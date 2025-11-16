lunes 17 de noviembre de 2025

16 de noviembre de 2025 - 16:36
Policial.

Brutal crimen en La Mendieta: un hombre fue asesinado de una puñalada durante una pelea entre vecinos

En medio de una pelea entre vecinos que compartían bebidas alcohólicas en el barrio El Sauzal, un hombre de 49 años recibió una puñalada en el tórax que le costó la vida.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Hombre asesinado con herida de cuchillo

Un violento episodio ocurrido en la madrugada del domingo conmocionó a la localidad jujeña de La Mendieta. Un hombre identificado como José Roberto Tarifa, de 49 años, murió tras recibir una puñalada en el tórax durante una pelea entre varios vecinos que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en el barrio El Sauzal.

El episodio ocurrió cerca de las 2 de la mañana, cuando un grupo de hombres que se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas inició una discusión que rápidamente derivó en golpes, gritos y corridas. En medio de la confusión, uno de ellos atacó a Tarifa con un arma blanca y le provocó una herida mortal a la altura del tórax.

Tras el ataque, amigos y familiares intentaron trasladar a la víctima por sus propios medios hacia el hospital Paterson de San Pedro, a bordo de vehículos particulares. Sin embargo, al encontrarse con una ambulancia que llegaba al lugar, Tarifa fue derivado al móvil sanitario y posteriormente trasladado de urgencia al hospital Pablo Soria, en la capital jujeña, donde luchó por su vida durante unas horas.

Pese a los esfuerzos médicos, el hombre falleció en las primeras horas de este domingo debido a la gravedad del daño interno causado por la puñalada.

Un detenido y una investigación en marcha

Con el correr de las horas, la Policía desplegó un operativo en la zona y logró detener a un joven de 27 años, señalado por testigos como el presunto agresor. El sospechoso quedó alojado en la Brigada de Investigaciones de San Pedro, mientras la fiscalía analiza pruebas, testimonios y pericias para determinar cómo se desencadenó el violento ataque.

Los investigadores apuntan a que la combinación de alcohol, una vieja disputa barrial y la agresividad del grupo pudieron haber sido factores centrales en la tragedia. También buscan establecer si otras personas participaron del hecho o si intentaron encubrir al agresor.

El crimen generó conmoción en El Sauzal, un barrio donde los vecinos aseguran estar “acostumbrados a peleas”, pero no a hechos de esta gravedad. La comunidad exige justicia y mayor presencia policial para evitar nuevos episodios de violencia.

Brutal crimen en La Mendieta: un hombre fue asesinado de una puñalada durante una pelea entre vecinos
