Denuncia maltrato animal en Jujuy: dónde y cómo actuar rápido

Dónde denunciar maltrato animal en Jujuy.

El Comando de Prevención Rural y Ambiental de Jujuy recuerda a la comunidad la vigencia de importantes normativas para la protección animal. Entre octubre y los primeros días de noviembre, la Policía pudo rescatar varios animales en estado de vulnerabilidad y abandono, de diferentes hogares.

Leyes de maltrato animal La Ley Penal N° 14.346 y la Ley Provincial N° 5860/14 establecen penas y sanciones para quienes cometan actos de maltrato o crueldad contra los animales. Esta unidad no solo protege la flora y fauna autóctona, sino que también actúa para garantizar los derechos de los animales, considerados seres sintientes que merecen respeto y cuidado.

Es importante recordar que los animales son considerados seres sintientes y tienen derechos a ser protegidos. También que esta inminentemente prohibido actos de maltrato y crueldad animal, tanto en seres domésticos o cualquier especie; y el transporte de animales domésticos o cualquier otro, en vehículos automotores, sin la seguridad correspondiente según la especie.

maltrato abandono animal.jpg Dónde denunciar Ante situaciones de maltrato, las denuncias pueden hacerse en:

La comisaría más cercana al domicilio.

Oficinas o Delegación Fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El propio Comando de Prevención Rural y Ambiental. Casos recientes de maltrato animal en Jujuy En las últimas semanas, Jujuy registró casos de alarma de maltrato animal que despertaron indignación en la comunidad. En Palpalá, la Seccional 23° intervino para rescatar a dos perros que se encontraban en grave estado de desnutrición dentro de un hogar. Tras la denuncia, la Fiscalía y veterinarios trabajan en la recuperación de los animales, que fueron entregados a una protectora para su cuidado. perros desnutridos rescatados Asimismo, en Remate Chico, una zona rural del departamento de Palpalá, la Policía rescató a un perro que también evidenciaba signos evidentes de maltrato y desnutrición. La Fiscalía Ambiental inició un legado judicial por crueldad animal contra la dueña del perro.

