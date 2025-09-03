Un matrimonio jujeño perdió a sus tres hijos en un incendio

La tristeza sacude a la comunidad de Palpalá con la tragedia de una familia oriunda de la Ciudad Siderúrgica y perdió a sus tres hijos.
Una familia de Palpalá sufrió la pérdida de sus tres hijos en un incendio en Ushuaia. Los padres, con graves quemaduras, luchan por su vida.
El hecho ocurrió el domingo 31 de agosto por la noche, en el barrio Peniel, en Ushuaia, una familia oriunda de Palpalá, Jujuy, quedó marcada por la tragedia cuando un voraz incendio consumió su vivienda. La construcción de material ligero estaba emplazada en el macizo PE 09, parcela 16, lindero a los barrios Peniel II y Antiguos Leñadores. El hecho ocurrió alrededor de las 23.35 del domingo 31 de agosto y dejó como saldo tres jóvenes fallecidos y dos adultos internados en estado crítico, según informó el diario Prensa de Ushuaia.
Carlos Cruz (45) y su esposa Fabiola Vanesa Sejas (43) lograron escapar de las llamas con graves quemaduras y permanecen internados en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional Ushuaia. Fabiola presenta lesiones en el 16% de la superficie corporal, mientras que Carlos sufrió quemaduras en el 35%, con compromiso de las vías aéreas.
Dentro de la vivienda, construida con materiales altamente combustibles, quedaron atrapados los tres hijos de la pareja: Lucas (21), Ignacio (19) y Mateo (17), quienes lamentablemente perdieron la vida.
La tragedia conmociona a la comunidad y, especialmente, a los vecinos del barrio Peniel, quienes destacaron la amabilidad y disposición de la familia Cruz y sus hijos. Los cinco integrantes concurrían a la iglesia evangelista Roca de Paz y el menor asistía a la escuela técnica Olga Bronzovich de Arko.
De acuerdo a las primeras pericias, el fuego se inició en la cocina, probablemente por un desperfecto eléctrico, y se propagó con rapidez debido a las características de la construcción. Bomberos de distintas unidades trabajaron durante horas para sofocar el incendio, que además presentó un riesgo mayor por la presencia de garrafas en el interior.
Ayer martes 2 de septiembre se llevaron adelante las autopsia, tras lo cual, los cuerpos serán entregados a familiares, ya que la familia Cruz cuenta con numerosos integrantes en Ushuaia.
En tanto, vecinos y allegados expresaron su profundo dolor y recordaron a la familia Cruz por su cercanía con la comunidad, la iglesia evangélica Roca de Paz y la escuela técnica Olga Bronzovich de Arko, a la que asistía el menor de los hijos.
La tragedia no solo conmociona a Ushuaia, sino también a Palpalá, de donde es oriunda la familia. Familiares y amigos solicitan ayuda para afrontar el sepelio de los 3 jóvenes fallecidos trágicamente en el incendio del barrio Peniel.
El motivo de la ayuda es poder cubrir los gastos de sepelio y el pasajes de sus abuelos para poder despedirse.
Todo lo recaudado es a beneficio de Lucas Emanuel Cruz Sejas, Ignacio Tomás Cruz Sejas y Mateo Efrain Cruz Sejas
