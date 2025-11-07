viernes 07 de noviembre de 2025

7 de noviembre de 2025 - 19:59
Crueldad.

Denuncia maltrato animal en Jujuy: dónde y cómo actuar rápido

En las últimas semanas se vivieron varios casos de maltrato animal en la provincia. Te contamos dónde podes realizar tu denuncia y como protegerlos.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Dónde denunciar maltrato animal en Jujuy.&nbsp;

Dónde denunciar maltrato animal en Jujuy. 

El Comando de Prevención Rural y Ambiental de Jujuy recuerda a la comunidad la vigencia de importantes normativas para la protección animal. Entre octubre y los primeros días de noviembre, la Policía pudo rescatar varios animales en estado de vulnerabilidad y abandono, de diferentes hogares.

Leyes de maltrato animal

La Ley Penal N° 14.346 y la Ley Provincial N° 5860/14 establecen penas y sanciones para quienes cometan actos de maltrato o crueldad contra los animales. Esta unidad no solo protege la flora y fauna autóctona, sino que también actúa para garantizar los derechos de los animales, considerados seres sintientes que merecen respeto y cuidado.

Es importante recordar que los animales son considerados seres sintientes y tienen derechos a ser protegidos. También que esta inminentemente prohibido actos de maltrato y crueldad animal, tanto en seres domésticos o cualquier especie; y el transporte de animales domésticos o cualquier otro, en vehículos automotores, sin la seguridad correspondiente según la especie.

maltrato abandono animal.jpg

Dónde denunciar

Ante situaciones de maltrato, las denuncias pueden hacerse en:

  • La comisaría más cercana al domicilio.

  • Oficinas o Delegación Fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

  • El propio Comando de Prevención Rural y Ambiental.

Casos recientes de maltrato animal en Jujuy

En las últimas semanas, Jujuy registró casos de alarma de maltrato animal que despertaron indignación en la comunidad. En Palpalá, la Seccional 23° intervino para rescatar a dos perros que se encontraban en grave estado de desnutrición dentro de un hogar. Tras la denuncia, la Fiscalía y veterinarios trabajan en la recuperación de los animales, que fueron entregados a una protectora para su cuidado.

perros desnutridos rescatados

Asimismo, en Remate Chico, una zona rural del departamento de Palpalá, la Policía rescató a un perro que también evidenciaba signos evidentes de maltrato y desnutrición. La Fiscalía Ambiental inició un legado judicial por crueldad animal contra la dueña del perro.

