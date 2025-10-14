martes 14 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de octubre de 2025 - 12:40
Economía.

El FMI recortó su proyección para Argentina y prevé un avance más lento

El FMI prevé una expansión menor a la estimada en abril y julio, con una desinflación más lenta. Ahora espera que la economía aumente 4,5%.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
fmi
El FMI anticipó una inflación promedio anual de 41,3% en 2025, superior a lo estimado en abril (AP)

El FMI anticipó una inflación promedio anual de 41,3% en 2025, superior a lo estimado en abril (AP)

El FMI redujo su estimación de crecimiento para la Argentina. Ahora proyecta un PBI de 4,5% en 2025 y 4,0% en 2026, por debajo de lo que había calculado en abril y julio. Es el nuevo tono del WEO de octubre.

Lee además
El presidente de Argentina, Javier Milei, posa con los pulgares en alto en una foto con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI)
Política.

El FMI exige que el Presupuesto 2026 incluya las reformas económicas pendientes
Milei y Caputo se reúnen con la titular del FMI para analizar el rumbo del plan económico. 
Política internacional.

Javier Milei y Luis Caputo se reúnen con la titular del FMI tras el respaldo del Tesoro de EE.UU

En el frente externo, el Fondo estima déficit de cuenta corriente de 1,2% del PBI en 2025 y 0,4% en 2026, peor que en el informe de abril.

El mercado laboral también se recalibra. El desempleo subiría a 7,5% en 2025 y bajaría a 6,6% en 2026, señal de una mejora más lenta pese al rebote del producto.

inflación
El FMI anticipó una inflación promedio anual de 41,3% en 2025, superior a lo estimado en abril (AP)

El FMI anticipó una inflación promedio anual de 41,3% en 2025, superior a lo estimado en abril (AP)

¿A qué se debe el giro del FMI?

Según el informe Perspectivas de la Economía Mundial (World Economic Outlook, WEO), menciona condiciones financieras más duras, menor impulso del consumo privado y un entorno global más moderado. En ese marco, el Fondo pide coherencia entre política fiscal y monetaria para sostener la baja de la inflación.

El informe ubica al país con un crecimiento alto para la región en 2025, aunque con una inflación todavía entre las más elevadas de Sudamérica. La lectura es más cauta que en el primer semestre

Qué mirar desde ahora

  • Ritmo de la desinflación y su impacto en salarios reales.

  • Evolución del déficit externo en un contexto de importaciones en alza por la recuperación.

  • Dinámica del empleo y acceso al crédito para consumo e inversión.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El FMI exige que el Presupuesto 2026 incluya las reformas económicas pendientes

Javier Milei y Luis Caputo se reúnen con la titular del FMI tras el respaldo del Tesoro de EE.UU

Argentina está "yendo en la dirección correcta", dijo la titular del FMI tras reunirse con Javier Milei

Kristalina Georgieva dijo que este podría ser "el último programa de la Argentina con el FMI"

¿Cuándo se pagan los vouchers educativos en octubre 2025?

Lo que se lee ahora
Vouchers educativos de octubre 2025.
Economía.

¿Cuándo se pagan los vouchers educativos en octubre 2025?

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Pan Nube: La receta clásica puede personalizarse con hierbas, especias, ajo o incluso miel, convirtiéndose en un básico para cualquier ocasión - (Imagen Ilustrativa)
Imperdible.

La receta del pan nube sin harinas ni horno que es furor

Llegan las lluvias a Jujuy: para cuándo cómo van a seguir las temperaturas
Atención.

Clima en Jujuy: vuelve la lluvia y baja la temperatura

Tareas de mantenimiento.
Mejoras.

Este miércoles habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Foto archivo.
Medida.

Gremios docentes de Jujuy se adhieren al paro nacional de este martes

La Policía de Salta desarticuló una fiesta clandestina en Orán (El Tribuno)
Orán.

La Policía desarticuló una fiesta clandestina y sancionó a la organizadora

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel