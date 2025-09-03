miércoles 03 de septiembre de 2025

3 de septiembre de 2025 - 11:48
Salud.

Sueño, redes, alergias y ortodoncia: los temas de Especialistas este miércoles 3 de septiembre

Este miércoles 3 de septiembre, Especialistas tendrá un programa lleno de entrevistas fundamentales para los jujeños vinculadas a la salud, prevención y hábitos alimenticios.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Especialistas con Valle Fermi

Especialistas con Valle Fermi

Este miércoles 3 de septiembre, Canal 4 emitirá en vivo una nueva edición de Especialistas. El programa abordará diversos temas de interés, entre ellos sueño reparador, adolescencia y redes, asma, alergias respiratorias, y planificación digital en ortodoncia.

Con la conducción de Valle Fermi, la emisión contará con la participación de profesionales de la provincia de Jujuy, quienes brindarán información y recomendaciones para el cuidado de la salud y el bienestar.

valle fermi especialistas (2)

Especialistas: los temas centrales del programa del miércoles 3 de septiembre

Desde las 14 horas, Valle Fermi conducirá una nueva edición de Especialistas por la pantalla de Canal 4, con la presencia de cuatro reconocidos profesionales de la provincia de Jujuy.

En primer lugar, Ana Belén Ochoa abordará el sueño reparador. Luego, junto al psicólogo Andrés Jaramillo, se tratará sobre adolescencia y la utilización de las redes sociales. Más tarde, la especialista en neumonología Patricia Meyer, hablará de asma y alergias respiratorias.

Finalmente, la ortodoncista Raquel Rodríguez abordará la importancia de la planificación digital en ortodoncia, un tema clave para la sociedad.

