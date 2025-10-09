El dólar oficial cerró este jueves a $1.450 para la venta

El Gobierno corre el techo del dólar, que cerró este jueves a $ 1.400 para la compra y $1.450 para la venta en la pizarra del Banco Nación, lo que representa una baja de $5 respecto al cierre de la jornada anterior.

Economía. El dólar subió más de 3% y cerró a $1450 este 1 de octubre

Durante la mañana, la divisa llegó a tocar los $1.490, pero hacia el final del día retrocedió $40, marcando así una leve corrección a la baja en el tipo de cambio minorista. La cotización del dólar continúa mostrando movimientos moderados en el mercado oficial, mientras los inversores permanecen atentos a las intervenciones del Banco Central y a la evolución de las reservas internacionales.

El dólar oficial cerró este jueves a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en la pizarra del Banco Nación , lo que representa una baja de $5 respecto al cierre de la jornada anterior.

Durante la mañana, la divisa llegó a tocar los $1.490 , pero hacia el final del día retrocedió $40 , marcando así una leve corrección a la baja en el tipo de cambio minorista .

La cotización del dólar continúa mostrando movimientos moderados en el mercado oficial, mientras los inversores permanecen atentos a las intervenciones del Banco Central y a la evolución de las reservas internacionales.

El dólar oficial cerró este jueves a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en la pizarra del Banco Nación, lo que representa una baja de $5 respecto al cierre de la jornada anterior.

Durante la mañana, la divisa llegó a tocar los $1.490, pero hacia el final del día retrocedió $40, marcando así una leve corrección a la baja en el tipo de cambio minorista.

La cotización del dólar continúa mostrando movimientos moderados en el mercado oficial, mientras los inversores permanecen atentos a las intervenciones del Banco Central y a la evolución de las reservas internacionales.

El dólar oficial cerró este jueves a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en la pizarra del Banco Nación, lo que representa una baja de $5 respecto al cierre de la jornada anterior.

Durante la mañana, la divisa llegó a tocar los $1.490, pero hacia el final del día retrocedió $40, marcando así una leve corrección a la baja en el tipo de cambio minorista.

La cotización del dólar continúa mostrando movimientos moderados en el mercado oficial, mientras los inversores permanecen atentos a las intervenciones del Banco Central y a la evolución de las reservas internacionales.

El dólar oficial cerró este jueves a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en la pizarra del Banco Nación, lo que representa una baja de $5 respecto al cierre de la jornada anterior.

Durante la mañana, la divisa llegó a tocar los $1.490, pero hacia el final del día retrocedió $40, marcando así una leve corrección a la baja en el tipo de cambio minorista.

La cotización del dólar continúa mostrando movimientos moderados en el mercado oficial, mientras los inversores permanecen atentos a las intervenciones del Banco Central y a la evolución de las reservas internacionales.

El Tesoro colocó sus primeras posturas de venta a $1.470, es decir, 2,7% por encima del nivel en el que se había posicionado durante las tres ruedas previas, lo que implica que queda muy cerca del techo de la banda del BCRA ubicado en $1485.14 (+1%).

El dólar oficial recorta su avance en este jueves 9 de octubre y cotiza a $ 1.480 para la venta en las pizarras del Banco Nación (teniendo picos de $1490, $10 por encima del blue). En tanto, el dólar blue subió a $ 1.480 en el mercado informal logrando bajar $5 por lo que a esta hora se encuentra en $1475 para la venta.

dólar El precio del dólar

Dólar hoy

Dólar oficial

Compra: $1.430,00

Venta: $1.480,00

Dólar blue

Compra: $1.455,00

Venta: $1.475,00

Dólar tarjeta: $1.924,00

Dólar MEP: $1.506,62

Dólar CCL: $1.528,36

Dólar cripto: $1.499,93

RIESGO PAÍS: $1.071,00