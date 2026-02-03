Wara Calpanchay volvió a Jujuy: "Gracias por el amor y el respeto"

La llegada de Wara Calpanchay a Jujuy se vivió con emoción y orgullo. La joven artista regresó a la provincia tras obtener el Premio Revelación en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026 , uno de los reconocimientos más destacados del evento que se realiza cada verano en Córdoba.

¡Felicidades! Dos representantes de Jujuy ganaron el Pre Cosquín y subirán al Atahualpa Yupanqui en 2026

El premio marcó un momento histórico para la música jujeña y colocó nuevamente a la provincia en el centro del mapa cultural del país. La distinción llegó luego de su presentación en el escenario Atahualpa Yupanqui, donde desplegó una propuesta que combinó raíces, formación artística y una identidad propia.

A su arribo, Wara fue recibida por familiares, amigos y referentes del ámbito cultural en la Terminal General Arias de San Salvador de Jujuy .

En una reflexión íntima, Wara explicó el lugar que ocupa la música en su vida. “ Creo que cada uno de nosotros lleva algo adentro y lo puede ver reflejado en lo que decide hacer ”, expresó. “ La música fue el lugar donde pude canalizar tristezas, penas y alegrías del corazón ”, dijo.

Embed - Wara Calpanchay ganó el premio revelación en Cosquín 2026

Un premio que resume años de formación artística

“Estoy muy contenta por todo lo que vivimos”, expresó la artista, visiblemente emocionada. En diálogo con Todo Jujuy, destacó el acompañamiento del público: “Agradezco a Jujuy por su amor, su cariño y su respeto”.

“Es el resultado de varios años de formación en diferentes ramas”, señaló. En ese recorrido mencionó su paso por el sistema infanto juvenil, su formación escolar en el barrio San José de Palpalá y su etapa en la ENERC.

También destacó la influencia de maestros y referentes culturales de la provincia. “Tuve grandes maestros del arte jujeño, copleros, anateros y sicureros”, afirmó.

Sobre su presentación en el festival, Wara explicó que Cosquín significó mostrar el potencial artístico de la provincia. “Llegar a ese escenario era mostrar todo lo que podemos hacer, con la esperanza de que les guste. Fue jugar un poco ahí”, relató.

El anuncio del premio la tomó por sorpresa. “No lo podía creer, pero cuando me fue cayendo la ficha fue algo muy emocionante”, confesó. Con el correr de las horas, dimensionó el alcance del reconocimiento. “Nos dimos cuenta de que iba a quedar en la historia”, agregó.

En ese sentido, expresó su deseo de que el logro abra camino a otros artistas locales. “Espero no ser la única jujeña, sino que muchos más puedan lograrlo y llegar al escenario Atahualpa Yupanqui”, sostuvo.

Embed - Wara Calpanchay volvió a Jujuy: "Gracias por el amor y el respeto"

El peso simbólico de Cosquín

Wara también habló del respeto que impone el escenario mayor del folklore argentino. “Fue muy emocionante subir a ese escenario, al que hay que tenerle respeto”, dijo, al recordar a figuras históricas que pasaron por allí. “Somos conscientes de que estuvieron Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa y tantos otros cantores”.

Lejos de detenerse en el premio, la artista adelantó que continuará con su camino artístico. “Voy a seguir trabajando con este hermoso equipo, seguir aprendiendo, haciendo shows y música”, afirmó.

El orgullo de una madre

La emoción también se reflejó en su entorno más cercano. Su madre compartió la alegría por el reconocimiento obtenido. “Estoy desbordada de felicidad por estos momentos únicos que voy a atesorar toda la vida en el corazón”, expresó.

Recordó que la relación de Wara con la música nació desde muy temprano. “Le gusta la música desde chiquita, nació cantando creo”, dijo, al tiempo que destacó el acompañamiento familiar. “Siempre la incentivamos a que sea ella, de forma natural”.

Con una definición cargada de afecto, concluyó: “Ella tiene eso, la música en el alma. Es como su nombre, una estrella”.