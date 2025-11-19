miércoles 19 de noviembre de 2025

19 de noviembre de 2025 - 18:48
Solidaridad.

Un incendio destruyó una casa en Alto Comedero: "Perdí todo, pero no la vida"

Así lo relató Israel, quien vivía en la vivienda con su padre de 77 años. Ambos perdieron todas sus pertenencias y ahora necesitan la ayuda de la comunidad para reconstruir su vida.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Incendio en Alto Comedero dejó una casa con destruccion total.

Incendio en Alto Comedero dejó una casa con destruccion total.

Este martes por la madrugada en el barrio Lucas Arias de Alto Comedero, un incendio devastador consumió en cuestión de minutos la casa donde vivían Israel Navia, de 39 años, y su padre, Jasin, de 77 años. Las llamas arrasaron con ropa, muebles, electrodomésticos, documentos y todo lo que habían construido juntos, dejándolos literalmente con lo puesto.

Israel, en diálogo con Canal 4 expresó su angustia por lo sucedido pero agradeció estar vivo: "perdí todo, pero no la vida". Él es trabajador de los baños públicos de la vieja terminal y beneficiario de una pensión por invalidez. Su padre, Jasin, de avanzada edad, también quedó sin su hogar. "Los fines de semana nos visitan mis hijos, ahora nos quedamos sin nada", dijo con mucho dolor.

Tras lo sucedido, los bomberos llegaron al lugar pero el fuego ya había hecho destrozos. Según el relato de Israel, su padre se encontraba en el domicilio al momento del incendio y se pudo salvar de milagro.

incendio en alto comedero - 2

Qué necesitan y cómo ayudar

La vivienda estaba ubicada en el barrio Lucas Arias, entrada a la chatarrera sobre Avenida Fray Sargenti. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al teléfono 3884 422683 para coordinar donaciones y brindar apoyo a esta familia que enfrenta una situación desesperante.

Ambos requieren urgentemente ropa y calzado: Israel necesita talle 40, mientras que su padre usa calzado 44 y ropa talle 40. Además, cualquier donación de colchones, cocina, heladera, ventilador, ropero o vajilla será bienvenida para ayudar a que puedan volver a armar su hogar.

