por ciento. Nuevo esquema del Banco Central.

Con la decisión del Banco Central, las bandas de flotación dejarán de ajustarse por decisión discrecional y pasarán a hacerlo automáticamente según la inflación mensual que informe el INDEC.

El objetivo es evitar atrasos cambiarios, sostener la competitividad y reducir expectativas de devaluaciones bruscas, un punto clave en la estrategia del Gobierno para anclar la inflación.

La medida también permitirá reducir intervenciones oficiales en el mercado y complementar un nuevo programa de acumulación de reservas, uno de los compromisos centrales del acuerdo con el FMI.

Un pedido insistente del FMI

Durante las últimas revisiones del programa, el FMI había reclamado a la Argentina un esquema más predecible de compras de reservas por parte del Banco Central, similar a los modelos de Chile, Colombia y México.

Kozack reiteró estos lineamientos al remarcar que: “Seguimos abogando por que las autoridades aprovechen la oportunidad para implementar un marco monetario y cambiario consistente y sólido que contribuya a la acumulación de reservas”.

El organismo ya anticipó que la Argentina volverá a incumplir la meta de reservas en diciembre, por lo que espera que el Gobierno adopte un enfoque “más ambicioso” en los próximos meses.

Caputo coincidió con esa visión: “El FMI quiere que compremos reservas, el mercado quiere que compremos reservas y nosotros queremos comprar reservas”.

Hacia un 2026 con nuevas reglas cambiarias

Con las bandas indexadas por inflación y un plan formal de acumulación de reservas, el Gobierno busca darle previsibilidad al mercado cambiario y fortalecer la estabilidad macroeconómica de cara al nuevo año.

El FMI, por su parte, respaldó públicamente el rumbo anunciado y ratificó que seguirá monitoreando la implementación del programa.