miércoles 03 de septiembre de 2025

3 de septiembre de 2025 - 11:59
Importante.

Maltrato animal en Jujuy: cómo y ante qué casos se debe denunciar

Ante un nuevo caso de maltrato animal que conmociona a la provincia, es importante recordar dónde y ante que situaciones se debe denunciar maltrato animal.

Por  Analía Farfán
Crearon una aplicación digital para registrar mascotas en San Salvador de Jujuy

Crearon una aplicación digital para registrar mascotas en San Salvador de Jujuy

El maltrato animal en Jujuy es una problemática que preocupa tanto a las organizaciones de protección como a la sociedad en general. En este contexto, la denuncia se convierte en una herramienta fundamental para frenar los abusos y garantizar el bienestar de los animales.

Importante.

Maltrato animal en Jujuy: cómo realizar denuncias anónimas
Foto ilustrativa.
Alarmante.

Aumentaron las denuncias y los casos de maltrato animal en Jujuy

Ante un nuevo caso de maltrato animal que conmociona a San Pedro de Jujuy y a la provincia entera, es importante recordar ante que situaciones se debe denunciar maltrato animal. Quienes sean testigos de un caso de maltrato pueden realizar la denuncia en la comisaría más cercana o en fiscalías, aportando la mayor cantidad de pruebas posibles, como fotos, videos o testimonios.

Maltrato animal
Maltrato animal.

Maltrato animal.

Ante que casos se debe denunciar maltrato animal

Ocurre maltrato animal cuando:

-No alimentar a los animales.

-Espolearlos para el trabajo.

-Hacerlos trabajar jornadas excesivas.

-Estimularlos con drogas.

-Emplear animales en el tiro de vehículos que excedan notoriamente sus fuerzas.

Mientras que los actos de crueldad son:

-Mutilar cualquier parte del animal, salvo con fines de mejoramiento.

-Intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia y sin poseer título médico veterinario.

-Castigar y arrollar animales intencionalmente.

-Realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de toros, novilladas, en que los mate, hiera u hostilice.

Protectoras de mascotas de Jujuy

-Comunicarse por su página de Facebook que lleva el mismo nombre:

  • Hogar San Roque - página oficial
  • Narices Frías Jujuy
  • Grupo Luna
  • Amor Animal
  • Gatitos en Apuros Jujuy
  • Voz Animal Jujuy

Cómo denunciar maltrato animal en Jujuy

Ante algún caso de maltrato animal es importante que la sociedad sepa que puede involucrarse realizando la denuncia en una comisaría más cercana. Los efectivos tienen la obligación de tomar la denuncia como cualquier otra.

También se puede hacer el reclamo en el Departamento Contravencional, en la Defensoría o en el Juzgado Contravencional , ubicado en avenida Fascio 650, de 7 a 22 de lunes a viernes; mientras que sábado y domingo, de 8 a 13.

Ley Conan: qué dice

E nuevo proyecto de Ley, presentado por Arabia busca incorporar nuevos delitos bajo las categorías de “actos de maltrato animal” y de “actos de crueldad animal”, endurecer las sentencias y aplicar multas. “Resulta imperativo que este Congreso considere la revisión de la Ley N° 14.346, incorporando modificaciones que reflejen los avances tanto en la comprensión del bienestar animal como en la legislación internacional sobre esta materia”, detalla el texto.

En el caso de los actos considerados como “malos tratos o maltrato animal”, la iniciativa propone penas de prisión de 3 meses a 3 años y multas de 5 a 20 veces el valor del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM).

Se incluyen entre estos delitos algunos como no alimentar en cantidad y calidad suficiente; emplear animales en el tiro de vehículos que excedan notoriamente sus fuerzas; azuzarlos para el trabajo mediante instrumentos dolorosos; y no proporcionar la atención médica y/o veterinaria adecuada.

En tanto, para quien cometa actos de “crueldad” hacia animales, las penas de prisión serán de entre 6 meses y 5 años, mientras que las multas irán de 10 a 30 veces el valor de un SMVM. Entre los delitos de crueldad, se estipulan el experimentar con animales; lastimar o arrollar intencionalmente a un animal, causarles torturas o sufrimientos innecesarios; y realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de toros o novilladas.

La iniciativa también incorpora como nuevos delitos todos los actos de lesiones permanentes, abuso sexual y tortura de animales. En su artículo 5, se detalla que los mismos “serán penados con prisión de 1 a 5 años y una multa de 50 a 100 veces del SMVM”.

