miércoles 03 de septiembre de 2025

3 de septiembre de 2025 - 10:33
Policiales.

La mujer que mató a una perra y sus cachorros podría ir presa como máximo un año

La mujer que mutiló y mató a su perra con los cachorros en San Pedro de Jujuy participó de la audiencia imputativa. Tendrá 15 días de prisión preventiva.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
mujer detenida
Pena de un año como máximo y prisión preventiva de 15 días

En relación con la imputación, la jueza ambiental Laura Flores explicó a TodoJujuy.com que en la audiencia del martes, realizada junto al fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), se solicitó un plazo de cuatro meses para la investigación penal preparatoria.

La magistrada detalló que la imputada permanecerá detenida bajo prisión preventiva durante 15 días. “En ese plazo se harán medidas probatorias vinculadas a análisis psicológicos, pericias, entre otros estudios, para poder avanzar en la causa”, precisó Flores.

En cuanto a la posible condena, recordó que el delito contemplado en la Ley de Crueldad Animal prevé una sanción de entre 15 días y un año de prisión. “Hay que señalar que, si bien la Ley de Crueldad Animal en su momento fue pionera porque protegía la sensibilidad de los animales, hoy quedó desactualizada porque establece penas muy bajas. Actualmente existen muchos proyectos en el Congreso, pero todavía no hubo modificaciones. Los jueces debemos ajustarnos a esas escalas penales y no podemos apartarnos de ellas”, remarcó la jueza.

image

Detalles del caso

En las últimas horas se conoció el caso de una mujer que fue imputada por mutilar a su perra preñada, causándole la muerte y también la de sus cachorros. La noticia generó gran rechazo entre los vecinos y organizaciones protectoras de animales.

En cuanto a las evidencias, el fiscal Agustín Jarma, indicó que existen testigos, todos los análisis y pericias que apuntan directamente a la imputada. “No hay forma de que pueda no ser ella”, aseguró, reafirmando la contundencia de las pruebas recolectadas.

¿Ante que casos se debe denunciar maltrato animal?

Se debe denunciar maltrato animal ante cualquier caso en que un animal sufra daños tantos físicos o psicológicos, ya sea por acción directa mediante golpes, torturas, uso de instrumentos que le causen dolor, o por omisión de cuidados, a través de abandono, mala alimentación, condiciones insalubres, hacinamiento que pongan en riesgo su bienestar.

Cómo denunciar maltrato animal en Jujuy

Ante algún caso de maltrato animal es importante que la sociedad sepa que puede involucrarse realizando la denuncia en una comisaría más cercana. Los efectivos tienen la obligación de tomar la denuncia como cualquier otra.

También se puede hacer el reclamo en el Departamento Contravencional, en la Defensoría o en el Juzgado Contravencional , ubicado en avenida Fascio 650, de 7 a 22 de lunes a viernes; mientras que sábado y domingo, de 8 a 13.

