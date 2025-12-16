martes 16 de diciembre de 2025

16 de diciembre de 2025 - 09:06
Mundo.

Atentado en Australia: hallan explosivos y banderas de ISIS en un auto ligado a la masacre de Bondi Beach

La Policía de Nueva Gales del Sur encontró explosivos improvisados y dos banderas de ISIS en un auto registrado a nombre de Naveed Akram.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El departamento migratorio de Filipinas confirmó que llegaron el 1 de noviembre a ese país y que el padre se identificó como ciudadano indio y el hijo como australiano.

El departamento migratorio de Filipinas confirmó que llegaron el 1 de noviembre a ese país y que el padre se identificó como ciudadano indio y el hijo como australiano. 

Padre e hijo que dispararon contra una multitud que celebraba la festividad judía de Janucá en una popular playa de Sídney probablemente actuaron motivados «por la ideología» del grupo yihadista Estado Islámico (EI), aseguró este martes el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

Padre e hijo que dispararon contra una multitud que celebraba la festividad judía de Janucá en una popular playa de Sídney probablemente actuaron motivados «por la ideología» del grupo yihadista Estado Islámico (EI), aseguró este martes el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

Agentes de policía montan guardia frente a la casa de los sospechosos de un tiroteo ocurrido durante una celebración festiva judía en Bondi Beach (REUTERS/Alasdair Pal)

Agentes de policía montan guardia frente a la casa de los sospechosos de un tiroteo ocurrido durante una celebración festiva judía en Bondi Beach (REUTERS/Alasdair Pal)

El vehículo, registrado a nombre del joven de 24 años, fue ubicado estacionado cerca de la playa, en la zona donde se produjo el tiroteo. El comisario de la policía estatal, Mal Lanyon, confirmó el hallazgo en una conferencia de prensa y señaló que los artefactos fueron asegurados por los equipos especializados, aunque no detalló su tipo ni capacidad destructiva.

Atentado
Agentes de policía montan guardia frente a la casa de los sospechosos de un tiroteo ocurrido durante una celebración festiva judía en Bondi Beach (REUTERS/Alasdair Pal)

Agentes de policía montan guardia frente a la casa de los sospechosos de un tiroteo ocurrido durante una celebración festiva judía en Bondi Beach (REUTERS/Alasdair Pal)

Un ataque terrorista motivado por la ideología del Estado Islámico

El ataque del domingo se produjo durante una celebración de Janucá organizada por la comunidad judía en un parque junto a la playa. Los autores fueron identificados como Sajid Akram, de 50 años, y su hijo Naveed. Armados con armas largas, abrieron fuego contra la multitud durante varios minutos, provocando al menos 15 muertos y más de 40 heridos, en uno de los atentados más letales registrados en Australia en las últimas décadas.

Sajid Akram murió abatido por la policía en el lugar del ataque, mientras que su hijo permanece internado en coma y bajo custodia. Las autoridades calificaron el hecho como un ataque terrorista y señalaron que tuvo un claro componente antisemita. El primer ministro Anthony Albanese afirmó que los agresores actuaron “motivados por la ideología del Estado Islámico”.

Atentado
Padre e hijo que dispararon contra una multitud que celebraba la festividad judía de Janucá en una popular playa de Sídney probablemente actuaron motivados «por la ideología» del grupo yihadista Estado Islámico (EI), aseguró este martes el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

Padre e hijo que dispararon contra una multitud que celebraba la festividad judía de Janucá en una popular playa de Sídney probablemente actuaron motivados «por la ideología» del grupo yihadista Estado Islámico (EI), aseguró este martes el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

La investigación se amplía y apunta a posibles conexiones internacionales

El hallazgo de los explosivos y de las banderas de ISIS en el auto de Naveed Akram refuerza la hipótesis de un ataque inspirado por el extremismo islamista. Según la policía y los servicios de inteligencia, ambos atacantes habrían expresado simpatía por el grupo terrorista y se investiga si planearon utilizar los artefactos encontrados para un segundo ataque o como parte de un plan más amplio.

La investigación también analiza los viajes recientes de los Akram a Filipinas, donde pasaron gran parte del mes de noviembre. Autoridades australianas y filipinas intentan determinar si durante esa estadía recibieron entrenamiento militar o contacto directo con células extremistas vinculadas al Estado Islámico en la región.

Mientras continúan los peritajes y allanamientos, el ataque de Bondi Beach ya es considerado uno de los peores atentados terroristas en la historia moderna de Australia, y reaviva el debate sobre la seguridad, el extremismo y el antisemitismo en el país.

