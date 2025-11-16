lunes 17 de noviembre de 2025

16 de noviembre de 2025 - 16:12
Bomberos.

Se incendió una casa en el barrio Gorriti

Una casa de República de Siria y Lisandro de la Torre se incendió durante la tarde del domingo. Bomberos llegaron rápido al lugar y controlaron el fuego.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Incendio en Gorriti
Fuego en una vivienda del barrio Gorriti

Vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia luego de ver humo que salía desde el interior de una casa particular. El episodio ocurrió durante la siesta, momento en el que varias personas descansaban y notaron el olor a quemado que avanzó sobre la cuadra.

El foco se originó dentro de la vivienda y avanzó sobre elementos del interior. El humo tomó fuerza en pocos minutos.

Rápida intervención de bomberos en el lugar

Una dotación de Bomberos llegó a la vivienda y trabajó dentro del inmueble para atacar las llamas. El fuego cedió luego de las tareas de control y el lugar quedó sin riesgo. Las unidades continuaron en la zona para ventilar el interior y verificar que no surjan nuevos focos.

