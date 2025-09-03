La ley que protege a los animales del maltrato y la crueldad

En Argentina, desde 1954 , existe una norma clave en la defensa de los derechos de los animales : la Ley 14.346, que establece penas para quienes los maltraten o los sometan a actos de crueldad . Fue sancionada el 27 de septiembre de ese año y promulgada un mes después, el 27 de octubre.

El artículo 1º de la ley dispone que toda persona que inflija malos tratos o actos de crueldad a un animal será reprimida con prisión de quince días a un año . Esto convierte a la protección animal en una cuestión penal y no solo ética o moral.

El artículo 2º detalla prácticas que constituyen maltrato animal. Entre ellas se encuentran:

Qué se considera crueldad

El artículo 3º de la ley avanza más allá, tipificando actos de crueldad que implican un sufrimiento mayor para los animales, como:

Realizar vivisección sin autorización científica.

Mutilaciones sin fines de higiene, piedad o mejoramiento.

Cirugías sin anestesia practicadas por personas no capacitadas.

Experimentación innecesaria o abandono de animales usados en pruebas.

Causar la muerte de animales preñados de forma intencional.

Atropellar, torturar o matar por perversidad.

Organizar riñas de animales, corridas de toros o espectáculos similares.

Una norma vigente y vigente

Aunque fue sancionada hace más de 70 años, la Ley 14.346 sigue siendo el marco legal principal contra el maltrato animal en Argentina. Su aplicación depende de la denuncia ciudadana y de la intervención de la Justicia, que tiene la facultad de sancionar penalmente a quienes violen estos preceptos.

La norma no solo refleja un avance jurídico, sino también un cambio cultural, que es reconocer a los animales como seres que merecen protección frente al sufrimiento injustificado y sobre todo a la crueldad humana.

Qué dice la ley en Jujuy

En nuestra provincia existe la Ley Provincial N° 6293 de tenencia responsable y protección de animales de compañía, aprobada en 2022, que reconoce a los animales como seres sintientes y establece sanciones para el maltrato y abandono.

Además se impulsan proyectos como la Ley Conan, para actualizar el marco penal existente (Ley 14.346) e incorporar nuevos delitos, endurecer las penas e incluir multas económicas, reflejando la evolución en la protección animal y la creciente conciencia social sobre el tema.

En el caso de los actos considerados como “malos tratos o maltrato animal”, la iniciativa propone penas de prisión de 3 meses a 3 años y multas de 5 a 20 veces el valor del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), además de otros delitos.

Se incluyen entre estos delitos algunos como no alimentar en cantidad y calidad suficiente; emplear animales en el tiro de vehículos que excedan notoriamente sus fuerzas; azuzarlos para el trabajo mediante instrumentos dolorosos; y no proporcionar la atención médica y/o veterinaria adecuada.

Para quien cometa actos de “crueldad” hacia animales, las penas de prisión serán de entre 6 meses y 5 años, mientras que las multas irán de 10 a 30 veces el valor de un SMVM. Entre los delitos de crueldad, se estipulan el experimentar con animales; lastimar o arrollar intencionalmente a un animal, causarles torturas o sufrimientos innecesarios; y realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de toros o novilladas.

La iniciativa también incorpora como nuevos delitos todos los actos de lesiones permanentes, abuso sexual y tortura de animales. En su artículo 5, se detalla que los mismos “serán penados con prisión de 1 a 5 años y una multa de 50 a 100 veces del SMVM”.