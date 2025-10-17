El FMI valoró el apoyo del Tesoro de EE.UU. y pidió a la Argentina más esfuerzos para fortalecer las reservas

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en Washington.BRENDAN SMIALOWSKI - AFP Nigel Chalk asumirá como director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI a partir de noviembre. Hasta ahora se desempeñaba como subdirector. (Foto: REUTERS/Ken Cedeno).

A pocos días de las elecciones legislativas del 26 de octubre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldó el auxilio financiero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y afirmó que el apoyo “está ayudando a estabilizar los mercados”, al tiempo que advirtió que el país debe redoblar esfuerzos para acumular reservas y profundizar las reformas estructurales.

En declaraciones a la prensa, Nigel Chalk, próximo director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, aseguró que la ayuda norteamericana “complementará el programa respaldado por el Fondo” y destacó el trabajo conjunto entre Buenos Aires, el FMI y el Tesoro para “apoyar la estabilidad y el crecimiento en la Argentina”.

Informe de Perspectivas Económicas Regionales del FMI El organismo difundió además su informe de Perspectivas Económicas Regionales, en el que insta al Gobierno a avanzar en reformas laborales y tributarias para reducir la informalidad e impulsar la productividad. Según el texto, se requieren también medidas para abordar deficiencias de gobernanza y cerrar brechas de infraestructura, condiciones que considera vitales para consolidar el crecimiento a mediano plazo.

FMI Nigel Chalk asumirá como director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI a partir de noviembre. Hasta ahora se desempeñaba como subdirector. (Foto: REUTERS/Ken Cedeno). El FMI reconoció que las políticas fiscales y monetarias restrictivas implementadas por la administración de Javier Milei “han respaldado la transición a un régimen cambiario más flexible” y ayudado a reducir gradualmente la inflación. Sin embargo, advirtió que la actividad económica se desaceleró por los efectos de la depreciación del peso y la incertidumbre electoral.

El informe redujo las proyecciones de crecimiento para la Argentina, el PBI avanzaría un 4,5% en 2025 (un punto menos que la estimación previa) y 4% en 2026, mientras que la inflación cerraría este año con un 28% interanual. Aun así, el Fondo remarcó que “se requieren esfuerzos sostenidos para mantener el ancla fiscal y fortalecer los colchones de reservas”. El documento también destacó la implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que permitió compromisos por más de 15.000 millones de dólares en energía y minería, así como la reducción de barreras comerciales y la modernización del Estado mediante la racionalización de organismos públicos y digitalización de trámites. Por su parte, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, reiteró que percibe “un cambio genuino para mejor” en la economía argentina, aunque instó a mantener las reformas más allá del resultado electoral. “Todavía hay un apoyo fuerte en el país para que la Argentina sea una economía normal, con regulaciones claras y sostenibles”, afirmó desde Washington.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.