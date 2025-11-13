La triste historia de Gringo: lo abandonaron, lo adoptó la gente y terminó siendo asesinado

El hecho ocurrió el pasado viernes 7 de noviembre, durante la tarde, mientras se desarrollaba un torneo deportivo en la cancha San Martín de localidad de La Mendieta , donde participaban numerosos niños. Allí estaba Gringo, un perro comunitario muy querido por todos.

Según testigos, entre las 17 y 18 horas, dos hombres ataron del cuello con una soga al animal y lo arrastraron hacia lugares cercanos a la cancha. Vecinos y niños que estaban ahí aseguraron haber escuchado los aullidos del perro que no se lo vio más.

El grupo proteccionista “Somos la voz de los sin voz” inició su búsqueda al día siguiente. El sábado 8, los voluntarios encontraron rastros de sangre que conducían hacia el cauce de un río detrás de los puestos, donde finalmente hallaron el cuerpo del perro. Inmediatamente dieron aviso a la policía local y a criminalística, que constató la existencia del cuerpo.

image Macharon pidiendo justicia por Gringo en La Mendieta.

La necropsia determinó que Gringo murió a causa de múltiples cortes punzantes, provocados por un arma blanca como cuchillo o machete. La denuncia fue presentada en la Seccional de La Mendieta, y la causa quedó a la espera de avances judiciales.

Marcha por Gringo

En ese sentido, Nora, una de las protectoras, le comentó a TodoJujuy.com que "Gringo era un perrito comunitario que fue abandonado por sus dueños, entonces el recurría por el municipio de nuestra localidad y era alimentado por varias personas que trabajaban allí. Siempre se lo veía deambulando por el pueblo, jugando con niños o acompañando a adolescentes. Nunca se lo había visto en la zona donde fue asesinado".

Este jueves por la tarde, una gran cantidad de vecinos marchó por las calles de La Mendieta para pedir justicia por Gringo y exigir que se identifique y castigue a los responsables de su muerte.