Australia: ascienden a 15 los muertos y a 40 los heridos por el ataque a una celebración judía

15 personas murieron y otras 40 resultaron heridas tras un ataque armado ocurrido en la noche del domingo en Bondi Beach, en Sídney, Australia , durante una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá. La Policía de Nueva Gales del Sur confirmó que el hecho fue declarado como un “incidente terrorista”.

Según informaron las fuerzas de seguridad, al menos dos hombres abrieron fuego contra la multitud en el extremo norte de la playa, uno de los balnearios más concurridos de Australia. En medio del operativo policial, uno de los atacantes fue abatido y el otro quedó detenido. El comisario de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, precisó que el ataque se registró alrededor de las 21:36 y que la situación fue catalogada como terrorismo por sus características.

Servicios de emergencia y ambulancias trabajaron intensamente en la zona para asistir a las víctimas. Desde el servicio de ambulancias confirmaron que varias personas fueron trasladadas a distintos hospitales de Sídney, algunas de ellas en grave estado. Testigos relataron escenas de pánico, con personas corriendo por la playa y heridos tendidos en el suelo mientras eran atendidos por paramédicos.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a dos hombres vestidos de negro disparando, así como el caos generado entre los asistentes y turistas que se encontraban en el lugar. Un estudiante chileno que presenció el ataque aseguró que los disparos se prolongaron durante varios minutos y que parecían provenir de un arma de gran potencia.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, expresó su consternación por lo ocurrido y calificó las imágenes como “impactantes y angustiosas”. Además, envió sus condolencias a las víctimas y aseguró que el gobierno trabaja junto a la policía estatal para esclarecer los hechos.

image Ataque terrorista en Australia.

El ataque fue perpetrado por un padre y su hijo

Las autoridades australianas confirmaron que los responsables del tiroteo durante la celebración judía en Bondi Beach son un hombre de 50 años y su hijo de 24.

El comisionado Mal Lanyon explicó que el padre murió durante el ataque, mientras que el hijo permanece hospitalizado bajo custodia.