Un incendio destruyó una casa en Alto Comedero: "Perdí todo, pero no la vida"

Incendio en Alto Comedero dejó una casa con destruccion total.

Este martes por la madrugada en el barrio Lucas Arias de Alto Comedero, un incendio devastador consumió en cuestión de minutos la casa donde vivían Israel Navia, de 39 años, y su padre, Jasin, de 77 años. Las llamas arrasaron con ropa, muebles, electrodomésticos, documentos y todo lo que habían construido juntos, dejándolos literalmente con lo puesto.

Israel, en diálogo con Canal 4 expresó su angustia por lo sucedido pero agradeció estar vivo: "perdí todo, pero no la vida". Él es trabajador de los baños públicos de la vieja terminal y beneficiario de una pensión por invalidez. Su padre, Jasin, de avanzada edad, también quedó sin su hogar. "Los fines de semana nos visitan mis hijos, ahora nos quedamos sin nada", dijo con mucho dolor.

Tras lo sucedido, los bomberos llegaron al lugar pero el fuego ya había hecho destrozos. Según el relato de Israel, su padre se encontraba en el domicilio al momento del incendio y se pudo salvar de milagro.

incendio en alto comedero - 2 Qué necesitan y cómo ayudar La vivienda estaba ubicada en el barrio Lucas Arias, entrada a la chatarrera sobre Avenida Fray Sargenti. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al teléfono 3884 422683 para coordinar donaciones y brindar apoyo a esta familia que enfrenta una situación desesperante.

Ambos requieren urgentemente ropa y calzado: Israel necesita talle 40, mientras que su padre usa calzado 44 y ropa talle 40. Además, cualquier donación de colchones, cocina, heladera, ventilador, ropero o vajilla será bienvenida para ayudar a que puedan volver a armar su hogar.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.