El FMI recortó su proyección para Argentina y prevé un avance más lento

El FMI anticipó una inflación promedio anual de 41,3% en 2025, superior a lo estimado en abril (AP)

El FMI redujo su estimación de crecimiento para la Argentina. Ahora proyecta un PBI de 4,5% en 2025 y 4,0% en 2026, por debajo de lo que había calculado en abril y julio. Es el nuevo tono del WEO de octubre.

La inflación también llega con corrección, el organismo prevé 41,3% en 2025 y 16,4% en 2026, lo que implica una desinflación más lenta que la anticipada a comienzos de año.

En el frente externo, el Fondo estima déficit de cuenta corriente de 1,2% del PBI en 2025 y 0,4% en 2026, peor que en el informe de abril.

El mercado laboral también se recalibra. El desempleo subiría a 7,5% en 2025 y bajaría a 6,6% en 2026, señal de una mejora más lenta pese al rebote del producto.

inflación El FMI anticipó una inflación promedio anual de 41,3% en 2025, superior a lo estimado en abril (AP) ¿A qué se debe el giro del FMI? Según el informe Perspectivas de la Economía Mundial (World Economic Outlook, WEO), menciona condiciones financieras más duras, menor impulso del consumo privado y un entorno global más moderado. En ese marco, el Fondo pide coherencia entre política fiscal y monetaria para sostener la baja de la inflación. El informe ubica al país con un crecimiento alto para la región en 2025, aunque con una inflación todavía entre las más elevadas de Sudamérica. La lectura es más cauta que en el primer semestre Qué mirar desde ahora Ritmo de la desinflación y su impacto en salarios reales .

Evolución del déficit externo en un contexto de importaciones en alza por la recuperación.

Dinámica del empleo y acceso al crédito para consumo e inversión.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







