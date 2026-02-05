jueves 05 de febrero de 2026

5 de febrero de 2026 - 16:51
Cultura:

Hasta Cazzu elogió su canto: cómo Wara Calpanchay lleva las coplas de Jujuy al mundo

Wara Calpanchay, Revelación de Cosquín 2026, pone en valor las coplas jujeñas y reflexiona sobre la minka y el apoyo entre artistas.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Wara Calpanchay y Cazzu&nbsp;

Wara Calpanchay y Cazzu 

Wara Calpanchay, cantante jujeña de 21 años nacida en Susques, fue distinguida con el premio Revelación del Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026. El reconocimiento se otorgó durante su presentación en el escenario mayor del festival, en la ciudad de Cosquín, Córdoba.

Lee además
Wara Calpanchay y su paso por el escenario Atahualpa Yupanqui. 
Orgullo.

Wara Calpanchay, la dulce voz de Susques que conquista Cosquín 2026
wara calpanchay deslumbro en cosquin 2026 con voz y alma
Orgullo jujeño.

Wara Calpanchay deslumbró en Cosquín 2026 con voz y alma

El logro marcó un momento clave en su recorrido artístico y amplió su proyección a nivel nacional. A partir de esta consagración, la artista comenzó a recibir propuestas para presentaciones en distintos escenarios del país, con especial presencia en el norte argentino durante la temporada de Carnaval.

Las coplas como raíz cultural y forma de expresión

Las coplas ocupan un lugar central dentro del universo artístico de Wara Calpanchay. La cantante trabaja este género como una expresión ancestral ligada al territorio, a la memoria colectiva y a las prácticas culturales de la Puna jujeña.

Desde su mirada, las coplas representan una forma de decir, de contar y de sostener la identidad cultural del norte argentino. Su propuesta pone en valor estas expresiones tradicionales en escenarios de gran alcance, sin alterar su esencia ni su raíz comunitaria.

wara calpanchay

Un proyecto independiente con acompañamiento cercano

El proyecto artístico de Calpanchay se desarrolla de manera independiente y con un equipo reducido. Durante su paso por Cosquín, la cantante estuvo acompañada por su madre y por integrantes de su grupo musical, que forman parte activa del proceso creativo y organizativo.

Entre ellos se encuentra Emi, vientista y amigo cercano, con quien comparte escenarios desde hace aproximadamente tres años. El vínculo nació dentro del ámbito artístico y se consolidó a partir del trabajo sostenido en distintos espacios culturales.

El recorrido por el Pre Cosquín

El camino hacia Cosquín comenzó varios años atrás, cuando Calpanchay conoció el certamen Pre Cosquín a través de amistades que participaban de la competencia. En ese momento aún era menor de edad, pero esa experiencia despertó el interés por formar parte del festival.

En 2023 se presentó por primera vez en la sede San Salvador de Jujuy y alcanzó la instancia final. Aunque no obtuvo el primer puesto, la participación permitió recibir devoluciones del jurado y profundizar su formación vocal.

Aprendizaje vocal y manejo de la emoción

Las devoluciones del jurado se centraron en aspectos técnicos como la respiración, la relajación corporal y el manejo emocional durante la interpretación. A partir de esas observaciones, la cantante inició un proceso de formación orientado a fortalecer su voz y su presencia escénica.

El trabajo apuntó a comprender el uso de la emoción dentro de la canción, sin que esta condicione de manera total la interpretación. Este aprendizaje se volvió clave para su crecimiento artístico.

Cazzu y una reflexión sobre la ayuda entre artistas

En otro plano, Wara Calpanchay compartió una reflexión sobre la música urbana a partir de la figura de la cantante jujeña Cazzu. Según expresó, este movimiento nace desde los barrios y se construye gracias a la ayuda mutua entre artistas que recién comienzan.

La cantante aclaró que esta reflexión no se vincula con su propuesta musical, sino con una mirada social y cultural sobre cómo se construyen los caminos artísticos en distintos géneros.

Un gesto que refuerza ese espíritu

En relación con Cazzu, la cantante jujeña comentó que no tuvo la oportunidad de saludarla en persona. Sin embargo, destacó un gesto que vivió como significativo: la artista le comentó una publicación en redes sociales.

Ese intercambio fue interpretado como una muestra concreta de ese espíritu de acompañamiento y reconocimiento entre artistas jujeños.

Embed - Hasta Cazzu elogió su canto: cómo Wara Calpanchay lleva las coplas de Jujuy al mundo

La “minka” como valor cultural compartido

Calpanchay relacionó esa lógica de apoyo entre artistas con el concepto ancestral de “minka”, propio de las culturas andinas. La minka refiere al trabajo comunitario y a la ayuda entre todos, bajo la idea de que el esfuerzo colectivo siempre vuelve.

Desde su perspectiva, ese valor cultural sigue presente en distintas escenas artísticas actuales, donde la colaboración resulta clave para el crecimiento de proyectos independientes.

Cosquín 2026 y una nueva etapa

En octubre del año previo a la edición 2026, Wara Calpanchay volvió a presentarse al Pre Cosquín con una propuesta renovada. La participación funcionó como una plataforma para retomar la música con mayor enfoque y preparación.

Su llegada al escenario mayor y la obtención del premio Revelación marcaron un punto de inflexión en su carrera artística y ampliaron su visibilidad dentro del circuito cultural argentino.

Embed - Wara Calpanchay ganó el premio revelación en Cosquín 2026

Agenda, carnaval y crecimiento del proyecto

Tras la consagración, la artista enfrenta un aumento en la exposición mediática y en la cantidad de propuestas laborales. La agenda incluye presentaciones en distintos puntos del país, con fuerte presencia en el norte argentino durante la temporada de Carnaval.

La organización del proyecto implica una distribución de tareas vinculadas a la gestión, la comunicación y la producción artística, dentro de una lógica independiente.

