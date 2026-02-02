Mensajes de odio y simbología nazi: una masacre frustrada en escuelas de Jujuy y Buenos Aires

Alerta del FBI permitió frenar una masacre planificada por menores de edad en escuelas de Buenos Aires y Jujuy

Un reporte del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos activó una investigación en Argentina que terminó frustrando posibles masacres a escuelas en las provincias de Jujuy y Buenos Aires.

La alarma surgió en julio del año pasado, cuando la agencia norteamericana envió información a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) sobre conversaciones en redes sociales entre dos usuarios.

Los textos detectados contenían mensajes de odio, antisemitismo y supremacía racial , junto con expresiones que sugerían la intención de llevar a cabo una masacre en un establecimiento educativo, algo que las autoridades consideraron de altísimo riesgo.

Para avanzar en la pesquisa, la UFECI confió el caso al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina.

Los investigadores utilizaron técnicas de Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT) para identificar a los titulares de las cuentas sospechosas.

Se confirmó que los principales sospechosos eran dos menores de edad: uno con domicilio en La Quiaca, Jujuy, y otro en Miramar, provincia de Buenos Aires.

Además, surgieron otros dos domicilios relacionados con la planificación, ubicados en los partidos de San Martín y Quilmes, en territorio bonaerense.

Allanamientos y hallazgos en Jujuy y Buenos Aires

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal N.º 3 de Mar del Plata, a cargo del juez Santiago Inchausti, ordenó una serie de allanamientos en las viviendas vinculadas a la causa.

En el procedimiento en Jujuy colaboró la División Unidad Operativa Federal (DUOF) La Quiaca de la Policía Federal, que ingresó al domicilio del menor identificado en esa ciudad para recolectar evidencia.

Como resultado de los cuatro operativos realizados, los efectivos secuestraron:

Cuchillos de caza

Municiones de arma de fuego

Tres notebooks y una tablet

Siete teléfonos celulares

Material con simbología nazi

Documentación de interés para la causa

La causa y el fenómeno de radicalización juvenil

La causa quedó caratulada como “Intimidación Pública”, y todos los elementos incautados están a disposición del juez interviniente para su análisis formal.

Según datos oficiales de la Policía Federal Argentina y del FBI, en los últimos dos años se contabilizaron al menos 13 casos similares en Argentina, todos con participación de menores de edad.

Las fuerzas de seguridad señalaron que estas situaciones están vinculadas a una tendencia global de radicalización juvenil a través del uso de entornos digitales, especialmente en plataformas de redes sociales donde se intercambian ideas extremistas y violentas.