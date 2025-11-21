viernes 21 de noviembre de 2025

21 de noviembre de 2025 - 20:15
Fondos.

El Tesoro de EEUU transfirió USD 872 millones a Argentina para pago al FMI

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó que en el mes de octubre realizó la transferencia, para cumplir con el último vencimiento anual ante el FMI.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Luis Caputo junto al secretario del Tesoro de EE.UU.

Luis Caputo junto al secretario del Tesoro de EE.UU.

Según la información publicada por el propio Tesoro y los registros del Fondo Monetario Internacional, esos recursos se destinaron en los primeros días de noviembre a cubrir el último vencimiento anual que el país tenía con el organismo, en concepto de intereses y cargos del programa vigente.

Cómo se usaron los fondos y qué vencimiento se pagó

Una vez acreditados los DEGs en la cuenta de la Argentina en el FMI, el Gobierno los utilizó para enfrentar un vencimiento de alrededor de 620 millones de DEGs (cerca de USD 800/840 millones) correspondiente a intereses del programa con el organismo, que se concentraban en los primeros días de noviembre.

En la práctica, la maniobra permitió al Tesoro argentino cumplir con el Fondo sin sacrificar reservas netas en dólares del Banco Central, que siguen en niveles muy bajos pese a los desembolsos recibidos este año en el marco del nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas por USD 20.000 millones, firmado en abril.

Javier Milei
Javier Milei busca reunir a los gobernadores tras su encuentro con Trump

Javier Milei busca reunir a los gobernadores tras su encuentro con Trump

Qué son los DEGs y por qué importan para la Argentina

Los Derechos Especiales de Giro son un activo de reserva internacional creado por el FMI. No son una moneda que circule en la economía cotidiana, sino una especie de “crédito contable” que los países pueden mantener como parte de sus reservas o canjear por divisas fuertes (como dólares o euros) con otros miembros del organismo.

Un nuevo gesto político de Washington hacia Milei

La confirmación oficial del Tesoro se inscribe en una secuencia más amplia de apoyo de Estados Unidos a la administración de Javier Milei. Además del programa con el FMI, Washington acordó con Buenos Aires un swap de hasta USD 20.000 millones y la posibilidad de intervenciones directas del Tesoro en el mercado cambiario y de bonos argentinos para apuntalar el plan de estabilización.

