Fuerte choque en la subida a Alto Comedero: circular con precaución

Un fuerte choque sorprendió a quienes circulaban esta mañana por el acceso a Alto Comedero. Un auto que subía por Ruta 9 impactó contra la pared que separa la vía principal de la colectora. Hasta el momento no hay datos sobre las causas del siniestro y el tránsito avanza con demoras.
El primer siniestro ocurrió cuando una camioneta, manejada por un hombre mayor de edad, avanzaba en dirección a su destino vacacional. La familia salió desde Palpalá y tenía todo listo para un viaje largo.
Según los primeros datos, el conductor tocó la banquina y eso provocó el vuelco. La camioneta quedó de costado sobre uno de los carriles.
Dentro del vehículo viajaban cinco personas. Todas salieron de la unidad por sus propios medios y terminaron con golpes leves. El personal de salud confirmó que no había heridas de gravedad.
La tensión aumentó por un segundo siniestro en la misma zona. Dos autos chocaron mientras avanzaban por la fila generada tras el vuelco de la camioneta. El choque dejó a una persona bajo evaluación médica.
Fuentes en el lugar señalaron que los dos vehículos quedaron con daños visibles. No hubo mayores precisiones sobre el estado general de los ocupantes, aunque uno de los autos tenía pasajeros de nacionalidad coreana.