Se incendió una casa en el barrio Gorriti

Un incendio se registró cerca de las 14 en una vivienda ubicada en la esquina de República de Siria y Lisandro de la Torre, en el barrio Gorriti de San Salvador de Jujuy. Personal de Bomberos trabajó en el lugar y controló el fuego en pocos minutos. El hecho generó atención en la zona por el humo y el movimiento de unidades de emergencia.

Fuego en una vivienda del barrio Gorriti Vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia luego de ver humo que salía desde el interior de una casa particular. El episodio ocurrió durante la siesta, momento en el que varias personas descansaban y notaron el olor a quemado que avanzó sobre la cuadra.

El foco se originó dentro de la vivienda y avanzó sobre elementos del interior. El humo tomó fuerza en pocos minutos. Rápida intervención de bomberos en el lugar Una dotación de Bomberos llegó a la vivienda y trabajó dentro del inmueble para atacar las llamas. El fuego cedió luego de las tareas de control y el lugar quedó sin riesgo. Las unidades continuaron en la zona para ventilar el interior y verificar que no surjan nuevos focos.

