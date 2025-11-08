sábado 08 de noviembre de 2025

8 de noviembre de 2025 - 09:50
Casos.

Rescataron y recuperaron a 20 perros maltratados en Jujuy

La Fundación Campeón Animales Sanos alerta sobre la situación de abandono y maltrato de animales en la provincia.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Perros en estado de abandono y desnutrición en Palpalá.

Perros en estado de abandono y desnutrición en Palpalá.

Desde estas organizaciones insisten en que la comunidad tome conciencia, que no naturalice el maltrato y que denuncie cada situación que vea, porque sin la participación de la población y sin una justicia que actúe con firmeza, los responsables siguen en libertad y el círculo de violencia se repite.

Rescate de 20 perros en estado de abandono

En este sentido Claudia Olivera, representante de la Fundación Campeón Animales Sanos, explicó que en los últimos meses han rescatado alrededor de 20 perros en estado de abandono, desnutrición y maltrato. "Siempre hay rescates por desnutrición, porque están atados, los dejan abandonados sin alimento ni atención veterinaria, y muchos presentan pulgas, garrapatas y heridas", detalló.

Además, destacó el compromiso de la justicia en uno de los casos de Palpalá: "Está tratando al dueño de esos animales" y valoró la colaboración de tránsito y otras personas comprometidas que ayudan a llevar adelante estas intervenciones.

perrita maltratada palpala

Los rescates recientes en Jujuy incluyen casos denunciados formalmente como los de Palpalá y Remate Chico, donde perros en estado de abandono fueron rescatados por la policía y entregados a protectoras asociaciones.

"La lucha contra el maltrato y abandono es constante", afirmó Claudia, "y gracias a quienes denuncian y acompañan podemos ayudar a estos animales. Esperamos que las leyes sean más rigurosas para protegerlos mejor".

Leyes de maltrato animal

La Ley Penal N° 14.346 y la Ley Provincial N° 5860/14 establecen penas y sanciones para quienes cometan actos de maltrato o crueldad contra los animales. Esta unidad no solo protege la flora y fauna autóctona, sino que también actúa para garantizar los derechos de los animales, considerados seres sintientes que merecen respeto y cuidado.

Es importante recordar que los animales son considerados seres sintientes y tienen derechos a ser protegidos. También que esta inminentemente prohibido actos de maltrato y crueldad animal, tanto en seres domésticos o cualquier especie; y el transporte de animales domésticos o cualquier otro, en vehículos automotores, sin la seguridad correspondiente según la especie.

Embed - Claudia Olivera - fundación Campeón animales sanos


