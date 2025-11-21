El Tesoro de EEUU transfirió USD 872 millones a Argentina para pago al FMI

Luis Caputo junto al secretario del Tesoro de EE.UU.

El Tesoro de Estados Unidos oficializó que, a mediados de octubre, realizó una operación con Derechos Especiales de Giro (DEGs) a favor de la Argentina por USD 872 millones. El movimiento se concretó a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF), el vehículo que utiliza Washington para este tipo de maniobras de reservas.

Según la información publicada por el propio Tesoro y los registros del Fondo Monetario Internacional, esos recursos se destinaron en los primeros días de noviembre a cubrir el último vencimiento anual que el país tenía con el organismo, en concepto de intereses y cargos del programa vigente.

Cómo se usaron los fondos y qué vencimiento se pagó Una vez acreditados los DEGs en la cuenta de la Argentina en el FMI, el Gobierno los utilizó para enfrentar un vencimiento de alrededor de 620 millones de DEGs (cerca de USD 800/840 millones) correspondiente a intereses del programa con el organismo, que se concentraban en los primeros días de noviembre.

En la práctica, la maniobra permitió al Tesoro argentino cumplir con el Fondo sin sacrificar reservas netas en dólares del Banco Central, que siguen en niveles muy bajos pese a los desembolsos recibidos este año en el marco del nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas por USD 20.000 millones, firmado en abril.

Javier Milei Javier Milei busca reunir a los gobernadores tras su encuentro con Trump Qué son los DEGs y por qué importan para la Argentina Los Derechos Especiales de Giro son un activo de reserva internacional creado por el FMI. No son una moneda que circule en la economía cotidiana, sino una especie de “crédito contable” que los países pueden mantener como parte de sus reservas o canjear por divisas fuertes (como dólares o euros) con otros miembros del organismo. Un nuevo gesto político de Washington hacia Milei La confirmación oficial del Tesoro se inscribe en una secuencia más amplia de apoyo de Estados Unidos a la administración de Javier Milei. Además del programa con el FMI, Washington acordó con Buenos Aires un swap de hasta USD 20.000 millones y la posibilidad de intervenciones directas del Tesoro en el mercado cambiario y de bonos argentinos para apuntalar el plan de estabilización.

