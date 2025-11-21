Voraz incendio en Monterrico: el viento expandió las llamas de un depósito

Incendio en Monterrico

Un violento incendio se reportó pasadas las 8 de la mañana de este viernes en un depósito de la localidad de Monterrico, a pocos metros del Hospital San Isidro Labrador. Las fuertes ráfagas de viento que se registran en la jornada hicieron que las llamas se expandieran con mayor rapidez.

Qué pasó en el incendio de Monterrico Según los primeros datos que se dieron a conocer sobre el hecho y por causas que son materia de investigación, alrededor de las 8:30 hs de este viernes 21 de noviembre se inició un voraz incendio en un depósito que contiene cartón y otros materiales inflamables, en las calles Las Maravillas y 1° de Enero, del barrio San Cayetano de la localidad de Monterrico.

Incendio en Monterrico A los pocos minutos se dio aviso al personal de Bomberos, quienes arribaron al sector para intentar sofocar las llamas. Sin embargo, las condiciones climáticas y los intensos vientos que se registran en la provincia de Jujuy generaron que el fuego se propagara con celeridad.

Cabe destacar que el suceso y las grandes columnas de fuego generaron preocupación debido a que a pocas cuadras se encuentra el Hospital San Isidro Labrador de Monterrico.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







