viernes 21 de noviembre de 2025

21 de noviembre de 2025 - 09:49
Alarma.

Voraz incendio en Monterrico: el viento expandió las llamas de un depósito

Se registró un voraz incendio en un depósito ubicado en Monterrico. Las condiciones climáticas de este viernes generaron la expansión de las llamas.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Incendio en Monterrico

Incendio en Monterrico

Qué pasó en el incendio de Monterrico

Según los primeros datos que se dieron a conocer sobre el hecho y por causas que son materia de investigación, alrededor de las 8:30 hs de este viernes 21 de noviembre se inició un voraz incendio en un depósito que contiene cartón y otros materiales inflamables, en las calles Las Maravillas y 1° de Enero, del barrio San Cayetano de la localidad de Monterrico.

Incendio en Monterrico

A los pocos minutos se dio aviso al personal de Bomberos, quienes arribaron al sector para intentar sofocar las llamas. Sin embargo, las condiciones climáticas y los intensos vientos que se registran en la provincia de Jujuy generaron que el fuego se propagara con celeridad.

Cabe destacar que el suceso y las grandes columnas de fuego generaron preocupación debido a que a pocas cuadras se encuentra el Hospital San Isidro Labrador de Monterrico.

