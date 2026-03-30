La estrella de México que atacó a Cazzu: "La fulana hizo mucho escándalo"

En medio de la polémica de la relación de Cazzu con Christian Nodal , una estrella y famosísima actriz de México criticó con dureza a la exitosa cantante jujeña y defendió a Ángela Aguilar, actual pareja del cantante mexicano.

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Se trata de Florinda Meza . La actriz de “El Chavo del 8” quien durante años representó a Doña Florinda, habló con la prensa de ese país que reflejó el medio Despierta América, donde cuestionó a la jujeña en medio de la batalla legal con Nodal por la custodia y manutención de su hija.

“La fulana que hizo mucho escándalo... que no sé cómo se llama. Fulanita o menganita... hizo mucho escándalo, pero ni estaba casada con él”, expresó, sin mencionar directamente a la cantante, aunque el periodista se la mencionó.

Además, defendió a Ángela Aguilar, quien ha sido objeto de críticas desde que se hizo pública su relación con Nodal en 2024, poco después de la ruptura del cantante con Cazzu. “Para empezar, pobre muchacha, no tenían razón en juzgarla así”, comentó.

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La popular artista pareja de Roberto Gómez Bolaños, señaló la diferencia de edad entre ambos, sugiriendo que la mayor responsabilidad la tuvo Nodal: “Ella era una joven de 20 años más o menos, y el otro tenía 33, pues el que estuvo mal fue él, sonsacando a una jovencita”.

Florinda Meza vs Cazzu Florinda Meza vs Cazzu (Creada con IA)

Proponen en México la "Ley Cazzu"

El debate por los derechos de niñas y niños llegó al Congreso del estado de México de Michoacán a partir de una iniciativa conocida como “Ley Cazzu”, que apunta a evitar que padres ausentes bloqueen trámites de viaje o documentos de sus hijos.

La propuesta surge luego de la exposición pública del conflicto entre la cantante argentina Cazzu y el músico mexicano Christian Nodal, quienes mantienen diferencias vinculadas con la custodia y los permisos de traslado de su hija Inti.

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La iniciativa fue presentada por la diputada Sandra Arreola Ruiz, integrante del Partido Verde Ecologista de México, ante el Congreso de Michoacán. El proyecto busca modificar el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El objetivo consiste en garantizar que el interés superior de niñas, niños y adolescentes tengan prioridad cuando uno de los padres se niega a autorizar trámites esenciales. En la legislación actual de México, para que un menor salga del país o trámite documentos oficiales se requiere la autorización de ambos padres. Cuando uno se niega, el progenitor que tiene la custodia debe iniciar un proceso judicial que puede extenderse durante meses o incluso años.

La propuesta legislativa plantea que el padre o madre que ejerce la custodia principal pueda gestionar permisos de viaje nacionales o internacionales sin el consentimiento del otro progenitor, siempre que se compruebe abandono, falta de convivencia o incumplimiento de la pensión alimenticia.