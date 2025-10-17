El Tesoro de EEUU compró pesos otra vez: ahora intervino en el dólar financiero

El secretario del Tesoro de Estados Unidos , Scott Bessent , anunció que su cartera llevó a cabo adquisiciones de pesos argentinos tanto en el “Blue Chip Swap” como en los mercados spot . La información se difundió mediante la cuenta oficial del funcionario, quien subrayó que el Tesoro estadounidense mantiene comunicación directa con el equipo económico argentino .

“El Tesoro estadounidense se encuentra monitoreando todos los mercados y dispone de la capacidad para actuar con flexibilidad y fuerza con el objetivo de estabilizar Argentina” , señaló Bessent. Además, reafirmó el apoyo explícito del gobierno de Estados Unidos , al afirmar: “ Estados Unidos acompaña a Argentina ”.

El término Blue Chip Swap hace referencia al dólar conocido como “contado con liquidación” (CCL) , que refleja el tipo de cambio implícito en operaciones financieras de compra y venta de bonos o acciones . La intervención del Tesoro norteamericano en este segmento se enmarca como un respaldo político a las medidas argentinas destinadas a enfrentar el contexto cambiario.

La demanda de dólares en Argentina se mantuvo sólida en los días previos a las elecciones legislativas de medio término , reflejando un mercado activo con un alto volumen de transacciones y fuerte presión de compra , a pesar de la inusual intervención del Tesoro de Estados Unidos .

Fuentes del mercado indicaron que las ventas de divisas en el segmento contado realizadas por la autoridad financiera estadounidense alcanzaron 120 millones de dólares en una sola sesión, superando la estimación de 100 millones prevista para la jornada anterior.

Por su parte, instituciones financieras internacionales notificaron formalmente a sus clientes sobre estas operaciones. Citi comunicó la ejecución de compras y ventas de dólares en representación del Tesoro estadounidense en la plaza local, mientras que la jornada previa, la misma operatoria había sido realizada por Santander, también por cuenta y orden del Tesoro de Estados Unidos.

A pesar de la magnitud de estas intervenciones, la cotización mayorista del dólar volvió a situarse en niveles récord. El tipo de cambio comercial subió 22 pesos, lo que representa un incremento del 1,6% en la jornada, alcanzando los 1.402 pesos por venta. Este valor constituye el máximo histórico desde la primera acción directa de la administración de Donald Trump en el mercado argentino, registrada el 9 de octubre.

Récord en el tipo de cambio mayorista y actividad del segmento contado

En el segmento contado, se registraron operaciones por 676,9 millones de dólares, superando ampliamente los promedios habituales de un mes con baja liquidación estacional del sector agroexportador. Los especialistas vincularon este elevado volumen con el fuerte aumento en la demanda privada de activos en dólares, utilizados como estrategia de cobertura frente a la incertidumbre electoral.

Simultáneamente, en medio de un clima de tensión financiera, el sistema local incorporó alrededor de 2,1 billones de pesos tras liberarse fondos que no se destinaron a la renovación de vencimientos de deuda pública en pesos. Esta inyección de liquidez influye tanto en las tasas de interés a muy corto plazo, que treparon hasta cerca del 100% anual para cauciones entre privados, como en la cotización de los dólares alternativos y financieros.

El Banco Central estableció, en la actualización de su régimen de bandas cambiarias del 14 de abril, un techo de 1.488,59 pesos, lo que representa un margen de 86,59 pesos o un 6,2% por encima del último cierre en el mercado mayorista. Analistas coinciden en que la política de intervención directa logró frenar momentáneamente la escalada del dólar, aunque su impacto fue acotado debido a factores estructurales, como la fuerte demanda de cobertura ante la cercanía de los comicios.

En términos de apoyo internacional, la Casa Blanca comunicó la puesta en marcha de líneas adicionales de asistencia a Argentina, incluyendo un swap por 20.000 millones de dólares entre la Reserva Federal y el Banco Central de la República Argentina, complementado con un monto equivalente aportado por fondos de inversión destinado a la compra de activos argentinos, más allá de las adquisiciones puntuales de pesos en la plaza local.

Según operadores financieros, gran parte de la compra de divisas por parte de individuos y empresas no respondió a fines especulativos, sino a la anticipación de importaciones y la dolarización de ahorros minoristas. Esta demanda sostenida limitó el efecto del respaldo oficial estadounidense, que solo logró generar un alivio temporal en el mercado cambiario.

Expectativas políticas y medidas económicas locales

En el ámbito político, integrantes del equipo económico argentino reconocieron que la principal expectativa gira en torno a lograr un resultado legislativo favorable, que brinde respaldo parlamentario al gobierno y permita retomar las reformas pendientes en materia laboral, fiscal y regulatoria.

Por su parte, el ministro de Economía declaró recientemente que existe la intención de avanzar con el swap con Estados Unidos antes de los comicios de octubre. Analistas financieros proyectan que el Banco Central podría ajustar el actual régimen de bandas cambiarias tras las elecciones, buscando una mayor flexibilidad debido a las dificultades para mantener el esquema vigente, aun con el respaldo recibido desde Washington.

En los últimos días, el Tesoro nacional llevó a cabo una emisión de deuda local por 1,76 billones de pesos (aproximadamente 1.272 millones de dólares), cubriendo menos de la mitad del vencimiento previsto. Este desfase generó un ingreso extra de liquidez en el sistema financiero, que se dirigió principalmente hacia instrumentos dolarizados.

Impacto internacional y atención de los mercados globales

Expertos del sector financiero describieron como sin precedentes el respaldo económico brindado por Estados Unidos en la situación actual y consideraron que este tipo de intervenciones podría replicarse en otros mercados emergentes con dificultades similares, como Pakistán o Jordania, especialmente en escenarios donde Washington busque preservar su influencia económica.

La inestabilidad cambiaria y financiera se convirtió en el foco principal de atención para los operadores, en medio de la cuenta regresiva hacia la resolución legislativa que determinará el rumbo económico de Argentina, con el seguimiento cercano del Tesoro estadounidense y de los principales centros financieros internacionales.