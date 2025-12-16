Atentado en Australia: hallan explosivos y banderas de ISIS en un auto ligado a la masacre de Bondi Beach

El departamento migratorio de Filipinas confirmó que llegaron el 1 de noviembre a ese país y que el padre se identificó como ciudadano indio y el hijo como australiano. Padre e hijo que dispararon contra una multitud que celebraba la festividad judía de Janucá en una popular playa de Sídney probablemente actuaron motivados «por la ideología» del grupo yihadista Estado Islámico (EI), aseguró este martes el primer ministro australiano, Anthony Albanese. Agentes de policía montan guardia frente a la casa de los sospechosos de un tiroteo ocurrido durante una celebración festiva judía en Bondi Beach (REUTERS/Alasdair Pal)

La Policía de Nueva Gales del Sur informó este martes que halló explosivos improvisados y “dos banderas artesanales de ISIS” dentro de un automóvil vinculado a Naveed Akram, uno de los autores del ataque terrorista ocurrido el domingo en Bondi Beach, Sídney.

El vehículo, registrado a nombre del joven de 24 años, fue ubicado estacionado cerca de la playa, en la zona donde se produjo el tiroteo. El comisario de la policía estatal, Mal Lanyon, confirmó el hallazgo en una conferencia de prensa y señaló que los artefactos fueron asegurados por los equipos especializados, aunque no detalló su tipo ni capacidad destructiva.

Atentado Agentes de policía montan guardia frente a la casa de los sospechosos de un tiroteo ocurrido durante una celebración festiva judía en Bondi Beach (REUTERS/Alasdair Pal) Un ataque terrorista motivado por la ideología del Estado Islámico El ataque del domingo se produjo durante una celebración de Janucá organizada por la comunidad judía en un parque junto a la playa. Los autores fueron identificados como Sajid Akram, de 50 años, y su hijo Naveed. Armados con armas largas, abrieron fuego contra la multitud durante varios minutos, provocando al menos 15 muertos y más de 40 heridos, en uno de los atentados más letales registrados en Australia en las últimas décadas.

Sajid Akram murió abatido por la policía en el lugar del ataque, mientras que su hijo permanece internado en coma y bajo custodia. Las autoridades calificaron el hecho como un ataque terrorista y señalaron que tuvo un claro componente antisemita. El primer ministro Anthony Albanese afirmó que los agresores actuaron “motivados por la ideología del Estado Islámico”.

Atentado Padre e hijo que dispararon contra una multitud que celebraba la festividad judía de Janucá en una popular playa de Sídney probablemente actuaron motivados «por la ideología» del grupo yihadista Estado Islámico (EI), aseguró este martes el primer ministro australiano, Anthony Albanese. La investigación se amplía y apunta a posibles conexiones internacionales El hallazgo de los explosivos y de las banderas de ISIS en el auto de Naveed Akram refuerza la hipótesis de un ataque inspirado por el extremismo islamista. Según la policía y los servicios de inteligencia, ambos atacantes habrían expresado simpatía por el grupo terrorista y se investiga si planearon utilizar los artefactos encontrados para un segundo ataque o como parte de un plan más amplio. La investigación también analiza los viajes recientes de los Akram a Filipinas, donde pasaron gran parte del mes de noviembre. Autoridades australianas y filipinas intentan determinar si durante esa estadía recibieron entrenamiento militar o contacto directo con células extremistas vinculadas al Estado Islámico en la región. Mientras continúan los peritajes y allanamientos, el ataque de Bondi Beach ya es considerado uno de los peores atentados terroristas en la historia moderna de Australia, y reaviva el debate sobre la seguridad, el extremismo y el antisemitismo en el país.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







