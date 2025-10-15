El Tesoro de Estados Unidos volvió a comprar pesos argentinos

El Tesoro de EE.UU. volvió a vender dólares en el mercado cambiario argentino. (Foto: REUTERS/Jonathan Ernst)

Estados Unidos volvió a comprar pesos y refuerza su respaldo a Milei tras la reunión con Trump

El Tesoro de Estados Unidos realizó este miércoles una nueva compra de pesos argentinos en el mercado local , una medida que busca contener la suba del dólar y reafirmar el apoyo político y económico de Washington a la gestión de Javier Milei , según confirmaron fuentes oficiales citadas por Reuters y AFP .

El secretario de Finanzas estadounidense, Scott Bessent , explicó que la intervención se enmarca en un esquema de swap respaldado por Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional, dentro del fondo de estabilización cambiaria de EE.UU.

"Estamos trabajando en un fondo de 20.000 millones de dólares junto a nuestra línea de swap, conformado por bancos privados y fondos soberanos, que estaría más dirigido al mercado de deuda", señaló Bessent en una conferencia de prensa desde Washington.

El funcionario también indicó que, de concretarse el mecanismo, el apoyo total de Estados Unidos a la economía argentina ascendería a 40.000 millones de dólares .

Reacción inmediata del mercado

Tras conocerse la noticia, el tipo de cambio mayorista revirtió la suba inicial y retrocedió a $1.360, el mismo valor del cierre del martes. Durante la mañana, el dólar había llegado a negociarse a $1.390, pero la intervención del Tesoro calmó la plaza cambiaria.

En los bancos, la tendencia también se moderó: el Banco Nación redujo el precio de venta de $1.415 a $1.405. Las acciones y los bonos argentinos acentuaron la suba ante la confirmación del respaldo financiero norteamericano.

Javier Milei y Donald Trump: alianza política y económica

La operación del Tesoro ocurre un día después del encuentro entre Donald Trump y Javier Milei en la Casa Blanca, donde ambos mandatarios sellaron un acuerdo de cooperación financiera y diplomática.

Trump calificó a la Argentina como “uno de los principales aliados de Washington en América del Sur” y sostuvo que el apoyo responde a una “afinidad ideológica” con el libertario.

"Si Milei pierde las elecciones, no seremos generosos con Argentina. La victoria es muy importante", advirtió el presidente estadounidense.

El líder republicano también dejó abierta la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo de libre comercio bilateral, aunque aclaró que “por ahora, la prioridad es la asistencia económica”.

Desde el entorno del presidente argentino interpretan el gesto como una señal de respaldo directo a la política económica de Milei, especialmente en el frente cambiario y fiscal.

“Podríamos adquirir deuda argentina”, deslizó Bessent ante la prensa, sin detallar montos ni plazos, aunque fuentes del Tesoro señalaron que la intención es fortalecer la estabilidad antes de las elecciones del 26 de octubre.